Machine Party kommt am 30. Juli 2026 auf Steam – Co-op im Saw-Stil

Auf Steam steht Ende Juli ein Co-op-Titel an, der eine ungewöhnliche Nische besetzen will: Machine Party kombiniert die zugängliche Minispiel-Formel à la Mario Party mit einer gnadenlos brutalen Saw-Anmutung. Der Release ist offiziell für den 30. Juli 2026 angekündigt und richtet sich an alle, die mit Freunden nicht nur lachen, sondern auch leiden wollen.

Im Kern ist Machine Party ein Partyspiel, bei dem Fehlschläge nicht einfach Minuspunkte bedeuten, sondern tödliche Konsequenzen haben. Genau diese Mischung aus Gruppenchaos, Schadenfreude und Horror-Ästhetik könnte dem Spiel den Sprung in die nächste virale Co-op-Welle auf Steam ermöglichen.

Release und Einordnung in den aktuellen Co-op-Trend

Wann erscheint Machine Party? Machine Party soll am 30. Juli 2026 auf Steam erscheinen. Ein neuer Trailer der Entwickler Mike Klubnika und GDeavid bestätigt den Termin und zeigt gleichzeitig, wie stark das Spiel auf Tempo, Drucksituationen und fiese Überraschungen setzt.

Der Zeitpunkt ist dabei gut gewählt: Co-op-Spiele erleben auf Steam seit Jahren einen Boom, zuletzt auch durch den sogenannten Friendslop-Trend, bei dem überdrehtes Multiplayer-Chaos zur Hauptattraktion wird. Machine Party versucht, dieses Prinzip in eine härtere Richtung zu drehen, mit Industrial-Look, dreckiger Atmosphäre und Minispielen, die eher an Jigsaws Fallenkammern erinnern als an harmlose Würfelbrett-Runden.

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Klubnika ist außerdem kein Unbekannter: Hinter dem Projekt steckt derselbe Kreative, der bereits mit Buckshot Roulette einen viralen Indie-Hit landete, in dem ein makabres Russisch-Roulette-Szenario mit einer Schrotflinte im Mittelpunkt steht. Machine Party setzt genau dort an, erweitert das Konzept aber zu einem vollständigen Partyspiel für Gruppen.

So spielt sich das Partyspiel mit Horror-Schlagseite

Was macht Machine Party spielerisch anders? Statt klassischer Brettspiel-Felder bekommt ihr eine Sammlung kurzer, extrem riskanter Minispiele, bei denen ein Fehler schnell das Aus bedeuten kann. In den Trailern sieht man unter anderem Szenen in einem Raum voller rotierender Kreissägen, Form-Puzzles unter Zeitdruck, bei denen bei Versagen ein Gatling-Gun-Mechanismus droht, sowie Sequenzen, in denen man sich vor einem Scharfschützen in Deckung bringen muss.

Die Matches sind auf Online-Co-op für 2 bis 4 Teilnehmende ausgelegt und sollen sich bewusst als schnelle Pick-up-and-play-Runden eignen. Zusätzlich gibt es Charakteranpassung, sodass ihr euren eigenen Test-Subjekt-Look zusammenstellen könnt, passend zum industriellen Albtraum-Setting.

Zum Launch sind folgende Eckpunkte bestätigt:

Eine Sammlung einzigartig brutaler Party-Minispiele

Support für 2 bis 4 Personen

Ein Industrial-Soundtrack von Alex Peipman

Anpassbare Test-Subjekte

Mehrere hinterhältige Wege, um Freunden gezielt das Leben schwer zu machen

Minispiel-Vielfalt, Permadeath-Druck und kreative Hintergründe

Welche Minispiele sind bereits bekannt? Die genaue Anzahl aller Minispiele ist noch nicht bestätigt, aber die bisher gezeigten Trailer deuten auf eine große Bandbreite an Spielstilen hin. Zu den bereits angedeuteten Aufgaben gehören unter anderem das Zusammenbauen von Feuerwaffen in einer Fabrikumgebung, ein absurdes Wettrauchen, das Überqueren von Minenfeldern, das Ausweichen vor Zügen, kompetitives Erbsenessen und weitere groteske Prüfungen.

Interessant ist auch die Entstehungsgeschichte: Laut Entwickler-Notiz begann Machine Party wohl als Experiment, bei dem zunächst fünf Minispiele pro Monat gebaut wurden, um zu prüfen, ob sich das Konzept langfristig trägt. Offenbar hat das Team dabei so viel Spaß am Bauen und Testen gehabt, dass daraus nun ein vollständiger Release geworden ist.

Wenn ihr auf Steam nach dem nächsten Co-op-Spiel sucht, das eine Runde Freunde gleichzeitig zum Schreien, Lachen und Panikieren bringt, könnte Machine Party genau in diese Lücke treffen, nur eben deutlich härter und dreckiger als die üblichen Partyspiel-Kandidaten.

Würdet ihr so ein ultra-brutales Partyspiel mit Freunden zocken, oder ist euch der Saw-Vibe für einen Co-op-Abend zu heftig? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.