Warner Bros. bestätigt Hogwarts Legacy 2 offiziell – noch ohne Termin

Warner Bros. hat die Entwicklung von Hogwarts Legacy 2 noch einmal offiziell bestätigt. In einem Schreiben an die Anteilseigner nennt der Konzern ausdrücklich einen zweiten Teil des erfolgreichen Action-Rollenspiels und beseitigt damit die letzten Zweifel an der Zukunft der Reihe.

Konkrete Informationen zum Titel, zu den Plattformen oder zum Veröffentlichungstermin fehlen weiterhin. Ebenso gibt es bislang weder Spielszenen noch einen ersten Trailer. Fest steht jedoch, dass Hogwarts Legacy nach seinem enormen kommerziellen Erfolg vom 10. Februar 2023 zu den wichtigsten Gaming-Marken des Unternehmens zählt.

Die offizielle Bestätigung des Nachfolgers

Was hat Warner Bros. zu Hogwarts Legacy 2 erklärt? Im Schreiben kündigt das Unternehmen an, dass die Spielesparte künftig stärker zur Profitabilität beitragen soll. Als konkretes Projekt wird dabei der zweite Teil von Hogwarts Legacy genannt.

Wir erwarten, dass Games künftig einen deutlich größeren Beitrag zur Profitabilität des Segments leisten wird, während unsere geplanten Veröffentlichungen ausgebaut werden. Dazu gehört auch der zweite Teil von Hogwarts Legacy.

Damit ist die Entwicklung offiziell bestätigt, auch wenn Hogwarts Legacy 2 vorerst lediglich als gängige Bezeichnung für das Projekt dient. Ein endgültiger Name wurde noch nicht vorgestellt. Warner Bros. hatte den Nachfolger bereits zuvor als hohe Priorität bezeichnet, nun taucht das Spiel erstmals ausdrücklich in der strategischen Planung für kommende Veröffentlichungen auf.

Der erste Teil war das meistverkaufte Spiel des Jahres 2023 und entwickelte sich für Warner Bros. Games zu einem der größten Erfolge der vergangenen Jahre. Entsprechend überraschend wäre es gewesen, wenn das Unternehmen auf eine Fortsetzung verzichtet hätte.

Neue Strukturen unter dem Skydance-Dach

Welche Bedeutung hat die Zusammenlegung der Gaming-Sparten? Nach dem am 6. Oktober 2026 abgeschlossenen Zusammenschluss von Paramount und Warner Bros. Discovery entsteht unter dem Namen Skydance ein gewaltiger Unterhaltungskonzern. Paramount Games Studio und Warner Bros. Games sollen künftig in einer gemeinsamen Gaming-Sparte organisiert werden.

Der strategische Fokus von Warner Bros. lag zuletzt auf vier besonders umsatzstarken Marken. Dazu gehören Harry Potter, DC, Mortal Kombat und Game of Thrones. Im Schreiben werden außerdem die Erfolge von LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight und Game of Thrones: Dragonfire hervorgehoben.

Paramount bringt ebenfalls mehrere Projekte in die neue Struktur ein. Nach Avatar Legends: The Fighting Game befinden sich unter anderem Marvel 1943: Rise of Hydra, Star Trek: Shadow Frontier, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin sowie ein bislang nicht näher vorgestelltes Star Wars-Spiel in Entwicklung. Für Hogwarts Legacy 2 dürfte der Zusammenschluss dennoch kaum eine grundsätzliche Kursänderung bedeuten, da die Marke zu den wichtigsten Säulen des neuen Konzerns zählt.

Die mögliche Verbindung zur HBO-Serie

Wie könnte Hogwarts Legacy 2 mit der Harry Potter-Serie verbunden werden? Frühere Aussagen von Warner Bros. deuteten darauf hin, dass übergeordnete Handlungselemente des Spiels mit der kommenden HBO-Serie abgestimmt werden. Eine direkte Adaption der Geschichte von Harry Potter wurde allerdings nicht angekündigt.

Der erste Teil spielt im späten 19. Jahrhundert und damit lange vor Harrys Schulzeit. Denkbar wären gemeinsame Designs, Orte oder Elemente aus der Hintergrundgeschichte der Zauberwelt. Ob der Nachfolger erneut in dieser Epoche angesiedelt ist oder einen zeitlichen Sprung wagt, bleibt offen.

Als mögliche Bühne für eine Enthüllung gelten die Game Awards am 10. Dezember 2026. Eine Präsentation bei der Veranstaltung ist bislang jedoch nicht bestätigt. Bis Warner Bros. einen Trailer veröffentlicht, bleiben Erscheinungstermin, Plattformen, Handlung und Gameplay von Hogwarts Legacy 2 unbekannt.

Welche Epoche und welche Neuerungen wünscht ihr euch für Hogwarts Legacy 2? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab