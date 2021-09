Elden Ring: Kommt eine Demo für From Softwares Open-World-Spiel?

Bis Elden Ring am 21. Januar 2022 endlich erscheint, dauert es noch lange. So lange, dass manche Menschen anfangen zu spekulieren, was wir bis zum Release des neuesten Titels von From Software, der Spieleschmiede hinter Klassikern wie Dark Souls oder Bloodborne, noch erwarten dürfen.

Weitere Gameplay-Szenen zum Beispiel oder allgemein noch einige Trailer? Oder wie wäre es denn mit einer Demo? Letzteres scheint zumindest ein Nutzer auf Twitter zu vermuten. Genug Zeit bis zum Release wäre jedenfalls noch, um Spieler*innen schon vorab als Befleckte in die Welt von „Elden Ring“ eintauchen zu lassen.

Demo zu Elden Ring nur Spekulation?

Angefangen hat alles damit, dass Yasuhiro Kitao, der Mann bei From Software für Marketing- und Produktionsfragen, auf das wunderschöne „Bloodborne“-Artwork von Twitter-Nutzer RaidenFawx aufmerksam wurde. Nur wenig später postete Kitao ein Bild, dass er eben jenes Artwork nun als Handy-Wallpaper nutze. Doch viel interessanter ist, was im Hintergrund des Bildes zu sehen ist.

Dort kann man nämlich eindeutig den Startbildschirm von „Elden Ring“ erkennen, sogar das „Button“ von „Press any Button“ um das Spiel zu starten ist sichtbar. Natürlich löste das umgehend zahlreiche Spekulationen bei den Fans aus und Twitter-Nutzer Okami13_ stellte eine Vermutung in den Raum, an die sich wohl zahlreiche Souls-Spieler*innen klammern dürften.

Er schrieb nämlich: „Wenn es auch nur annähernd so wird wie From’s frühere Spiele, dürften wir bald eine Demo bekommen.“ Woher diese Spekulation stammt, ist jedoch nicht ganz klar. From Software ist eigentlich nicht bekannt dafür, mit Demos um sich zu werfen. Dark Souls Remastered erhielt zwar eine, um die Auslastung des Online-Service zu beobachten. Jüngere, eigenständige Titel wie „Bloodborne“ oder Sekiro mussten jedoch ohne Testangebot auskommen.

Die Vermutung von Okami13_ scheint also nicht mehr als bloße Spekulation zu sein. Wünschenswert wäre eine Demo aber in jedem Fall. So können Veteran*innen vorab ein wenig in die Welt von „Elden Ring“ eintauchen und Neulinge dürfen schnuppern, ob sie sich nicht doch endlich an einen Titel von From Software wagen wollen.