Ubisoft hat am 27. Oktober 2026 das letzte große Inhaltsupdate für Assassin’s Creed Black Flag Resynced veröffentlicht. Titel-Update 1.0.8 steht seit 15 Uhr deutscher Zeit für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC bereit und bringt vor allem den lange gewünschten New-Game-Plus-Modus mit.

Damit endet die umfangreiche Inhaltsunterstützung für das am 9. Juli 2026 erschienene Remake. Kleinere Komfortupdates sollen in den kommenden Monaten dennoch folgen. Die vollständigen Änderungen dokumentiert Ubisoft in den offiziellen Patchnotes.

Plattform Downloadgröße Xbox Series X|S 15,5 GB PlayStation 5 4,5 GB PC 4,3 GB Steam 2,1 GB

New Game Plus schickt Edward erneut auf die Reise

Nach dem Abspann lässt sich Edwards Abenteuer nun von vorn beginnen, ohne sämtliche Fortschritte aufgeben zu müssen. Insgesamt sind bis zu fünf aufeinanderfolgende New-Game-Plus-Durchläufe möglich. Mit jeder Runde tauchen häufiger Elitesoldaten sowie Schiffe mit maximalem Rang auf.

Folgende Inhalte werden in einen neuen Durchlauf übernommen:

Alle Werkzeuge, Verbesserungen, freigeschalteten Waffen und Schmuckstücke von Edward

Alle Verbesserungen der Jackdaw

Freigeschaltete Offiziersfähigkeiten und Haustiere

Geld, Materialien und Handelswaren aus dem Inventar

Freigeschaltete Outfits und deren Anpassungsoptionen

Fortschritt, Vorteile und Kunstsammlung des Verstecks

Alle Schiffe der Kenway-Flotte

Kodexeinträge sowie erhaltene und abgeschlossene Schatzkarten

Im Shop gekaufte Gegenstände

Die Offiziere befinden sich zu Beginn allerdings nicht auf dem Schiff und müssen erneut rekrutiert werden. Auch Handlung, aktive Aufgaben, Questgegenstände, Kartenaufdeckung, Ortsfortschritt und eroberte Forts werden zurückgesetzt. Jackdaw und Versteck behalten zwar ihre Verbesserungen, sind aber erst wieder über den Handlungsfortschritt zugänglich.

Neu ist außerdem die Währung Escudos. Sie wird durch Herausforderungen sowie das erneute Plündern bereits abgeschlossener Truhen verdient. Im Gemischtwarenladen lassen sich Reales gegen Escudos tauschen, mit denen exklusive Outfits und Gegenstände gekauft werden können. Bereits vorhandene Waren und ihre Preise in Reales bleiben unverändert.

Albtraum-Modus verschärft Kämpfe und Erkundung

Für eine deutlich härtere Reise sorgt der neue Albtraum-Schwierigkeitsgrad. Die Einstellungen für Bodenkampf, Schleichen, Seekampf und Aktivitäten können unabhängig voneinander aktiviert werden. Der Modus ist nicht an einen abgeschlossenen Spieldurchlauf gebunden.

Gegner verursachen den 1,8-fachen Schaden.

Das Zeitfenster zum Parieren fällt kleiner aus.

Der weiße Hinweis vor gegnerischen Angriffen entfällt.

Fernkämpfer schießen häufiger.

Der Schutz vor sofort tödlichen Treffern ist deaktiviert. Kugeln und Explosionen können Edward unabhängig von seiner verbleibenden Gesundheit direkt töten.

Gegner entdecken Edward erheblich schneller.

Untersuchungsphasen der Wachen dauern länger.

Feinde hören Edward, sobald er sich schneller als im Schritttempo bewegt.

Edward muss sich mindestens sechs Meter über einem Gegner befinden, um auf einer erhöhten Position verborgen zu bleiben. Zuvor genügten vier Meter.

Sämtlicher Schaden im Seekampf wird erhöht.

Haie verursachen unter Wasser mehr Schaden.

Seeigel und Quallen verursachen doppelten Schaden.

Der Sauerstoffvorrat leert sich schneller.

Alle beim Harpunieren gejagten Tiere verursachen mehr Schaden.

Über die Karibik verteilt warten zudem sechs neue, besonders gut versteckte Community-Truhen. Darin befinden sich unter anderem von der Community gewünschte Belohnungen. Neue Outfits, Schmuckstücke, Segel, Anpassungen für die Besatzung und Haustierdesigns lassen sich außerdem durch Erkundung, Aktivitäten, versteckte Herausforderungen und New Game Plus freischalten.

Ubisoft erweitert zugleich Edwards Repertoire an Ausschaltanimationen. Dazu gehören Varianten mit der versteckten Klinge, unbewaffnete Angriffe, Manöver mit einem einzelnen Schwert sowie Pistolen-Klingen-Ausschaltungen aus der ursprünglichen Version. Die Animationen werden zufällig abgespielt und können nicht direkt ausgewählt werden.

Neben den neuen Inhalten enthält das Update zahlreiche Korrekturen für Spielablauf, Benutzeroberfläche, Grafik, Ton und einzelne Aufgaben.

Allgemeine Korrekturen

Der Offline-Modus kann wieder gestartet werden, wenn während des Spielens die Verbindung zu den Servern verloren geht.

Während Stürmen treten häufiger Monsterwellen auf.

Blackbeard-Gegenstände der Deluxe Edition werden in der Tauschbörse korrekt als im Besitz angezeigt.

Eine Schnellreise zu nicht synchronisierten Aussichtspunkten in Havanna und Long Bay ist nicht mehr möglich.

Einfrieren beim Spielen von Mühle, Dame oder Fanorona in Tavernen wurde behoben.

Das Sichtfeld der Kamera bleibt nach dem Erleben von Delirium in Innenräumen nicht mehr dauerhaft verändert.

Die Anpassung von Pistolen verändert nun auch die Waffen an Edwards Hüften.

Der Seilpfeil bleibt nach der Ausschaltung eines Bosses nicht mehr während folgender Zwischensequenzen an Edwards Hand hängen.

Der Heileffekt des Schutzbestien-Schmuckstücks bleibt nach dem Verlassen einer Erinnerung nicht mehr aktiv.

Mehrere Ortssymbole auf der Weltkarte werden nach Abschluss aller Aktivitäten korrekt aktualisiert.

Rechtschreibfehler und fehlerhafte Zeichensetzung wurden korrigiert.

Probleme mit der Barrierefreiheits-Sprachausgabe wurden behoben.

Spielablauf und Spielwelt

Edward bleibt nicht mehr in einer Zielhaltung stecken, wenn er beim Zielen mit einer Rauchbombe aus einer Eckendeckung getroffen wird.

Schlafende Ziele können ausgeschaltet werden, wenn sie in einem als Versteck dienenden Busch zusammengebrochen sind.

Kleinere Probleme bei Kämpfen und Attentaten wurden behoben.

Die Handhabung der Werkzeuge erhielt mehrere Komfortverbesserungen.

Nach bestimmten Aufgaben lassen sich die Reisesegel wieder setzen.

Das Truhensymbol verschwindet nach dem vollständigen Erkunden des Wracks San Ignacio korrekt.

Der Kodexeintrag des Kapuzineraffen zeigt nun den richtigen Fundort an.

Menüs, Grafik, Stabilität und Steuerung

Die Weltkarte bleibt nicht mehr vorübergehend ausgegraut, während gleichzeitig die Steuerung gesperrt ist.

Verborgene Ausrüstung wird nicht mehr fälschlicherweise im Pausenmenü angezeigt.

Die Jackdaw sieht nach einer Reparatur nicht länger beschädigt aus.

Schlafende Gegner springen bei einem Attentat nicht mehr abrupt auf die Füße.

Die allgemeine Stabilität wurde verbessert.

Schüsse klingen nach dem Verlassen des Inventars und der Aktivierung des Schwertvorteils Blades of the Damned nicht mehr gedämpft.

Mehrere vollständig fehlende Schussgeräusche wurden wiederhergestellt.

Bei Maus und Tastatur kann Edward wieder abtauchen, wenn die Gehen-Eingabe von Halten auf Umschalten geändert wurde.

Aufgabenkorrekturen mit Spoilern

This Tyro Captain: Eine mögliche Fortschrittsblockade nach dem Häuten der Ozelots wurde behoben.

The Traveling Salesman: Die Aufgabe verschwindet nicht mehr nach dem Einsammeln der Dokumente in Prins Innenhof.

We Demand a Parley: Rogers stirbt nicht mehr unter ungeklärten Umständen, bevor er vollständig verfolgt werden konnte.

Commodore Eighty-Sixed: Die Aufgabe kann fortgesetzt werden, wenn der Commodore bereits vor Kampfbeginn mit einem Berserkerpfeil getroffen wurde.

Captain Stede Bonnet: Die Loyalisten bewegen sich korrekt weiter, wenn Edward eine alternative Route nimmt.

A World Without Gold: Not Even a Real Captain: Tote Gegner lassen sich wieder plündern, wodurch der Fortschritt nicht mehr bei zwei von drei Informationen stecken bleibt.

Officer Quest: The One with the Gun: Die Kochbanane fehlt nicht mehr, wenn gleichzeitig A World Without Gold gestartet wird.

Templar Hunt: Anto, Under Attack: Die Mission kann fortgesetzt werden, falls die letzte Gegnerwelle zuvor nicht erschien.

Templar Hunt: Rhona, A Thief in the Market: Edward verliert nicht mehr die Bewegungsfähigkeit, wenn er während der Suche nach einem Versteck an einer bestimmten Stelle in der Menge steht.

Naval Contract: Realities of War: Probleme mit einem fehlenden Auftraggeber und nicht abschließbaren Missionszielen wurden behoben.

Naval Contract: Hunter Gatherer: Aufgabensymbol und Ziele werden nach dem Betreten des Missionsgebiets korrekt angezeigt.

Rift: Edward’s Memories: Parkour-Probleme im Stacheltunnel wurden behoben, wenn Edward EGO nicht gehorcht und wartet.

Die Bezeichnung als letztes großes Inhaltsupdate dürfte Hoffnungen auf eine umfangreiche Erweiterung deutlich dämpfen. Zuletzt kursierten Berichte über unfertige, per Datamining entdeckte Inhalte zu Edwards Leben nach seiner Piratenzeit in England. Titel-Update 1.0.8 enthält jedoch keine entsprechende Fortsetzung der Handlung.

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