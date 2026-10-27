Sony hat den PlayStation Plus Spielekatalog für Oktober 2026 am 27. Oktober 2026 mit drei weiteren Titeln vervollständigt. Abonnenten von PlayStation Plus Extra und Premium erhalten ab sofort Poppy Playtime: Kapitel 2, Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition und Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game.

Die drei Neuzugänge sind auch im deutschen PlayStation Store als Bestandteile von PlayStation Plus Extra gelistet. Zusammengerechnet liegt ihr regulärer Kaufpreis bei 128,97 Euro, wobei Monster Energy Supercross 25 mit 69,99 Euro den größten Anteil ausmacht.

Die drei letzten Neuzugänge im Überblick

Poppy Playtime: Kapitel 2 für PS4 und PS5: Das Puzzle-Horror-Abenteuer führt tiefer in die verlassene Fabrik von Playtime Co. Neben neuen Rätseln warten tödliche Spielzeuge und Mommy Long Legs auf unvorsichtige Besucher. Der reguläre Preis im PlayStation Store beträgt 8,99 Euro.

Das Puzzle-Horror-Abenteuer führt tiefer in die verlassene Fabrik von Playtime Co. Neben neuen Rätseln warten tödliche Spielzeuge und Mommy Long Legs auf unvorsichtige Besucher. Der reguläre Preis im PlayStation Store beträgt 8,99 Euro. Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition für PS4 und PS5: Die Edition kombiniert das JRPG Tales of Arise mit der Erweiterung Beyond the Dawn, zusätzlichen Kostümen und weiteren Gegenständen. Im Mittelpunkt stehen erneut Alphen und seine Gefährten, die sich nach dem Kampf um zwei Welten einer neuen Geschichte stellen. Die im PlayStation Store aufgeführte Edition kostet regulär 49,99 Euro.

Die Edition kombiniert das JRPG Tales of Arise mit der Erweiterung Beyond the Dawn, zusätzlichen Kostümen und weiteren Gegenständen. Im Mittelpunkt stehen erneut Alphen und seine Gefährten, die sich nach dem Kampf um zwei Welten einer neuen Geschichte stellen. Die im PlayStation Store aufgeführte Edition kostet regulär 49,99 Euro. Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game für PS5: Das Rennspiel bietet eine überarbeitete Karriere, dynamische Streckenbedingungen und eine auf der Unreal Engine 5 basierende Fahrphysik. Lokal können bis zu zwei Personen antreten, während die Online-Modi bis zu 16 Teilnehmer unterstützen. Der reguläre Preis liegt laut PlayStation Store bei 69,99 Euro.

Besonders passend zur Halloween-Zeit fällt Poppy Playtime: Kapitel 2 aus. Wer stattdessen eine umfangreiche Einzelspielerreise sucht, bekommt mit der Beyond the Dawn Edition das Hauptspiel von Tales of Arise und seine große Erweiterung in einem Paket. Monster Energy Supercross 25 ist dagegen der einzige der drei Neuzugänge mit lokalen und umfangreichen Online-Mehrspieleroptionen.

Alle PlayStation Plus-Spiele im Oktober 2026

Über drei Veröffentlichungstermine hinweg hat Sony dem Extra- und Premium-Katalog im Oktober 2026 insgesamt neun Spiele hinzugefügt. Die komplette, im PlayStation Blog vorgestellte Auswahl umfasst folgende Titel:

Spiel Plattform Verfügbarkeit The Midnight Walk PS5, optional PS VR2 14. Oktober 2026 Mafia: The Old Country PS5 20. Oktober 2026 Horizon Forbidden West PS4, PS5 20. Oktober 2026 Mycopunk PS5 20. Oktober 2026 Dino Crisis 2 PS4, PS5 20. Oktober 2026, Premium RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition PS4, PS5 20. Oktober 2026, Premium Poppy Playtime: Kapitel 2 PS4, PS5 27. Oktober 2026 Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition PS4, PS5 27. Oktober 2026 Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game PS5 27. Oktober 2026

Davon getrennt stehen die drei monatlichen PlayStation Plus-Spiele F1 25, Hunt: Showdown 1896 und Earth Defense Force: World Brothers 2 seit dem 6. Oktober 2026 zur Verfügung. Mitglieder können diese Titel noch bis einschließlich 2. November 2026 ihrer Bibliothek hinzufügen.

Die nächste Essential-Auswahl folgt in Kürze

Nach dem üblichen Ankündigungsrhythmus ist die Vorstellung der monatlichen PlayStation Plus-Spiele für November am 28. Oktober 2026 zu erwarten. Die kommende Essential-Auswahl dürfte anschließend vom 3. November bis zum 30. November 2026 angeboten werden.

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