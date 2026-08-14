Dark Souls 3 – Neue Seele-der-Asche-Statue kommt 2027, bis 318 Euro

Fans von Dark Souls erhalten 2027 zwar kein neues Spiel, dafür aber ein kostspieliges Sammlerstück. First 4 Figures hat eine neue Resin-Statue zur Seele der Asche vorgestellt, dem finalen Boss aus Dark Souls 3.

Das Modell erscheint voraussichtlich im dritten Quartal 2027 und kann bereits vorbestellt werden. Im Mittelpunkt steht die umfangreiche Definitive Edition, deren regulärer Preis umgerechnet rund 318 Euro beträgt. Bis zum 21. September 2026 reduziert eine Frühbestelleraktion den Preis auf umgerechnet rund 300 Euro.

Der finale Boss als detailreiche Resin-Statue

Wie sieht die neue Dark-Souls-Statue aus? First 4 Figures setzt bei dem Modell auf den bekannten SD-Stil mit überzeichneten Proportionen und einem vergleichsweise großen Kopf. Rüstung, Waffen und Flammeneffekte orientieren sich dennoch detailliert am Auftritt der Seele der Asche in Dark Souls 3.

Die Figur hält das Feuerband-Großschwert und nimmt jene Pose ein, die beim Übergang in die zweite Phase des Bosskampfes zu sehen ist. Auch der Sockel greift die Gestaltung der Bossarena auf. Mehrere Waffen stecken rund um die Seele der Asche im Boden und unterstreichen die düstere Präsentation.

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Die Definitive Edition fällt mit einer Höhe von 23 Zentimetern, einer Breite von 27 Zentimetern und einer Tiefe von 23,5 Zentimetern relativ kompakt aus. Gemeinsam mit dem größeren Sockel bringt das Sammlerstück rund 2,1 Kilogramm auf die Waage.

Drei Editionen mit unterschiedlichen Extras

Welche Versionen stehen zur Auswahl? First 4 Figures bietet die Statue in drei Varianten an. Die Preise werden vom Hersteller ausschließlich in einer Fremdwährung abgerechnet und entsprechen aktuell ungefähr den folgenden Euro-Beträgen:

Edition Aktionspreis Regulärer Preis Standard Edition rund 216 Euro rund 229 Euro Exclusive Edition rund 225 Euro rund 238 Euro Definitive Edition rund 300 Euro rund 318 Euro

Die Definitive Edition bietet den größten Funktionsumfang. Ihre wichtigsten Merkmale sind:

Bemalte Resin-Statue der Seele der Asche

Sockel im Stil der Bossarena aus Dark Souls 3

LED-Beleuchtung für die Flammen am Kopf

LED-Beleuchtung für die Flammen am Feuerband-Großschwert

Größerer Sockel mit beleuchtetem Flammenring

Mehrere in den Boden eingelassene Waffen

Zufällig vergebene limitierte Seriennummer

Authentifizierungskarte

Die günstigere Exclusive Edition verzichtet auf den großen Flammenring rund um den Sockel. Bei allen Varianten handelt es sich noch um Prototypen, weshalb sich einzelne Details bis zur geplanten Veröffentlichung im dritten Quartal 2027 verändern können. Eine feste Stückzahl wurde bislang nicht genannt.

Kein neues Spiel der FromSoftware-Reihe

Handelt es sich um eine neue Dark-Souls-Veröffentlichung? Trotz der auffälligen Ankündigung ist kein neues Videospiel gemeint. Dark Souls 3 erschien ursprünglich am 24. März 2016 und bleibt weiterhin der jüngste Hauptteil der Reihe. Konkrete Hinweise auf Dark Souls 4 gibt es derzeit nicht.

Für Sammler ist die neue Figur dennoch eine aufwendig gestaltete Hommage an einen der bekanntesten Endgegner von FromSoftware. Wer vorbestellt, sollte neben dem umgerechneten Kaufpreis auch mögliche Versandkosten und Preisänderungen durch den Wechselkurs einplanen.

Was haltet ihr von der Seele der Asche im SD-Stil und wäre euch die Definitive Edition rund 300 Euro wert? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.