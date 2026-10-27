Der DMZ-Modus von Call of Duty: Modern Warfare 4 könnte bereits mit Season 1 eine zweite Einsatzkarte erhalten. Laut einem neuen Gerücht soll die derzeit unter der Bezeichnung XO1 bekannte Umgebung deutlich kleiner als Hajin ausfallen und vor allem auf intensive PvP-Gefechte zugeschnitten sein.

Die unbestätigte Information stammt vom Call-of-Duty-Account DETONATED. Demnach soll XO1 viele direkte Begegnungen zwischen gegnerischen Trupps provozieren und sich spielerisch an Building 21 aus Call of Duty: Modern Warfare 2 orientieren. Ob XO1 der finale Kartenname oder lediglich eine interne Bezeichnung von Infinity Ward ist, geht aus der Meldung nicht hervor.

XO1 soll das Konzept von Building 21 aufgreifen

Building 21 wurde im Dezember 2022 als zusätzliche DMZ-Umgebung eingeführt. Im Gegensatz zur weitläufigen Karte Al Mazrah bestand das Gebiet aus engen Innenräumen, kurzen Laufwegen und mehreren Stockwerken. Dadurch kam es wesentlich häufiger zu Kämpfen mit anderen Operators.

Der Zugang war zum Start zudem eingeschränkt. Infinity Ward beschrieb Building 21 später als separate Ausschlusszone mit einer besonderen Zugangskarte und einem zeitlich begrenzten Infiltrationsfenster. In einem offiziellen DMZ-Update warnte das Studio ausdrücklich vor dem starken Widerstand innerhalb des Gebäudes.

XO1 könnte eine ähnliche Rolle in Modern Warfare 4 übernehmen. Während Hajin laut der offiziellen DMZ-Vorstellung als große, offene Kampfzone auf Erkundung, Beute, Missionen sowie Auseinandersetzungen mit KI-Einheiten und rivalisierenden Operators ausgelegt ist, würde eine kompakte Karte eine wesentlich aggressivere Alternative bieten. Angaben zu Zugangsvoraussetzungen, maximaler Truppzahl oder besonderen Belohnungen für XO1 liegen bislang nicht vor.

PvP-Ausrichtung könnte die DMZ-Community spalten

Eine kleine Karte mit PvP-Schwerpunkt dürfte innerhalb der Community unterschiedlich aufgenommen werden. DMZ verbindet gezielt Kämpfe gegen menschliche Gegner mit PvE-Missionen, Beutesuche und langfristigem Fortschritt. Auf einer engen Umgebung bleibt allerdings weniger Platz, um rivalisierenden Trupps auszuweichen oder zunächst in Ruhe Ausrüstung zu sammeln.

Gerade Neueinsteiger könnten dadurch schneller unter Druck geraten. Für erfahrene Squads, die gezielt gegnerische Operators jagen und hochwertige Ausrüstung riskieren möchten, würde XO1 dagegen eine konzentrierte Alternative zu den längeren Einsätzen in Hajin darstellen. Das ursprüngliche DMZ startete am 16. November 2022 und erlaubte auf Al Mazrah Einsätze mit bis zu 60 Teilnehmern, während Building 21 bewusst auf ein kompakteres und gefährlicheres Erlebnis setzte.

Season 1 beginnt am 6. November 2026

Season 1 von Call of Duty: Modern Warfare 4 und Call of Duty: Warzone soll laut der offiziellen Roadmap am 6. November 2026 starten. Eine vollständige Übersicht der saisonalen Inhalte wurde noch nicht veröffentlicht, weshalb XO1 derzeit nicht zum bestätigten Programm gehört.

Schon vor dem Saisonstart erweitert Infinity Ward den Mehrspielerbereich. Shipment kehrt am 27. Oktober 2026 zurück. Der Halloween-Modus Possession folgt am 29. Oktober 2026, während Infected für den 30. Oktober 2026 vorgesehen ist. Sollte XO1 tatsächlich Teil von Season 1 sein, würde DMZ nur zwei Wochen nach der Veröffentlichung von Modern Warfare 4 am 23. Oktober 2026 seine erste zusätzliche Einsatzumgebung erhalten.

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