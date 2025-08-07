Sekiro-Anime in Planung? FromSoftware sorgt mit Domainregistrierung für Wirbel

FromSoftware, ein japanischer Videospielentwickler, ist bekannt für seine herausragenden Titel wie Dark Souls, Demon Souls und Elden Ring. Jüngste Entwicklungen deuten darauf hin, dass das Unternehmen möglicherweise an einem neuen Anime-Projekt arbeitet. Nachdem bereits angekündigt wurde, dass der renommierte Regisseur Alex Garland an einer Filmadaption von Elden Ring arbeitet, gibt es nun Hinweise auf ein weiteres aufregendes Projekt.

Eine kürzlich erfolgte Domainregistrierung von FromSoftware und dem Manga-Verlag Kadokawa für „Sekiro-Anime“ hat Spekulationen ausgelöst, dass Sekiro: Shadows Die Twice als Anime adaptiert werden könnte. Obwohl dies noch keine Bestätigung ist, wäre Sekiro aufgrund seiner starken Story und des einzigartigen Settings ein würdiger Kandidat für eine Anime-Serie.

Was macht Sekiro: Shadows Die Twice so besonders?

Worum geht es in Sekiro? Sekiro: Shadows Die Twice bietet eine klare Geschichte, die sich um den Protagonisten Wolf dreht. In einer fiktiven Version des feudalen Japans versucht Wolf, einen jungen Adeligen zu schützen und kämpft dabei gegen Menschen und übernatürliche Wesen. Die einzigartige Mechanik, dass Wolf eine Art Unsterblichkeit erlangt und sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen kann, macht das Spiel besonders spannend.

Das Spiel erschien 2019 für PlayStation 4, Xbox One und Windows und wurde von Kritikern aufgrund seines anspruchsvollen Gameplays und der fesselnden Welt gelobt. Mit über zehn Millionen verkauften Einheiten bis September 2023 hat Sekiro eine beeindruckende Fangemeinde aufgebaut.

FromSoftware’s Sprung in neue Medien

Warum ein Anime? FromSoftware hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie in der Lage sind, komplexe und immersive Welten zu schaffen. Ein Anime könnte die Geschichten und Charaktere von Sekiro in einem neuen Licht präsentieren und eine neue Zielgruppe ansprechen.

Mit der Beteiligung von Kadokawa, einem erfahrenen Manga- und Anime-Verlag, stehen die Chancen gut, dass das Projekt erfolgreich umgesetzt wird. Die Fans hoffen auf eine Umsetzung, die der intensiven und atmosphärischen Welt von Sekiro gerecht wird.

Ein Blick auf die Zukunft

Was erwartet uns noch? Neben dem möglichen Sekiro-Anime gibt es auch das Elden Ring Filmprojekt, bei dem Alex Garland Regie führen soll. Auch Hidetaka Miyazaki, der kreative Kopf hinter vielen FromSoftware-Spielen, ist involviert. Es bleibt spannend, ob der Schöpfer von Game of Thrones, George R.R. Martin, ebenfalls einen Beitrag zu diesem Projekt leisten wird.

Wenn du gespannt darauf bist, wie sich FromSoftware’s Samurai-Epos in der Anime-Welt schlagen wird, dann bleib dran für zukünftige Updates. Was hältst du von der Idee, Sekiro als Anime zu sehen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!