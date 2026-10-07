Skydance vereinigt Warner Bros. und Paramount – Bedeutung für Hogwarts Legacy und Co.

Die Fusion von Warner Bros. und Paramount ist abgeschlossen. Neben Filmen und Serien, sind davon auch Spiele wie Hogwarts Legacy betroffen. Der neue Konzern firmiert nach mehreren Monaten der Verhandlungen unter dem Namen Skydance und bündelt unter anderem Paramount Pictures, Warner Bros. sowie sämtlichen dazugehörigen Streamingdiensten und Gaming-Studios.

Große Marken – ein Zuhause

Das bedeutet auch, dass ab sofort namhafte Marken wie das gesamte DC-Universum, Harry Potter, Herr der Ringe und Star Trek nun alle unter einem Dach gebündelt sind. Die Verschmelzung hat obendrein zur Folge, dass nicht nur die Vermarktung samt Lizenzen, sondern auch die Entwicklerstudios einen gemeinsamen Vorstand haben.

Warner Bros. Games bringt damit nicht nur das DC-Universum, die Wizarding World und die Welt von Tolkien mit. Darüber hinaus zählen auch Game of Thrones und Mortal Kombat zum Portfolio. Unterdessen liefern Paramount und Skydance Marken wie Star Trek, Avatar – Der Herr der Elemente, South Park, SpongeBob Schwammkopf, Teenage Mutant Ninja Turtles und Mission: Impossible.

Diese Studios gehören fortan zur Skydance Corporation

Demnach gehören Avalanche Software (Hogwarts Legacy), Rocksteady Studios (Batman: Arkham), TT Games (Lego-Games), NetherRealm Studios (Mortal Combat), WB Games in Montreal und Boston, sowie Skydance Interactive und Skydance New Media dazu. Letztere tüfteln gerade an einem Star Wars-Projekt und an Marvel 1943: Rise of Hydra, das schon mehrfach verschoben wurde. Verantwortlich für die beiden Projekte ist ein Team um Uncharted-Autorin Amy Hennig.

Laut Variety wird Tony Driscoll neuer President of Games and Experiences von Skydance. Da Driscoll zuvor bereits in leitenden Positionen bei Epic Games und Warner Bros. war, könnte seine Erfahrung durchaus von Nutzen sein.

Was bedeutet das für Hogwarts Legacy 2?

Grundsätzlich solte sich am weiteren Vorgehen bezüglich der Fortsetzung des Mega-Hits aus der Wizarding World nicht ändern. Erst im August hatte Warner Bros. Discovery in einem Aktionärsbrief für das zweite Quartal 2026 Hogwarts Legacy 2 als Projekt mit ausgelistet. Im genauen Wortlaut hieß es:

„Wir gehen davon aus, dass der Bereich Games künftig einen bedeutenderen Beitrag zur Rentabilität des Segments leisten wird, da sich unsere Pipeline erweitert, unter anderem durch den zweiten Teil von Hogwarts Legacy.“

Gänzlich überraschend ist dies nicht. Dennoch ist es beruhigend zu wissen, dass weiter an der Fortsetzung des magischen Abenteuer-Games festghalten wird. Bereits im September 2024 bezeichnete Finanzvorstand Gunnar Wiedenfels das Projekt als eine der größten Prioritäten von Warner Bros. Games.

Dies bestätigte auch der damalige WB-Games-Präsident David Haddad nur wenig später. Zudem gab er an, dass erzählerische Bausteine mit der neuen „Harry Potter“-Serie von HBO abgestimmt werden, die Ende Dezember 2026 Premiere feiert.

Selbst nachdem der Konzern durch turbulente Zeiten gegangen ist, halten die Verantwortlichen weiter am zweiten Teil von Hogwarts Legacy fest. Im Februar 2026 stellte Warner-Manager JB Perrette Veröffentlichungen für 2027 und 2028 in Aussicht, benannte dabei jedoch keine Titel.

Zusammenschluss bekam ordentlich Gegenwind

Bereits im April 2026 sprachen sich viele Menschen aus der Filmbranche (darunter J.J. Abrams, Mark Ruffalo oder Glenn Close) in einem offenen Brief gegen die Fusion aus. Mit dieser gehen nämlich unweigerlich Sparmaßnahmen einher, die viele Jobs überflüssig macht.

Zudem lieferten sich Paramount und Netflix seit Ende 2025 eine regelrechte Schlammschlacht um Warner. Nachdem WB und Netflix zunächst zu einer Einigung kamen, klinkte sich Paramount ein, was einen Bieterkrieg zur Folge hatte. Irgendwann konnte Netflix nicht mehr mithalten und zog sich aus dem Rennen zurück.

Allerdings bringt das neuerliche Zusammenkommen auch Bedingungen mit sich. Demnach soll Skydance mindestens 30 Filme im Jahr produzieren. Schaffen die Studios dies nicht, soll für jeden versäumten Film eine Strafe von 30 Millionen Dollar fällig sein.

Was haltet ihr von der ganzen Sache? Glaubt ihr, das die Auswirkungen spürbar sein werden – positiv oder negativ? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.

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