Die Top 6 der schwersten Bosse in Dark Souls, Bloodborne und Co.

Auch wenn From Software mit Dark Souls damals ein eigenes Genre erschuf und prägte, so halten sich die Titel des japanischen Entwicklerstudios in mancher Hinsicht doch streng an bekannte Videospielkonventionen. Am Ende eines Levels erwartet euch deshalb ein kniffliger Boss, über den ihr zuerst triumphieren müsst, bevor es im Spiel weitergeht – in der Hinsicht wird auch Elden Ring keine Ausnahme sein.

Die Endgegner von „Dark Souls“, Bloodborne und Co. als knifflig zu bezeichnen, wäre allerdings eine ziemliche Untertreibung. Denn viele der Bosse aus From Softwares Spielen gehören zu den größten Herausforderungen, die euch in der Welt der Videospiele begegnen werden. Wir haben die sechs schwersten Kraftbolzen davon für euch zusammengesucht! Und wenn ihr mit den Souls-Spielen ganz allgemein noch eure Startschwierigkeiten habt, werft doch mal einen Blick auf unsere Einsteigertipps.

Platz 6: Drachentöter Ornstein und Henker Smough aus Dark Souls

Wer das Ende des sonnendurchfluteten Anor Londo erreicht, auf den wartet Ärger im Doppelpack. © From Software

„Dark Souls“-Fans wird von ihrem ersten Durchgang ein Boss ganz besonders im Gedächtnis geblieben sein: Drachentöter Ornstein und Henker Smough. Das dynamische Duo, das aufgrund ihres Körperbaus und ihrer Fähigkeiten auch liebenswert Pikachu und Relaxo genannt wird, ist nämlich die größte Hürde im ersten „Dark Souls“-Ableger.

Verglichen mit dem Rest der Liste sind die beiden zwar wesentlich einfacher, doch was sie so knackig macht, ist ihre Position im Spiel. Denn während die kommenden Bosse alle aus DLCs stammen oder zumindest ganz am Ende ihrer Spiele auf euch warten, begegnen euch Ornstein und Smough deutlich früher. Viele Spieler dürften bei dem doppelten Ansturm und der bedrohlichen zweiten Phase in der Mitte des Spiels deshalb deutlich an ihre Grenzen gestoßen sein.