Spekuliertes Dark Souls 3 Remake – Wird FMC bei den Game Awards enthüllt?

Ein aufregender neuer Bericht für Fans von Dark Souls und Elden Ring hat diese Woche potenzielle Details zu einem unbekannten FromSoftware-Projekt enthüllt, das nur unter dem Codenamen „FMC“ bekannt ist. Laut den zitierten Informationen wird das Spiel auf mehreren Plattformen verfügbar sein und ist bereits so weit in der Entwicklung fortgeschritten, dass es „spätestens im nächsten Jahr“ veröffentlicht werden soll. Die genaue Natur des unangekündigten „FMC“-Spiels ist nicht bekannt, aber FromSoftware arbeitet derzeit nur an wenigen großen Serien, darunter Elden Ring und Armored Core, also gibt es nur wenige mögliche Optionen.

Spekulationen über ein Dark Souls 3 Remake

Wird FMC ein Dark Souls 3 Remake? Der Bericht eines bekannten Leakers und Insiders namens Kurakasis deutet darauf hin, dass es sich möglicherweise um ein Dark Souls 3 Remake handeln könnte. Diese Vermutung basiert auf dem Buchstabensystem, das FromSoftware für seine Projekte verwendet. Der Buchstabe „F“ ist bisher nur bei Dark Souls- und Armored Core-Projekten bekannt. Aufgrund der kürzlichen Veröffentlichung eines anderen Armored Core-Spiels wird diese Möglichkeit ausgeschlossen.

Ein weiterer Grund, warum Kurakasis überzeugt ist, dass FMC ein Dark Souls 3 Remake sein könnte, ist die frühere Aussage von Regisseur Hidetaka Miyazaki, der in einem Interview 2015 äußerte, dass er Dark Souls 3 als „den großen Abschluss der Serie“ betrachtet. Bereits in einer Episode des XboxEra Podcast vom 16. November wurde berichtet, dass ein Dark Souls 3 Remaster in Entwicklung sein soll.

Wann wird die offizielle Ankündigung erwartet?

Könnte die Ankündigung bei den Game Awards erfolgen? Falls der Bericht korrekt ist, dass das Spiel bereits weit fortgeschritten ist, wäre eine offizielle Ankündigung bald zu erwarten. Einige spekulieren, dass die bevorstehenden Game Awards im Dezember der ideale Zeitpunkt für eine Ankündigung wären. Dieses hochkarätige Event zieht viele Branchenbeobachter an und dient als Abschluss des vergangenen Jahres sowie als Auftakt für das kommende Jahr.

Im Jahr 2024 nutzte FromSoftware die Game Awards, um Elden Ring: Nightreign anzukündigen, das dann für den 30. Mai des folgenden Jahres geplant war. Basierend auf diesem Muster scheint es vernünftig, dass FMC bei den Game Awards angekündigt wird, wenn es tatsächlich irgendwann 2026 erscheint.

Andere FromSoftware Projekte in Arbeit

Welche anderen Spiele entwickelt FromSoftware? Der MP1st-Bericht bestätigte auch, dass FromSoftware derzeit an Updates für Elden Ring: Nightreign arbeitet und exklusiv für die Switch 2 ein Spiel namens The Duskbloods entwickelt, das 2026 erscheinen soll.

Bereits im April veröffentlichte FromSoftware einen erweiterten 5-minütigen Trailer für The Duskbloods, der die Geschichte, Mechanik, Grafik und das Gameplay zeigt. Das Spiel wirkt und klingt genau so, wie man es von Regisseur Miyazaki erwarten würde, dem Schöpfer der vorherigen erfolgreichen Dark Souls-, Bloodborne- und Elden Ring-Serien.

Die Bedeutung von FMC für die Fans

Warum ist die Geheimhaltung von FMC so bemerkenswert? Es ist unklar, wie viele Ressourcen das FromSoftware-Team dem Projekt FMC widmet, da sie bereits mit kontinuierlichen Updates für Elden Ring: Nightreign und anderen Projekten beschäftigt sind. Was auch immer FMC letztendlich wird, die bisherige Geheimhaltung so weit in der Entwicklung ist bemerkenswert und wird die Fans sicherlich begeistern, wenn es offiziell enthüllt wird.

Was denkst du über die Möglichkeit eines Dark Souls 3 Remakes? Glaubst du, dass FromSoftware bei den Game Awards eine große Ankündigung macht? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!