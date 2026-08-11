GTA Online: Alle Filmrequisiten finden und Alien-Outfit erhalten

In GTA Online wurden zehn Filmrequisiten von Solomon Richards gestohlen. Bringt ihr sämtliche Movie Props zurück in sein Büro, erhaltet ihr insgesamt 150.000 GTA-Dollar und schaltet ein seltenes Alien-Outfit frei. Unsere Karte zeigt euch alle festen Fundorte und möglichen Spawnpunkte der Fahrzeuge.

Die Suche nach Solomons Filmrequisiten gehört zu den älteren Collectible-Aufgaben in „GTA Online“. Sie unterscheidet sich allerdings deutlich von Sammelobjekten wie den Spielkarten oder den LD-Organics-Produkten.

Nur sieben Requisiten liegen dauerhaft an festen Orten. Die übrigen drei befinden sich in Fahrzeugen, die zufällig an unterschiedlichen Stellen erscheinen können. Deshalb findet ihr auf unserer interaktiven Karte mehr als zehn Markierungen.

Filmrequisiten: Das Wichtigste in Kürze

Insgesamt müsst ihr zehn Filmrequisiten finden.

Sieben Requisiten besitzen feste Fundorte.

Drei Requisiten werden in zufällig auftauchenden Fahrzeugen transportiert.

Jedes Fahrzeug kann an drei verschiedenen Stellen erscheinen.

Die Fahrzeuge werden als blauer Punkt auf der Minimap angezeigt.

Jede zurückgebrachte Requisite bringt 10.000 GTA-Dollar.

Für die vollständige Sammlung erhaltet ihr weitere 50.000 GTA-Dollar.

Insgesamt könnt ihr somit 150.000 GTA-Dollar verdienen.

Zusätzlich schaltet ihr das Space-Interloper-Outfit frei.

Die Filmrequisiten können auch in einer Sitzung nur für eingeladene Spieler gesucht werden.

Wie startet die Suche nach den Filmrequisiten?

Besucht zunächst das Büro von Filmproduzent Solomon Richards auf dem Gelände der Richards Majestic Studios in Backlot City. Auf der Karte wird der Eingang durch ein gelbes S-Symbol markiert.

Nachdem ihr Solomons Büro betreten und die Aufgabe aktiviert habt, können die gestohlenen Filmrequisiten in der offenen Spielwelt gefunden werden. Die Reihenfolge spielt dabei keine Rolle.

Gefundene Requisiten müsst ihr anschließend zu Solomon zurückbringen. Sein Büro dient bei sämtlichen zehn Collectibles als Abgabestelle.

Karte mit allen Filmrequisiten in GTA Online

Unsere interaktive Karte zeigt euch die sieben festen Fundorte sowie sämtliche bekannten Spawnpunkte der drei Fahrzeuge. Aktiviert dafür in der Kartenlegende den Filter für die Filmrequisiten beziehungsweise Movie Props.

Dass die Karte insgesamt 16 Markierungen anzeigt, ist beabsichtigt:

sieben feste Filmrequisiten

drei mögliche Fundorte des Rumpo

drei mögliche Fundorte des Pony

drei mögliche Fundorte des Rebel

Ihr müsst also nicht alle 16 Orte erfolgreich abschließen. Von jedem der drei Fahrzeuge benötigt ihr nur eine Variante.

Alle sieben festen Filmrequisiten finden

Die ersten sieben Gegenstände befinden sich immer an denselben Stellen. Ihr könnt sie daher gezielt nacheinander abarbeiten.

Filmrequisite 1: Meltdown-Filmrolle

Die erste Requisite liegt direkt bei den Richards Majestic Studios. Verlasst Solomons Büro und schaut neben einem Mülleimer unmittelbar vor dem Gebäude nach.

Dort lehnt eine Filmrolle des fiktiven Films „Meltdown“. Da sich der Gegenstand praktisch neben der Abgabestelle befindet, solltet ihr ihn direkt zu Beginn einsammeln.

Filmrequisite 2: WIFA-Auszeichnung

Begebt euch zum Vanilla Unicorn in Strawberry. Die goldene WIFA-Auszeichnung befindet sich auf einem Schreibtisch im hinteren Büro des Stripclubs.

Der hintere Bereich ist nicht regulär zugänglich. Ihr könnt euch beispielsweise während eines privaten Tanzes Zutritt zum Backstage-Bereich verschaffen. Alternativ lässt sich der Zugang mit Gewalt erzwingen, wodurch ihr allerdings mit Gegenwehr und möglicherweise einem Fahndungslevel rechnen müsst.

Filmrequisite 3: Kopfschmuck im Diamond Casino

Betretet das Diamond Casino & Resort und sucht die Toiletten auf der östlichen beziehungsweise rechten Seite des Casinobereichs.

Der auffällige Kopfschmuck liegt im Herren-WC auf beziehungsweise über den Urinalen. Achtet darauf, die richtigen Toiletten zu überprüfen, da sich im Casino mehrere entsprechende Bereiche befinden.

Filmrequisite 4: Alienkopf beim Beam-Me-Up-Kunstwerk

Der Alienkopf befindet sich bei der außerirdischen Kunstinstallation „Beam Me Up“ im Senora National Park. Der Ort liegt südöstlich von Sandy Shores und ist durch die bemalten Felsen und zahlreichen außerirdischen Motive kaum zu übersehen.

Sucht im oberen Bereich der Installation zwischen den Felsen nach dem grünen Alienkopf.

Filmrequisite 5: Mumienkopf an der Route 68

Fahrt zu dem verlassenen Haus an der Route 68, nahe der Grenze zwischen Great Chaparral und der Grand-Senora-Wüste.

Der Mumienkopf liegt gut sichtbar auf der Veranda des Gebäudes. Ihr müsst das Haus nicht betreten.

Filmrequisite 6: Filmklappe in Fort Zancudo

Für die nächste Requisite müsst ihr in die Militärbasis Fort Zancudo eindringen. Die Filmklappe liegt auf einem Schreibtisch im Erdgeschoss des Kontrollturms.

Besitzt ihr keinen Hangar in Fort Zancudo, löst das Betreten der Basis normalerweise ein hohes Fahndungslevel aus. Nutzt daher ein schnelles oder gepanzertes Fahrzeug und stellt euch auf bewaffneten Widerstand ein.

Spieler mit einem Hangar innerhalb der Militärbasis können sich deutlich einfacher auf dem Gelände bewegen.

Filmrequisite 7: Monsterkopf beim Altruistenlager

Die siebte feste Filmrequisite findet ihr westlich des Altruistenlagers im Chiliad Mountain State Wilderness.

Der Monsterkopf liegt auf einem größeren Felsen außerhalb beziehungsweise am Rand des Camps. Nähert ihr euch den Altruisten zu stark, können die Bewohner feindselig reagieren. Es empfiehlt sich daher, die Requisite schnell einzusammeln und das Gebiet unmittelbar wieder zu verlassen.

Die drei Filmrequisiten in Fahrzeugen

Die letzten drei Movie Props liegen nicht offen in der Spielwelt. Sie werden in einem Rumpo, einem Pony und einem Rebel transportiert.

Diese Fahrzeuge gehören zu zufälligen Ereignissen und erscheinen nicht bei jedem Besuch garantiert. Befindet sich ein entsprechendes Fahrzeug in eurer Nähe, wird es durch einen blauen Punkt auf der Minimap markiert.

Teilweise stehen die Fahrzeuge geparkt, teilweise fahren sie auf einer festgelegten Route. Bei einigen Varianten müsst ihr zunächst bewaffnete Gegner ausschalten oder die Insassen aus dem Fahrzeug holen.

Anschließend bringt ihr das komplette Fahrzeug zu Solomon Richards. Die Requisite muss nicht separat aus dem Laderaum genommen werden.

Filmrequisite 8: Tigerfell im Rumpo

Das Tigerfell wird in einem grauen Rumpo transportiert. Dieser kann an drei verschiedenen Stellen im östlichen Los Santos auftauchen:

Geparkt in der Simmet Alley in Textile City Geparkt bei Darnell Bros. in La Mesa Fahrend auf beziehungsweise rund um die San Andreas Avenue Bridge

Kontrolliert alle drei Bereiche nacheinander. Erscheint kein blauer Punkt, entfernt euch einige Straßen vom Gebiet und kehrt anschließend zurück.

Filmrequisite 9: Sarkophag im Pony

Die nächste Requisite befindet sich in einem Pony-Transporter. Das Fahrzeug besitzt ebenfalls drei mögliche Spawnpunkte:

Auf dem Parkplatz des Kortz Centers in Pacific Bluffs An der östlichen Seite des Epsilon Centers in Rockford Hills Fahrend auf der Tongva Drive in der Nähe der Universität

Sobald der blaue Punkt erscheint, solltet ihr euch dem Fahrzeug direkt nähern. Schaltet mögliche Bewacher aus, steigt in den Pony und bringt ihn zu den Richards Majestic Studios.

Filmrequisite 10: Globus im Rebel

Der Globus wird auf der Ladefläche eines schwarzen Rebel-Pick-ups transportiert. Das Fahrzeug erscheint in oder rund um Paleto Bay:

Geparkt hinter dem The-Hen-House-Nachtclub Geparkt auf dem Parkplatz von Willie’s Supermarket Fahrend auf dem Great Ocean Highway östlich von Paleto Bay

Da Paleto Bay weit von den beiden anderen Fahrzeuggebieten entfernt liegt, bietet sich dieser Fundort als separater Abschnitt der Suche an.

Was tun, wenn die Fahrzeuge nicht erscheinen?

Die zufälligen Fahrzeug-Requisiten sind der zeitaufwendigste Teil der Sammelaufgabe. Es kann passieren, dass ihr mehrfach sämtliche Spawnpunkte abfahrt, ohne ein Fahrzeug zu finden.

Folgende Maßnahmen können helfen:

Verwendet eine Sitzung nur für eingeladene Spieler.

Fahrt die drei möglichen Spawnpunkte eines Fahrzeugs nacheinander ab.

Bleibt nicht unmittelbar auf dem Spawnpunkt stehen.

Entfernt euch vom Gebiet und kehrt nach einigen Minuten zurück.

Achtet auf den blauen Punkt auf der Minimap.

Wechselt die Sitzung, wenn längere Zeit kein Ereignis ausgelöst wird.

Legt den Spawnpunkt eures Charakters auf den letzten Standort, bevor ihr die Sitzung wechselt.

Sucht möglichst mit einem Bodenfahrzeug oder fliegt dicht über dem Boden, damit ihr den blauen Punkt nicht überseht.

Eine bestimmte Tageszeit ist nach allem, was über die Zufallsereignisse bekannt ist, nicht zuverlässig erforderlich. Berichte über angeblich feste Uhrzeiten widersprechen sich. Entscheidend ist letztlich, dass das jeweilige Zufallsereignis in eurer Sitzung ausgelöst wird.

Habt ihr eines der drei Fahrzeuge bereits abgeliefert, braucht ihr dessen übrige mögliche Spawnpunkte nicht mehr zu überprüfen.

Welche Belohnung gibt es für alle Filmrequisiten?

Für jede zu Solomon zurückgebrachte Requisite erhaltet ihr 10.000 GTA-Dollar. Bei zehn Gegenständen ergibt das zunächst 100.000 GTA-Dollar.

Nach Abschluss der gesamten Sammlung bekommt ihr zusätzlich:

50.000 GTA-Dollar als Abschlussbonus

das Space-Interloper-Outfit

zusätzliche Reputationspunkte für die einzelnen Fundstücke

Insgesamt bringt euch die Suche somit 150.000 GTA-Dollar ein.

Das Space-Interloper-Outfit wird nicht automatisch angezogen. Nachdem Solomon euch über den Abschluss informiert hat, müsst ihr noch einmal sein Büro betreten. Dort findet ihr das Kostüm in einer Kiste und könnt es anschließend als besonderes Outfit verwenden.

Warum werden auf der Karte 16 statt zehn Fundorte angezeigt?

Insgesamt existieren lediglich zehn unterschiedliche Filmrequisiten. Die höhere Zahl der Kartenmarker entsteht durch die zufälligen Fahrzeuge.

Sieben Requisiten besitzen jeweils einen festen Standort. Die drei Fahrzeug-Requisiten können dagegen an jeweils drei Orten auftauchen. Somit ergeben sich insgesamt 16 relevante Kartenpositionen, obwohl ihr nur zehn Gegenstände beziehungsweise Fahrzeuge abliefern müsst.

Habt ihr bereits alle Filmrequisiten gefunden oder wartet ihr noch immer darauf, dass eines der drei zufälligen Fahrzeuge erscheint?