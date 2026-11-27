Zwei OLED-Fernseher stehen bei den heutigen OTTO-Angeboten im Mittelpunkt: Der LG OLED C68 mit 55 Zoll kostet 1.079 Euro, der größere Samsung S90HAE mit 65 Zoll 1.399 Euro. Beide bringen 4K, starke Kontraste und HDMI 2.1 für PS5 und Xbox mit – eine spannende Kombination, wenn ihr GTA 6 auf einem neuen Fernseher spielen wollt.

Die OLED-Angebote: LG C68 und Samsung S90HAE

Der LG OLED55C68LA bietet auf 55 Zoll OLED evo, 4K und vier HDMI-2.1-Anschlüsse. Bei Konsolenspielen sind 4K mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde, variable Bildrate und ein schneller Wechsel in den Spielmodus interessant. OTTO verlangt 1.079 Euro statt der ausgewiesenen UVP von 2.699 Euro – das sind rund 60 Prozent weniger als die UVP.

LG OLED C68 (OLED55C68LA), 55 Zoll 1.079,00 € UVP 2.699,00 € 60 % unter UVP Angebot bei OTTO prüfen* Affiliate-Link →

Wer mehr Bildfläche möchte, bekommt beim Samsung GQ65S90HAE 65 Zoll OLED mit Glare-Free-Entspiegelung. Das 2026er Modell kostet 1.399 Euro statt 3.199 Euro UVP, also rund 56 Prozent weniger als die UVP, jeweils zuzüglich Versandkosten. Die bis zu 165 Hz mit variabler Bildrate spielen vor allem am PC eine Rolle; PS5 und Xbox geben Spiele höchstens mit 120 Hz aus. Vier HDMI-2.1-Anschlüsse erleichtern den Anschluss mehrerer Geräte.

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Die Story mit Jason und Lucia ❤️

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Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

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Für das deutsche Modell GQ65S90HAEXZG bewirbt OTTO zusätzlich ein Made-for-Germany-Streaming-Paket im angegebenen Wert von 208 Euro. Die einzelnen Zugaben und Laufzeiten hängen von den Samsung-Teilnahmebedingungen ab; Aktionszeitraum ist der 1. August bis 31. Dezember 2026.

Samsung S90HAE (GQ65S90HAE), 65 Zoll 1.399,00 € UVP 3.199,00 € 56 % unter UVP Angebot bei OTTO prüfen* Affiliate-Link →

Weitere Hinweise zu Bildschirmgröße, Bildrate und HDR findet ihr in unserem Gaming-TV-Ratgeber.

Kopfhörer für Musik, unterwegs und lange Sessions

Die schwarzen Sennheiser Momentum 4 Wireless kosten bei OTTO 169 Euro. Ihre aktive Geräuschunterdrückung und die lange Akkulaufzeit passen zu Reisen und längeren Hörsessions. Das Angebot stammt vom Marktplatzhändler „Sennheiser Consumer Audio store“; für diese Variante nennt OTTO 30 Tage Rückgabefrist.

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Für kleinere Ohrhörer stehen die Apple AirPods 5 mit ANC für 129,99 Euro und die schwarzen Sony WF-1000XM6 für 222 Euro zur Wahl. Beide setzen auf aktive Geräuschunterdrückung; bei Sony führt der Link ausdrücklich zur schwarzen Variante.

Apple AirPods 5 129,99 € UVP 149,00 € 13 % unter UVP Angebot bei OTTO prüfen* Affiliate-Link →

Sony WF-1000XM6, Schwarz 222,00 € UVP 299,00 € 26 % unter UVP Angebot bei OTTO prüfen* Affiliate-Link →

Sonos Arc Ultra: mehr Klang am Fernseher

Die schwarze Sonos Arc Ultra kostet bei OTTO 755 Euro. Die Soundbar unterstützt Dolby Atmos und lässt sich mit kompatiblen Sonos-Lautsprechern erweitern. Wer GTA 6 oder Filme bisher über die eingebauten TV-Lautsprecher hört, bekommt damit eine deutlich größere Klangbühne.

Sonos Arc Ultra, Schwarz 755,00 € UVP 1.099,00 € 31 % unter UVP Angebot bei OTTO prüfen* Affiliate-Link →

Für Musik abseits des Fernsehers gibt es außerdem die JBL PartyBox Club 120*Affiliate-Link für 219 Euro, den Marshall Kilburn III, Schwarz/Rot*Affiliate-Link für 257 Euro und den kompakten Bose SoundLink Flex (2. Gen.), Black*Affiliate-Link für 93 Euro.

Verlängerte Rückgabe bei Artikeln des Verkäufers OTTO

Für Artikel, die seit dem 1. November 2026 beim Verkäufer OTTO bestellt wurden, gilt laut OTTOs Black-Friday-Mitteilung ein verlängertes Rückgaberecht bis zum 31. Januar 2027. Für Marktplatzangebote anderer Verkäufer gilt diese Frist nicht automatisch.

Weitere Technikangebote findet ihr in unserer Black-Friday-Übersicht.

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