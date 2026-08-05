Auf Ausstellungsebene 2 des Kortz Centers befindet sich ein verschlossener Raum mit zusätzlicher Nebenbeute. Die Crisp Gallery lässt sich allerdings nur mit mindestens zwei Spielern öffnen. Wir erklären euch, wo ihr die Kamerasteuerung findet, wie ihr die Rollen verteilt und was Solo-Spieler beachten müssen.

Während des Kortz Center Heists stoßt ihr auf Ausstellungsebene 2 auf eine verschlossene Galerie. Hinter den heruntergelassenen Sicherheitsgittern befinden sich mehrere zusätzliche Beuteziele, darunter Gemälde, Schmuckstücke oder andere wertvolle Kunstgegenstände.

Ein gewöhnlicher Schlüssel, eine Schlüsselkarte oder der optionale Glasschneider öffnet diesen Raum nicht. Stattdessen muss ein Spieler die Sicherheitsgitter aus der Ferne über das Überwachungssystem des Museums steuern.

Crisp Gallery: Das Wichtigste in Kürze

Die Crisp Gallery befindet sich auf Ausstellungsebene 2.

Im Kamerafeed wird der Bereich als „Exhibit – Level 2“ bezeichnet.

Der Raum kann ausschließlich im Finale geplündert werden.

Ihr benötigt mindestens zwei Spieler.

Ein Spieler bedient die Überwachungskameras.

Der zweite Spieler betritt die geöffnete Galerie.

Solo lassen sich die Sicherheitsgitter nicht öffnen.

Die enthaltene Nebenbeute wird bei jedem Durchgang neu zusammengestellt.

Ein Gegenstand aus der Käuferwunschliste kann in der Crisp Gallery erscheinen.

In diesem Fall sind die Käuferprämie und die Elite-Herausforderung solo nicht erreichbar.

Der Glasschneider öffnet nicht die Sicherheitsgitter, sondern wird für verstärkte Vitrinen benötigt.

Für eine unentdeckte Plünderung solltet ihr außerdem die Vitrinen-Alarmanlage deaktivieren.

Wo befindet sich die Crisp Gallery?

Die Crisp Gallery liegt im oberen Ausstellungssaal des Bell Buildings. Ihr erkennt den Raum an den großen heruntergelassenen Sicherheitsgittern, hinter denen sich mehrere zusätzliche Beuteziele befinden.

Schon während der Auskundschaftungsmission könnt ihr den Raum über die Überwachungskamera mit der Bezeichnung „Exhibit – Level 2“ untersuchen. Dadurch seht ihr, welche Nebenbeute im aktuellen Durchgang hinter den Sicherheitsgittern liegt.

© Rockstar Games

Die Positionen und Arten der Gegenstände können sich bei jeder neuen Planung verändern. Kundschaftet den Bereich deshalb bei jedem Durchgang vollständig aus.

Könnt ihr die Crisp Gallery solo öffnen?

Nein. Die Crisp Gallery ist der einzige Bereich des Kortz Center Heists, der zwingend mindestens zwei Spieler voraussetzt.

Die Sicherheitsgitter müssen über eine Kamera geöffnet werden, während sich ein anderer Spieler zur Galerie begibt. Ein einzelner Spieler kann nicht gleichzeitig die Kamerasteuerung bedienen und den Raum betreten.

© Rockstar Games

Der Kortz Center Heist selbst lässt sich weiterhin vollständig solo abschließen. Ihr müsst in diesem Fall lediglich auf die Nebenbeute in der Crisp Gallery verzichten.

So öffnet ihr die Crisp Gallery

Nachdem ihr das Kortz Center infiltriert habt, müsst ihr Zugang zum Kameraraum erhalten. Die genaue Route hängt teilweise von eurem gewählten Einstieg und eurem Vorgehen im Gebäude ab.

Grundsätzlich geht ihr folgendermaßen vor:

Begebt euch in den Ausstellungsbereich des Bell Buildings. Folgt dem Weg zu dem Kameraraum, den ihr bereits während der Auskundschaftung verwendet habt. Achtet auf die Überwachungskamera vor dem Raum. Bleibt möglichst direkt unterhalb der Kamera beziehungsweise außerhalb ihres Sichtkegels. Betretet den Kameraraum und interagiert mit der CCTV-Anlage. Wechselt durch die verfügbaren Aufnahmen. Wählt den Feed „Exhibit – Level 2“ aus. Betätigt die auf dem Bildschirm angezeigte Taste, um die Sicherheitsgitter zu öffnen. Der zweite Spieler begibt sich über die Treppe zur Crisp Gallery. Plündert die dort befindlichen Nebenbeute-Ziele.

© Rockstar Games

Auf dem Controller bestätigt ihr die Aktion mit der jeweils eingeblendeten Taste. Auf Xbox handelt es sich normalerweise um A, auf PlayStation um die entsprechende Aktionstaste. Auf dem PC folgt ihr der angezeigten Tasteneinblendung.

So verteilt ihr die Rollen

Für das Öffnen solltet ihr die Aufgaben bereits vor dem Betreten des Kortz Centers verteilen:

Spieler 1: Begibt sich zum Kameraraum und öffnet die Sicherheitsgitter.

Begibt sich zum Kameraraum und öffnet die Sicherheitsgitter. Spieler 2: Wartet in der Nähe der Treppe und betritt anschließend die Crisp Gallery.

Wartet in der Nähe der Treppe und betritt anschließend die Crisp Gallery. Weitere Spieler: Sichern die Laufwege, beobachten die Wachen oder helfen beim Abtransport der Beute.

Kommuniziert miteinander, bevor Spieler 1 die Kamerasteuerung aktiviert. Dadurch muss der zweite Spieler nicht erst quer durch das Gebäude laufen, während die Sicherheitsgitter bereits geöffnet sind.

© Rockstar Games

Möchtet ihr mehr Beute aus dem Raum mitnehmen, könnt ihr anschließend die Rollen wechseln. Der Spieler aus der Galerie übernimmt die Kamerasteuerung, während der bisherige Kamerabediener seine Tasche im Raum füllt.

Wie viel ihr tatsächlich mitnehmen könnt, hängt von der Art der gespawnten Gegenstände und der noch verfügbaren Taschenkapazität ab.

Vorsicht vor den Wachen

Das Öffnen der Sicherheitsgitter kann die Aufmerksamkeit der Wachleute erregen. Sie reagieren auf den ungewöhnlich geöffneten Raum und können zur Crisp Gallery laufen, um die Situation zu überprüfen.

Positioniert euch deshalb vor dem Öffnen so, dass ihr herannahende Wachen rechtzeitig ausschalten könnt. Verwendet schallgedämpfte Waffen und achtet darauf, dass kein Wachmann im Sichtfeld einer aktiven Kamera zu Boden geht.

Werdet ihr beim Betreten oder Plündern entdeckt, könnt ihr den Heist zwar fortsetzen, verliert aber den Stealth-Vorteil. Außerdem kann eine ausgelöste Alarmanlage den Weg zur Elite-Herausforderung versperren.

Benötigt ihr den Glasschneider?

Für das Öffnen der Crisp Gallery benötigt ihr den Glasschneider nicht. Er steuert weder die Sicherheitsgitter noch die Tür des Raums.

Der optionale Glasschneider wird gebraucht, um verstärkte Ausstellungsvitrinen mit Nebenbeute zu öffnen. Befinden sich solche Vitrinen in der Crisp Gallery, solltet ihr die entsprechende Vorbereitungsmission abgeschlossen haben.

Ihr schaltet die Vorbereitung frei, indem ihr während der Auskundschaftung die Vitrine mit dem roten Licht und dem Schädel fotografiert. Anschließend könnt ihr die Mission am Planungsbrett des Ateliers starten.

Kurz gesagt:

Aufgabe Benötigte Maßnahme Sicherheitsgitter der Crisp Gallery öffnen CCTV-Anlage mit einem zweiten Spieler bedienen Verstärkte Vitrinen öffnen Glasschneider-Vorbereitung abschließen Vitrinen unentdeckt plündern Alarmanlage im Ausstellungsbereich deaktivieren

Alarmanlage der Vitrinen deaktivieren

Der Glasschneider allein verhindert keinen Alarm. Bevor ihr die verstärkten Vitrinen öffnet, solltet ihr zusätzlich die Alarmanlage hinter dem Informations- beziehungsweise Sicherheitstresen auf der unteren Ausstellungsebene ausschalten.

Damit diese Interaktion während des Finales verfügbar ist, solltet ihr die Anlage bereits beim Auskundschaften fotografieren.

Geht anschließend im Finale folgendermaßen vor:

Begebt euch auf die untere Ausstellungsebene. Sucht den Informations- beziehungsweise Sicherheitstresen. Schaltet den dort positionierten Wachmann unbemerkt aus. Interagiert mit dem rot-weißen Alarmkasten an der Wand. Plündert danach die verstärkten Vitrinen mit dem Glasschneider.

Deaktiviert ihr die Anlage nicht, kann das Öffnen einer Vitrine den Alarm auslösen. Dieser Schritt ist daher besonders für einen vollständigen Stealth-Durchgang wichtig.

Was befindet sich in der Crisp Gallery?

In der Crisp Gallery können unterschiedliche sekundäre Beuteziele erscheinen. Dazu gehören unter anderem:

kleine Gemälde

Schmuckstücke

Edelsteine

Skulpturen

weitere Kunstgegenstände in verstärkten Vitrinen

Die konkrete Zusammenstellung wird bei der Planung des Heists zufällig bestimmt. Auch der benötigte Platz in der Beutetasche unterscheidet sich je nach Gegenstand.

Der Raum kann mehr Beute enthalten, als ein einzelner Spieler tragen kann. Eine Gruppe profitiert daher nicht nur vom Zugang zur Galerie, sondern auch von den zusätzlichen Beutetaschen.

Crisp Gallery und Käuferwünsche

Nach der Auskundschaftung schickt euch Raf eine Liste mit Gegenständen, die der Käufer besonders gerne erhalten möchte. Diese Beuteziele werden während des Finales mit einem goldenen Symbol markiert.

Ein angeforderter Gegenstand kann zufällig in der Crisp Gallery erscheinen. Das hat unterschiedliche Auswirkungen:

Mit mindestens zwei Spielern könnt ihr den Raum öffnen und die Wunschliste erfüllen.

Solo könnt ihr den verlangten Gegenstand nicht erreichen.

Ohne den Gegenstand erhaltet ihr keine vollständige Käuferprämie.

Gleichzeitig ist die Elite-Herausforderung in diesem Durchgang solo nicht möglich.

Die Käuferwünsche bringen auf „Normal“ eine zusätzliche Prämie von 50.000 GTA-Dollar. Auf „Schwer“ steigt sie auf 100.000 GTA-Dollar.

Das Erfüllen der kompletten Wunschliste gehört außerdem zu den Bedingungen der Elite-Herausforderung.

Was tun, wenn ein Käuferwunsch hinter der Tür liegt?

Plant ihr einen Solo-Durchgang und liegt ein angeforderter Gegenstand in der Crisp Gallery, habt ihr drei Möglichkeiten:

Ihr beendet den Heist ohne die vollständige Käuferprämie und ohne Elite-Herausforderung. Ihr ladet mindestens einen weiteren Spieler für das Finale ein. Ihr brecht den Auftrag ab und startet eine neue Planung mit einer anderen Beuteverteilung.

Ein Abbruch lohnt sich normalerweise nur, wenn ihr gezielt die Elite-Herausforderung abschließen möchtet. Bei einem wiederholten Heist müsst ihr für eine neue Planung erneut 100.000 GTA-Dollar bezahlen.

Lohnt sich die Crisp Gallery?

Mit zwei oder mehr Spielern solltet ihr die Crisp Gallery grundsätzlich öffnen. Die zusätzliche Beute kann die persönlichen Auszahlungen der Crew deutlich erhöhen und wird besonders wichtig, wenn sich ein Gegenstand aus der Käuferwunschliste darin befindet.

Der Host erhält weiterhin den Erlös des Hauptziels. Die beteiligten Spieler bekommen jeweils den Wert der Nebenbeute, die sie in ihrer eigenen Tasche tragen. Zusätzliche Beutetaschen erhöhen somit den Gesamtbetrag, den eure Gruppe aus dem Museum transportieren kann.

Ihr solltet den Umweg allerdings in eure Zeitplanung einbeziehen. Wollt ihr gleichzeitig die Elite-Herausforderung erfüllen, müssen Kamerabedienung, Rollenwechsel und Plünderung möglichst schnell und sauber ablaufen.

Häufige Fragen zur Crisp Gallery

Wie heißt der verschlossene Raum?

Der Raum heißt Crisp Gallery und befindet sich auf Ausstellungsebene 2. In der Kameraauswahl wird er als „Exhibit – Level 2“ angezeigt.

Wie viele Spieler werden benötigt?

Ihr benötigt mindestens zwei Spieler. Einer öffnet die Sicherheitsgitter über die Überwachungskameras, während der andere die Galerie betritt.

Kann ich die Sicherheitsgitter mit dem Glasschneider öffnen?

Nein. Der Glasschneider wird ausschließlich für verstärkte Ausstellungsvitrinen verwendet.

Gibt es einen Schlüssel für die Crisp Gallery?

Nein. Die Sicherheitsgitter werden über das CCTV-System des Kortz Centers gesteuert.

Muss die Galerie beim Auskundschaften fotografiert werden?

Ihr solltet den Raum über den Feed „Exhibit – Level 2“ vollständig auskundschaften. So erfahrt ihr vor dem Finale, welche Nebenbeute sich darin befindet und ob ein Käuferwunsch betroffen ist.

Kann ich den Kortz Center Heist trotzdem solo abschließen?

Ja. Lediglich die Crisp Gallery und ihre Nebenbeute bleiben euch allein verschlossen.

Kann die Käuferwunschliste solo unmöglich sein?

Ja. Erscheint ein angeforderter Gegenstand in der Crisp Gallery, könnt ihr die vollständige Wunschliste solo nicht abarbeiten. Damit entfällt auch die Elite-Herausforderung.

Muss ein Spieler dauerhaft an der Kamera bleiben?

Ein Spieler muss die CCTV-Anlage bedienen, um die Sicherheitsgitter für seinen Partner zu öffnen. Möchtet ihr anschließend die Rollen wechseln und beide Taschen füllen, müsst ihr euch entsprechend neu positionieren.

Was passiert, wenn Wachen die geöffneten Sicherheitsgitter sehen?

Wachen können den geöffneten Bereich untersuchen. Werden sie auf euch aufmerksam oder entdecken eine Leiche, kann der Alarm ausgelöst werden.

Habt ihr die Crisp Gallery bereits vollständig geplündert und wie viel zusätzliche Beute konntet ihr mit eurer Crew herausholen?