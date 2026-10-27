Wer GTA 6 direkt zum Release spielen möchte, sollte auf der PS5 vorsorglich viel Speicherplatz freihalten. Laut einem neuen Bericht soll die Standard Edition rund 210 GB beanspruchen. Anders als der bereits feststehende Preload-Termin ist diese Dateigröße allerdings noch nicht offiziell von Rockstar Games oder Sony bestätigt.

Die Angabe bezieht sich ausschließlich auf die PS5-Version. Für Xbox Series X und Xbox Series S ist bislang keine konkrete Downloadgröße bekannt, weshalb sich die 210 GB nicht ohne Weiteres auf Microsofts Konsolen übertragen lassen.

PS5-Version von GTA 6 soll 210 GB belegen

Die Speicherangabe stammt vom X-Konto PlayStation Game Size, das Änderungen und Metadaten aus dem PlayStation Store erfasst. Demnach umfasst der aktuelle Download der Standard Edition von GTA 6 auf der PS5 etwa 210 GB.

Plattform Gemeldete Downloadgröße Status PlayStation 5 Rund 210 GB Nicht offiziell bestätigt Xbox Series X Noch nicht bekannt Keine Angabe Xbox Series S Noch nicht bekannt Keine Angabe

Im deutschen PlayStation Store wird aktuell noch kein offizieller Speicherbedarf aufgeführt. Dort ist lediglich vermerkt, dass Vorbesteller den Titel sieben Tage vorab herunterladen können.

Mit 210 GB würde GTA 6 bereits zum Verkaufsstart zu den umfangreichsten Konsolenspielen gehören. Zusätzliche Patches könnten den tatsächlich benötigten Speicherplatz noch verändern, weshalb etwas Reserve auf der SSD sinnvoll ist.

Preload beginnt offiziell am 12. November 2026

Beim Termin für den Vorabdownload gibt es dagegen Gewissheit. Laut Rockstar Games beginnt der Preload am 12. November 2026 um Mitternacht in der jeweiligen Ortszeit. In Deutschland lässt sich der Download somit direkt in der Nacht zum 12. November starten.

Der weltweite Release folgt eine Woche später am 19. November 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X und Xbox Series S. Vorbestellungen werden bereits seit dem 25. Juni 2026 angeboten.

Auch die Box enthält nur einen Downloadcode

Eine physische Version von GTA 6 wird zwar angeboten, sie enthält laut dem offiziellen Rockstar Support jedoch keine Disc. In der Verpackung befindet sich stattdessen ein Downloadcode, der ab dem 12. November 2026 eingelöst werden kann.

Damit müssen auch Käufer der Box die vollständigen Spieldaten herunterladen. Falls sich die gemeldeten 210 GB bestätigen, gilt der hohe Speicherbedarf also unabhängig davon, ob GTA 6 digital oder als Code in einer Verpackung gekauft wird.

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