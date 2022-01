Spielzeit der FromSoftware Games: So lange braucht ihr für Dark Souls und Co

Die Spiele vom Entwicklerstudio FromSoftware genießen mittlerweile einen Kultstatus in der Gaming-Community. Dementsprechend groß ist auch das Interesse an Elden Ring, das am 25. Februar 2022 erscheint.

Wenn ihr nicht bis dahin warten wollt, um euch ins knallharte Getümmel zu stürzen, könnt ihr euch auch den bisherigen Games widmen. Wir haben für euch zusammengefasst, wie viel Spielzeit ihr für die einzelnen Titel einplanen müsst. Behaltet im Hinterkopf, dass diese Zeiten je nach Spielstil und -erfahrung unterschiedlich ausfallen können.

Spielzeit von Demon’s Souls Remake

Den Anfang macht Demon’s Souls, das ursprünglich 2009 erschienen ist und im November 2020 als Remake für PlayStation 5 veröffentlich wurde. Dabei hat man sich möglichst detailgetreu ans Original gehalten, das Spiel aber etwas aufpoliert und für die neue Konsolengeneration optimiert. Das Konzept und die Gestaltung der Spielwelt ebneten den Weg für die darauf folgende „Dark Souls“-Reihe.

© Japan Studio/Bluepoint Games

Im Durchschnitt werdet ihr 34 Stunden brauchen, bis ihr das Spiel abgeschlossen habt. Diese Zeit ist allerdings davon abhängig, wie viel ihr erkundet und was ihr alles erledigen möchtet. Konzentriert ihr euch darauf, möglichst zügig durchzukommen, könnt ihr euer Ziel schon nach circa 24 Stunden erreichen.

Wenn ihr euch etwas mehr Zeit lasst und auch noch Dinge abseits des Pfades entdecken wollt, braucht ihr circa 33 Stunden dafür. Falls ihr wirklich jeden Winkel sehen und alle Nebenaufgaben angehen wollt, verbringt ihr bis zu 60 Stunden in der Welt von Boletaria.

Spielzeit von Dark Souls Remastered

Der erste Teil der Dark Souls-Trilogie hat 2018 ebenfalls eine Neuauflage erhalten. Im Remaster erwartet euch das gleiche Spiel wie früher, dafür wurde es optisch aufbereitet. So könnt ihr auch auf neueren Konsolen mehr über den Fluch der Untoten in Erfahrung bringen, der das Königreich Lordran befallen hat.

© FromSoftware/Bandai Namco

In dieser Version ist der früher kostenpflichte DLC „Artorias of the Abyss“ bereits enthalten. Deshalb solltet ihr durchschnittlich 47 Stunden einplanen, bis ihr das Abenteuer hinter euch gebracht habt. Reicht es euch, schnellstmöglich den Abspann zu sehen, kommt ihr mit ungefähr 28 Spielstunden aus.

Mit mehr Erkundung der Spielwelt und der Erfüllung einiger Nebenquests, die ihr manchmal aufmerksam suchen müsst, kann „Dark Souls Remastered“ auch circa 46 Stunden in Anspruch nehmen. Wenn ihr den Wunsch habt, 100 Prozent des Spiels auszukosten, erhöht sich die benötigte Zeit auf um die 70 Stunden.

Spielzeit von Dark Souls II

Die Geschichte von Dark Souls II knüpft an den Vorgänger an, auch wenn inhaltlich viele Jahre dazwischen vergangen sind. In der „Scholar of the First Sin“-Version sind bereits drei DLCs enthalten. Dadurch werdet ihr mit diesem Spiel im Durchschnitt 65 Stunden und damit am längsten von allen FromSoftware-Titeln beschäftigt sein. Spieler*innen, die sich an der lose erzählten Story orientieren, können aber bereits nach circa 37 Stunden damit durch sein.

© FromSoftware/Bandai Namco

In der Welt von Drangleic gibt es aber noch mehr zu entdecken. Wenn ihr diesem Ruf folgt, erhöht sich die Spielzeit auf circa 66 Stunden. Und falls ihr dann den Ehrgeiz entwickelt habt, eure Errungenschaften zu komplettieren, erwarten euch insgesamt um die 113 Stunden in „Dark Souls II“. Dadurch dürften vor allem Souls-Fans auf ihre Kosten kommen, denen die anderen Spiele zu schnell vorbei waren.