Diesen Hund könnt ihr nicht finden… er findet euch! Der Jetski-Hund, der auf den Namen Cool Dog hört, ist eines der beliebtesten Easter Eggs in GTA 6. Und das beste daran ist, dass euch dieses Event bereits im ersten Kapitel zur Verfügung steht. Wie verraten euch, wie ihr eine Rettungsaktion des wohl lässigsten Vierbeiners herbeiführt und euch obendrein noch ein bisschen Loot sichern könnt.

Allein auf offenem Meer und weit und breit keine einzige Menschenseele. Das ist ein Worst-Case-Szenario, das man im echten Leben wohl lieber nicht erleben möchte. In „GTA 6“ hingegen begeben sich viele Gamer in eben genau diese Situation. Nicht nur, um ein besonderes Easter Egg zu triggern, sondern weil es am Ende auch eine Belohnung abzustauben gibt, die gerade zu Beginn des Spiels recht nützlich ist.

So startet ihr in GTA 6 die Rettungsaktion von Cool Dog

Alles, was ihr für diese Aktion benötigt, habt ihr bereits ab Kapitel 1 zur Verfügung. Sobald ihr den Prolog um Lucia abgeschlossen habt, könnt ihr (zunächst mit Jason) frei die Spielwelt erkunden. Startet am besten von Jasons Haus aus, nehmt euch das Boot am Steg und fahrt damit ein gutes Stück aufs offene Meer hinaus.

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Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

Ich habe GTA 6 noch nicht gespielt 🎮 Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Wichtig: Achtet darauf, dass sich keine anderen NPCs auf Booten oder Jetskis in eurer Nähe befinden. Ihr müsst vollkommen frei im offenen Wasser schwimmen, weit weg von jeder Chance, euch selbst zu retten. Nun müsst ihr nur noch geduldig sein und abwarten.

Eigene PS5-Aufnahme. Spielmaterial: Rockstar Games.

Das Bellen kündigt eure Rettung an

Schwimmt ein bisschen umher, bis ihr den herannahenden Jetski und ein Bellen hört. Das ist euer Zeichen, dass Cool Dog auf dem Weg zu euch ist. Wie lange es genau dauert, variiert und ist dem reinen Zufall überlassen. Nach spätestens fünf Minuten sollte das Event jedoch ausgelöst haben. Wenn nicht, fahrt einfach ein Stück weiter und probiert es noch einmal.

Sobald der Jetski bei euch ist, klettert ihr hinter Cool Dog auf den Sitz und atmet erst einmal tief durch, während euch euer tierischer Lebensretter sicher an Land bringt. Dort erwartet euch das reinste Hundeparadies: Überall liegt Spielzeug verstreut, und ein buntes Rudel aus den verschiedensten Rassen begrüßt euch lautstark und schwanzwedelnd.

Eigene PS5-Aufnahme. Spielmaterial: Rockstar Games.

Interagiert mit den Hunden und ihr werdet belohnt

Doch damit nicht genug: Mehrere Hunde buhlen förmlich um eure Aufmerksamkeit. Zum Dank könnt ihr ihnen ein paar Bälle werfen und mit ein paar Streicheleinheiten füllt ihr euren Fokus wieder etwas auf. Behaltet in dem Trubel aber unbedingt Cool Dog im Blick, der euch mitten im Gewusel einen eigenen Ball bringt. Werft ihr ihn ab, flitzt der Vierbeiner los und kehrt kurz darauf mit einer Geldbörse zurück. Die darin enthaltenen 1.218 $ kommen euch gerade zu Spielbeginn gerade recht.

Sichert euch die exklusive Sonnenbrille. Eigene PS5-Aufnahme. Spielmaterial: Rockstar Games.

Am Strand liegt außerdem ein gekentertes Boot. Haltet in seiner Umgebung nach einer Metallkassette Ausschau – sie birgt eine exklusive Sonnenbrille, die ihr unbedingt mitnehmen solltet. Bevor ihr weiterzieht, lohnt sich ein genauerer Blick auf den Rest des Gebiets: Etwas abseits im Gebüsch entdeckt ihr eine Leiche, die sich plündern lässt.

Good to know:

Es gibt in der Spielwelt von „GTA 6“ keinen festen Spot, um das Event auszulösen. Ihr müsst euch nur auf offener See befinden.

Der Hundestrand ist ein x-beliebiger Strandabschnitt in der Umgebung eurer Rettungsstelle. Es gibt nicht die Stelle X, die ihr bereits vorher aufsuchen könnt, in der Hoffnung dort auf die Hunde zu treffen.

So wird aus einer brenzligen Lage im offenen Wasser im Handumdrehen ein kleiner Glücksfall an Land – inklusive neuer Sonnenbrille, praller Geldbörse und dem wohl coolsten Lebensretter auf vier Pfoten.

Spieler weltweit berichten, dass ihr das Event in „GTA 6“ zwar mehrmals triggern könnt, allerdings gilt das nur für die Rettung selbst. Die Beute sackt ihr nur beim ersten Mal ein. Ob euch der Jetski-Hund in ganz Leonida zu Hilfe eilt, ist noch offen. Bisher ist er uns nur in den Gewässern um Key Lento untergekommen. Sobald wir Cool Dog an weiteren Orten aufspüren, geben wir euch natürlich sofort Bescheid.

Habt ihr in „GTA 6“ schon Bekanntschaft mit dem Jetski-Hund Cool Dog gemacht? Teilt gern eure Erfahrungen in der Community.

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