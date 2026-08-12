Nach dem Mega-Erfolg von Hogwarts Legacy nimmt Warner Bros. den Nachfolger fest ins Visier

Die Fortsetzung von „Hogwarts Legacy“ ist nun ein fester Bestandteil der langfristigen Spieleplanung von Warner Bros. Discovery. In seinem aktuellen Aktionärsbrief nennt der Konzern erstmals ausdrücklich einen zweiten Teil des erfolgreichen Zauberer-Rollenspiels als Bestandteil seiner wachsenden Pipeline.

Eine klassische Ankündigung mit Trailer, Bildern oder einem Veröffentlichungstermin ist das zwar noch nicht. Die Erwähnung zeigt jedoch, dass Warner Bros. weiterhin an dem Projekt festhält und ihm innerhalb seiner neu ausgerichteten Games-Sparte eine wichtige Rolle zuschreibt.

Hogwarts Legacy 2 gehört zur offiziellen Pipeline

Was hat Warner Bros. zu Hogwarts Legacy 2 bekannt gegeben? Im Aktionärsbrief für das zweite Quartal 2026 bezeichnet Warner Bros. Discovery sein Spiele-Geschäft als wichtigen Wachstumstreiber. Künftig soll die Sparte wieder einen größeren Beitrag zur Profitabilität des Konzerns leisten.

Erreichen möchte Warner Bros. dieses Ziel mit einer kleineren Zahl gezielt ausgewählter Spiele, die auf besonders starken Marken basieren. Als Teil dieser kommenden Pipeline nennt das Unternehmen ausdrücklich den „zweiten Teil von Hogwarts Legacy“.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Weitere Details enthält das Dokument nicht. Weder ein offizieller Titel noch die geplanten Plattformen oder ein möglicher Veröffentlichungszeitraum werden genannt. Ebenso bleibt offen, wann Warner Bros. das Rollenspiel erstmals öffentlich präsentieren möchte.

Entwicklung war bereits zuvor bestätigt worden

Vollkommen überraschend kommt die Erwähnung nicht. Bereits im September 2024 bezeichnete der damalige Finanzchef Gunnar Wiedenfels einen Nachfolger von „Hogwarts Legacy“ als eine der größten Prioritäten des Konzerns für die kommenden Jahre.

Wenig später sprach auch der damalige Präsident von Warner Bros. Games, David Haddad, offen über die Entwicklung einer Fortsetzung. Demnach sollten Teile der übergeordneten Handlung mit der neuen „Harry Potter“-Serie von HBO abgestimmt werden.

Die aktuelle Nennung liefert daher weniger eine erstmalige Bestätigung als vielmehr ein neues Lebenszeichen. Erstmals führt Warner Bros. Discovery den zweiten Teil ausdrücklich als Bestandteil seiner offiziellen Spiele-Pipeline auf.

Viele wichtige Fragen bleiben unbeantwortet

Wann erscheint Hogwarts Legacy 2? Einen Erscheinungstermin hat Warner Bros. bislang nicht bekannt gegeben. Auch ein grober Zeitraum lässt sich aus dem Aktionärsbrief nicht sicher ableiten.

Anfang 2026 stellte Warner-Manager JB Perrette für die Jahre 2027 und 2028 wieder stärkere Veröffentlichungen aus den wichtigsten Marken des Unternehmens in Aussicht. Dabei nannte er „Hogwarts Legacy 2“ jedoch nicht ausdrücklich. Ob das Rollenspiel in dieses Zeitfenster fällt, ist deshalb noch offen.

Unklar ist außerdem, wie eng die Fortsetzung mit der kommenden HBO-Serie verbunden sein wird. Frühere Aussagen deuteten auf eine Abstimmung zentraler erzählerischer Elemente hin. Eine direkte Adaption der Serie oder eine gemeinsame Handlung wurde dagegen nicht angekündigt.

Stellenausschreibungen von Avalanche Software lieferten zuletzt Hinweise darauf, dass erneut ein umfangreiches Action-Rollenspiel entsteht. Belastbare Informationen zur Spielwelt, zur zeitlichen Einordnung oder zu möglichen Mehrspielerfunktionen gibt es bislang aber nicht.

Der Vorgänger verkaufte sich 40 Millionen Mal

Für Warner Bros. zählt „Hogwarts Legacy“ zu den wertvollsten Spielemarken des Konzerns. Der im Februar 2023 veröffentlichte erste Teil verkaufte sich weltweit mehr als 40 Millionen Mal und wurde damit zu einem der erfolgreichsten Spiele der vergangenen Jahre.

Das Rollenspiel ließ Spieler eine eigene Figur erstellen und das Hogwarts des 19. Jahrhunderts erkunden. Neben dem Schloss gehörten unter anderem Hogsmeade, der Verbotene Wald und zahlreiche kleinere Siedlungen zur offenen Spielwelt.

Angesichts dieses Erfolgs überrascht die hohe Priorität des Nachfolgers kaum. Bis Warner Bros. einen offiziellen Titel, erste Spielszenen und den geplanten Veröffentlichungstermin enthüllt, dürfte allerdings noch Geduld gefragt sein.