Dark Souls bekommt neuen Comic-Sammelband Mother of Mourning erscheint 2026

Nach langer Flaute erhält Dark Souls am 29. September 2026 eine neue offizielle Veröffentlichung. Wer dabei auf ein weiteres Videospiel von FromSoftware hofft, muss seine Erwartungen allerdings bremsen: Bei Dark Souls: Mother of Mourning Vol. 1 handelt es sich um einen neuen Sammelband von Titan Comics.

Die Graphic Novel umfasst 112 Seiten und vereint alle vier bereits veröffentlichten Ausgaben der düsteren Comicreihe. Verantwortlich für die Geschichte ist Autor George Mann, während Maan House die Illustrationen beigesteuert hat. Ein offiziell bestätigter Verkaufspreis für Deutschland liegt derzeit nicht vor.

Eine neue Geschichte aus der finsteren Welt

Worum geht es in Dark Souls: Mother of Mourning Vol. 1? Im Mittelpunkt stehen die Ritter der Trauer, deren Hoffnung auf Rettung zunehmend schwindet. Auf der Suche nach einem Helden, der die Flamme erneut entfachen kann, wenden sie sich an die sogenannte Mutter der Lilien.

Bei der geheimnisvollen Heiligen handelt es sich um eine seelenlose, mumifizierte Gestalt. Legenden zufolge besitzt sie die Macht, das Gleichgewicht der Welt wiederherzustellen. Die Ritter glauben deshalb, dass die Rückkehr ihrer verlorenen Seele die Heilige wiederbeleben und ihnen endlich den ersehnten Champion bringen könnte.

Wie es sich für Dark Souls gehört, entwickelt sich der vermeintliche Hoffnungsschimmer schnell zu einer bedrohlichen Angelegenheit. Der Verstand der beteiligten Ritter beginnt zu zerbrechen und ihr lange verfolgtes Ziel könnte sich als etwas vollkommen anderes entpuppen. Inhaltlich setzt Titan Comics damit erneut auf Verzweiflung, Wahnsinn und eine Welt, in der selbst Erlösung einen hohen Preis fordert.

Alle vier Ausgaben in einem Band

Welche Inhalte sind im neuen Dark Souls Sammelband enthalten? Dark Souls: Mother of Mourning Vol. 1 fasst die komplette vierteilige Geschichte zusammen. Die erste Ausgabe erschien am 3. Dezember 2025, gefolgt von Ausgabe 2 am 21. Januar 2026 und Ausgabe 3 am 18. März 2026. Das Finale wurde mit Ausgabe 4 am 20. Mai 2026 veröffentlicht.

Titan Comics veröffentlicht bereits seit 2016 Geschichten aus dem Dark Souls Universum. Dazu gehören unter anderem Legends of the Flame, The Age of Fire und The Willow King. Mother of Mourning führt diese Reihe offizieller Begleitwerke fort, bleibt aber eine eigenständige Geschichte und ist keine direkte Fortsetzung der Handlung aus den Spielen.

Für Fans gibt es im September 2026 sogar noch weiteren Lesestoff. Bereits am 22. September 2026 soll Dark Souls: Redemption Vol. 3 von Yen Press erscheinen. Damit kommen innerhalb einer Woche gleich zwei neue Veröffentlichungen rund um die düstere Action-Rollenspielreihe auf den Markt.

Die lange Wartezeit auf ein neues Spiel

Wann erschien zuletzt ein neues Dark Souls Spiel? Der letzte vollständig neue Hauptteil war Dark Souls 3 aus dem Jahr 2016. Mit Dark Souls Remastered folgte 2018 lediglich eine technisch überarbeitete Neuauflage des ersten Dark Souls, das ursprünglich 2011 veröffentlicht worden war.

Die Wurzeln des Spielprinzips reichen bis zu Demons Souls aus dem Jahr 2009 zurück. Inzwischen konzentriert sich FromSoftware vor allem auf Elden Ring und die Weiterentwicklung seiner Soulslike-Formel. Konkrete Hinweise auf Dark Souls 4 gibt es weiterhin nicht, weshalb Mother of Mourning vorerst eine der wenigen Möglichkeiten bleibt, offiziell in diese Welt zurückzukehren.

Freut ihr euch auf Dark Souls: Mother of Mourning Vol. 1 oder wartet ihr lieber auf ein neues Spiel von FromSoftware? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.