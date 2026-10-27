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PlayStation Plus Extra im Oktober 2026 – diese 9 Spiele sind neu dabei

Luna N. 3 Min. Lesezeit
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Bildunterschrift und Bildnachweis: © SIE/PlayCentral-Bildmontage

Sony hat den PlayStation Plus Spielekatalog für Oktober 2026 am 27. Oktober 2026 mit drei weiteren Titeln vervollständigt. Abonnenten von PlayStation Plus Extra und Premium erhalten ab sofort Poppy Playtime: Kapitel 2, Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition und Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game.

Die drei Neuzugänge sind auch im deutschen PlayStation Store als Bestandteile von PlayStation Plus Extra gelistet. Zusammengerechnet liegt ihr regulärer Kaufpreis bei 128,97 Euro, wobei Monster Energy Supercross 25 mit 69,99 Euro den größten Anteil ausmacht.

Die drei letzten Neuzugänge im Überblick

  • Poppy Playtime: Kapitel 2 für PS4 und PS5: Das Puzzle-Horror-Abenteuer führt tiefer in die verlassene Fabrik von Playtime Co. Neben neuen Rätseln warten tödliche Spielzeuge und Mommy Long Legs auf unvorsichtige Besucher. Der reguläre Preis im PlayStation Store beträgt 8,99 Euro.
  • Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition für PS4 und PS5: Die Edition kombiniert das JRPG Tales of Arise mit der Erweiterung Beyond the Dawn, zusätzlichen Kostümen und weiteren Gegenständen. Im Mittelpunkt stehen erneut Alphen und seine Gefährten, die sich nach dem Kampf um zwei Welten einer neuen Geschichte stellen. Die im PlayStation Store aufgeführte Edition kostet regulär 49,99 Euro.
  • Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game für PS5: Das Rennspiel bietet eine überarbeitete Karriere, dynamische Streckenbedingungen und eine auf der Unreal Engine 5 basierende Fahrphysik. Lokal können bis zu zwei Personen antreten, während die Online-Modi bis zu 16 Teilnehmer unterstützen. Der reguläre Preis liegt laut PlayStation Store bei 69,99 Euro.

Besonders passend zur Halloween-Zeit fällt Poppy Playtime: Kapitel 2 aus. Wer stattdessen eine umfangreiche Einzelspielerreise sucht, bekommt mit der Beyond the Dawn Edition das Hauptspiel von Tales of Arise und seine große Erweiterung in einem Paket. Monster Energy Supercross 25 ist dagegen der einzige der drei Neuzugänge mit lokalen und umfangreichen Online-Mehrspieleroptionen.

Alle PlayStation Plus-Spiele im Oktober 2026

Über drei Veröffentlichungstermine hinweg hat Sony dem Extra- und Premium-Katalog im Oktober 2026 insgesamt neun Spiele hinzugefügt. Die komplette, im PlayStation Blog vorgestellte Auswahl umfasst folgende Titel:

SpielPlattformVerfügbarkeit
The Midnight WalkPS5, optional PS VR214. Oktober 2026
Mafia: The Old CountryPS520. Oktober 2026
Horizon Forbidden WestPS4, PS520. Oktober 2026
MycopunkPS520. Oktober 2026
Dino Crisis 2PS4, PS520. Oktober 2026, Premium
RollerCoaster Tycoon 3 Complete EditionPS4, PS520. Oktober 2026, Premium
Poppy Playtime: Kapitel 2PS4, PS527. Oktober 2026
Tales of Arise – Beyond the Dawn EditionPS4, PS527. Oktober 2026
Monster Energy Supercross 25 – The Official Video GamePS527. Oktober 2026

Davon getrennt stehen die drei monatlichen PlayStation Plus-Spiele F1 25, Hunt: Showdown 1896 und Earth Defense Force: World Brothers 2 seit dem 6. Oktober 2026 zur Verfügung. Mitglieder können diese Titel noch bis einschließlich 2. November 2026 ihrer Bibliothek hinzufügen.

Die nächste Essential-Auswahl folgt in Kürze

Nach dem üblichen Ankündigungsrhythmus ist die Vorstellung der monatlichen PlayStation Plus-Spiele für November am 28. Oktober 2026 zu erwarten. Die kommende Essential-Auswahl dürfte anschließend vom 3. November bis zum 30. November 2026 angeboten werden.

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Luna N.

Ich schaue mehr Anime als gesund ist, kenne jeden Intro-Song auswendig und habe beim Zocken schneller die Tasten im Griff als mein eigener Schatten. Wenn ich nicht gerade mit einem Kaffee bewaffnet über neue Story-Ideen grübel, kämpfe ich mich durch Fantasy-Welten – entweder mit dem Controller oder dem Kugelschreiber. Meine größte Schwäche? Limited Editions und Charaktere mit tragischer Hintergrundgeschichte.

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