GTA Online: Alle 54 Spielkarten – Fundorte auf der Karte

In „GTA Online“ könnt ihr insgesamt 54 versteckte Spielkarten finden. Die kleinen Sammelobjekte liegen an den unterschiedlichsten Orten in Los Santos und Blaine County – beispielsweise in Geschäften, auf Tischen, in Garagen oder an abgelegenen Plätzen in der Wildnis.

Unsere interaktive GTA-Online-Karte zeigt euch die genaue Position jeder einzelnen Spielkarte. Sammelt ihr das vollständige Kartenset ein, erhaltet ihr neben Casino-Chips und RP mehrere exklusive Belohnungen.

Alle Spielkarten auf unserer GTA-Online-Map

Auf unserer interaktiven Karte findet ihr alle 54 Spielkarten samt ihrer genauen Position. Öffnet einen Marker, um nähere Informationen zum jeweiligen Fundort aufzurufen.

Spielkarten: Das Wichtigste in Kürze

In GTA Online gibt es insgesamt 54 versteckte Spielkarten.

Alle Spielkarten stehen dauerhaft zur Verfügung.

Ihr müsst keine Mission starten und keine Immobilie besitzen.

Die Karten können in beliebiger Reihenfolge eingesammelt werden.

Die Suche funktioniert auch in einer Sitzung nur für eingeladene Spieler.

Jede gefundene Karte bringt Casino-Chips und RP.

Insgesamt erhaltet ihr 66.650 Casino-Chips.

Für alle 54 Karten wird das High-Roller-Outfit freigeschaltet.

Besitzer eines Casino-Penthouses erhalten ein besonderes Kartenset für den privaten Kartengeber.

Der frühere Bonus für „Red Dead Online“ ist nicht mehr erhältlich.

Wie startet ihr die Suche nach den Spielkarten?

Ihr müsst keine besondere Mission beginnen. Die 54 Spielkarten befinden sich von Anfang an an ihren festen Positionen und können direkt eingesammelt werden.

Auch ein Master-Penthouse im Diamond Casino & Resort wird für die Suche nicht benötigt. Das Penthouse ist lediglich erforderlich, wenn ihr das freigeschaltete Spezialkartenset später an eurem privaten Spieltisch verwenden möchtet.

Die Spielkarten lassen sich in öffentlichen, geschlossenen und privaten Sitzungen finden. Eine Sitzung nur für eingeladene Spieler ist besonders praktisch, weil euch dort keine anderen Spieler bei der Suche stören.

So findet ihr alle 54 Spielkarten

Öffnet unsere interaktive GTA-Online-Map und aktiviert die Kategorie „Playing Cards“. Anschließend könnt ihr die Fundorte systematisch nacheinander abfahren.

Die Spielkarten sind sehr klein und liegen häufig flach auf Tischen, Tresen, Werkbänken oder anderen Gegenständen. Aus größerer Entfernung sind sie daher kaum zu erkennen. Erst in unmittelbarer Nähe beginnen sie leicht zu leuchten.

Mit diesen Tipps geht die Suche deutlich einfacher:

Arbeitet die Karte systematisch von Norden nach Süden oder umgekehrt ab. Markiert jede gefundene Karte sofort als erledigt. Verwendet für längere Strecken ein schnelles Fluggerät. Steigt am Fundort aus und sucht die nähere Umgebung zu Fuß ab. Achtet besonders auf Tische, Schreibtische, Tresen und Werkbänke. Kontrolliert nach jedem Fund den angezeigten Fortschritt. Sucht schwer erkennbare Karten gegebenenfalls bei Nacht.

Ihr müsst keine Taste drücken, um eine Spielkarte einzusammeln. Sobald ihr nah genug an sie herangeht, wird der Fund automatisch registriert.

Wie könnt ihr euren Fortschritt kontrollieren?

Wie viele Spielkarten ihr bereits gefunden habt, könnt ihr im Interaktionsmenü unter euren Sammelgegenständen kontrollieren.

Das Spiel zeigt euch allerdings nur die Gesamtzahl an. Es verrät euch nicht, welche konkreten Karten noch fehlen. Deshalb solltet ihr die gefundenen Positionen von Anfang an auf unserer interaktiven Karte abhaken oder anderweitig dokumentieren.

Besonders ärgerlich wird es, wenn am Ende 53 von 54 Karten angezeigt werden und ihr nicht mehr wisst, welchen Fundort ihr ausgelassen habt.

Welche Belohnungen gibt es für alle Spielkarten?

Für jede eingesammelte Spielkarte erhaltet ihr RP und Casino-Chips. Die Anzahl der Chips steigt mit eurem Sammelfortschritt.

Für die ersten fünf Karten gibt es jeweils 100 Chips. Ab der sechsten Karte erhöht sich die Belohnung mit jedem weiteren Fund um jeweils 50 Chips:

Gefundene Karte Belohnung Karten 1 bis 5 jeweils 100 Chips Karte 6 150 Chips Karte 7 200 Chips Karte 8 250 Chips Karte 54 2.550 Chips Alle Karten zusammen 66.650 Chips

Nachdem ihr alle 54 Spielkarten eingesammelt habt, werden außerdem folgende Belohnungen freigeschaltet:

das exklusive High-Roller-Outfit

ein besonderes Kartenset für den privaten Kartengeber im Casino-Penthouse

zusätzliche RP durch die einzelnen Fundstücke

Das High-Roller-Outfit wird nach dem Abschluss automatisch eurer Garderobe hinzugefügt.

Wo findet ihr das High-Roller-Outfit?

Nachdem ihr alle 54 Spielkarten gefunden habt, könnt ihr das High-Roller-Outfit über eine Garderobe auswählen.

Ihr müsst dafür nicht noch einmal zum Diamond Casino fahren und keine zusätzliche Mission abschließen. Die Freischaltung erfolgt unmittelbar nach dem letzten Fund.

Das Outfit ist exklusiv mit dieser Sammelaufgabe verbunden und kann nicht regulär in einem Bekleidungsgeschäft gekauft werden.

Was bringt das besondere Kartenset?

Das besondere Kartenset wird auf dem privaten Spieltisch in eurem Master-Penthouse verwendet. Dafür benötigt ihr sowohl ein Penthouse im Diamond Casino & Resort als auch die Erweiterung mit dem privaten Kartengeber.

Habt ihr diese Voraussetzungen erfüllt, verwendet der Kartengeber das freigeschaltete Design bei Blackjack und Three Card Poker.

Besitzt ihr kein entsprechend ausgestattetes Penthouse, bleibt das Kartenset zwar freigeschaltet, kann von euch aber nicht verwendet werden.

Gibt es noch eine Belohnung für Red Dead Online?

Nein. Zum ursprünglichen Erscheinen der Spielkarten konnten Spieler durch die vollständige Sammlung zeitweise einen Bonus für „Red Dead Online“ erhalten. Dazu gehörte unter anderem der kostenlose Collector’s Bag.

Diese Aktion war zeitlich begrenzt und endete bereits im Oktober 2019. Wer die 54 Karten heute einsammelt, erhält diesen früheren Cross-Game-Bonus nicht mehr.

Das sollten wir ausdrücklich erwähnen, weil zahlreiche ältere Guides diese Belohnung weiterhin ohne Hinweis auf das Ablaufdatum aufführen.

Was tun, wenn eine Spielkarte fehlt?

Seht ihr an einem Fundort keine Spielkarte, habt ihr sie möglicherweise bereits eingesammelt. Kontrolliert deshalb zunächst den Zähler im Interaktionsmenü.

Kommt ihr trotz unserer Karte nur auf 53 von 54 Spielkarten, solltet ihr außerdem folgende Punkte prüfen:

Befindet sich die Karte innerhalb eines betretbaren Geschäfts oder Gebäudes?

Liegt sie auf einem Tisch, Tresen oder anderen Gegenstand?

Habt ihr euch dem Marker weit genug zu Fuß genähert?

Wurde der Fund nach dem Einsammeln tatsächlich registriert?

Habt ihr möglicherweise einen Marker versehentlich als erledigt markiert?

Läuft eure Sitzung bereits seit längerer Zeit und lädt das Objekt nicht korrekt?

Wechselt bei Problemen zunächst in eine neue Sitzung und besucht den betreffenden Ort erneut. Bleibt eine Karte weiterhin verschwunden, startet „GTA Online“ vollständig neu.

Häufige Fragen zu den Spielkarten

Wie viele Spielkarten gibt es in GTA Online?

Insgesamt sind 54 Spielkarten über Los Santos und Blaine County verteilt.

Muss ich die Karten in einer bestimmten Reihenfolge sammeln?

Nein. Ihr könnt alle 54 Spielkarten in einer beliebigen Reihenfolge einsammeln.

Muss ich die Sammeljagd vorher starten?

Nein. Es gibt keine Startmission und keinen Auftraggeber. Ihr könnt unmittelbar zu einem der Fundorte fahren.

Kann ich die Spielkarten in einer privaten Sitzung finden?

Ja. Ihr könnt die gesamte Sammlung in einer Sitzung nur für eingeladene Spieler abschließen.

Benötige ich ein Casino-Penthouse?

Für das Einsammeln der Karten und das High-Roller-Outfit benötigt ihr kein Penthouse. Nur die Verwendung des besonderen Kartensets setzt ein entsprechend ausgestattetes Master-Penthouse voraus.

Wie viele Casino-Chips erhalte ich insgesamt?

Für alle 54 Spielkarten erhaltet ihr zusammen 66.650 Casino-Chips.

Wo kann ich meinen Fortschritt sehen?

Die Anzahl der bereits eingesammelten Karten wird im Interaktionsmenü bei euren Sammelgegenständen angezeigt. Einzelne fehlende Fundorte nennt das Spiel jedoch nicht.

Gehören die Spielkarten zu einem zeitlich begrenzten Event?

Nein. Die 54 Spielkarten sind dauerhaft in „GTA Online“ verfügbar.

Erhalte ich noch eine Belohnung in Red Dead Online?

Nein. Die damalige Cross-Game-Aktion ist bereits 2019 ausgelaufen.

Gibt es eine Trophäe oder ein Achievement?

Nein. Die vollständige Sammlung schaltet keine eigene Plattform-Trophäe und kein separates Achievement frei.