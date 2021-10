Elden Ring: Geleaktes Gameplay zeigt die Open World des Rollenspiels

Some more shots depicting day n nite cycles pic.twitter.com/ybheykqsLP

Noch mehr zu Elden Ring : Am Wochenende hat PlayStation aber auch einen japanischen Livestream namens Play! Play! Play! abgehalten. In diesem war auch „Elden Ring“ ein Thema gewesen, jedoch gab es kaum Neues zu sehen. Immerhin wurden diese bisher unveröffentlichten Screenshots gezeigt:

Weiter gibt es im Gameplay auch wieder einen Blick darauf, dass ihr frei springen könnt . Der Sprung erinnert ein wenig an das Vorgängerspiel Sekiro: Shadows Die Twice . Es bleibt abzuwarten, welche Rolle dieser im Kampf einnehmen wird.

Deshalb sollte darauf basierend nicht zu viel an der grafischen Qualität kritisiert werden, da es potentiell noch besser werden kann. Zudem steht From Software nicht für technische Wunderwerke sondern für eine besondere Ästhetik, die dann den Charme des Spiels ausmacht.

Alleged Elden Ring footage from xbox One. pic.twitter.com/uaGbogXBrB

