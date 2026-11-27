Wer schon länger mit dem Gedanken spielt, seinem Gaming-Setup ein Upgrade zu spendieren, sollte einen Blick auf die Black-Friday-Woche bei Amazon werfen. Gerade bei Gaming-Zubehör von bekannten Herstellern wie Logitech und HyperX lohnt es sich, die aktuellen Preise zu vergleichen.

Wir haben für euch drei Produkte herausgesucht, mit denen ihr die wichtigsten Bereiche eures Setups abdeckt: eine Gaming-Maus, eine mechanische Tastatur und ein kabelloses Gaming-Headset.

Logitech G502 HERO: Eine Gaming-Maus mit elf programmierbaren Tasten

Die Logitech G502 HERO gehört seit Jahren zu den bekanntesten Gaming-Mäusen des Herstellers. Trotz ihres Alters bietet die kabelgebundene Maus mit dem HERO-25K-Sensor, elf programmierbaren Tasten und einer anpassbaren RGB-Beleuchtung eine umfangreiche Ausstattung.

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Die Story mit Jason und Lucia ❤️

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Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

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Vor allem die zusätzlichen Tasten sind praktisch, wenn ihr häufig zwischen verschiedenen Waffen wechselt, Fähigkeiten auslöst oder bestimmte Funktionen direkt über die Maus steuern möchtet. Über das integrierte Gewichtssystem lässt sich außerdem das Gewicht der Maus an eure persönlichen Vorlieben anpassen.

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Logitech G PRO TKL: Mehr Platz für eure Maus

Wer beim Spielen auf den Ziffernblock verzichten kann, bekommt mit der Logitech G PRO TKL eine kompakte mechanische Gaming-Tastatur. Das Tenkeyless-Format schafft zusätzlichen Platz auf dem Schreibtisch, was insbesondere bei niedriger Mausempfindlichkeit und entsprechend großen Mausbewegungen von Vorteil ist.

Die hier ausgewählte Variante verfügt über ein deutsches QWERTZ-Layout und mechanische GX-Blue-Switches. Diese bieten einen spürbaren Druckpunkt und ein deutlich hörbares Klickgeräusch. Falls ihr eine möglichst leise Tastatur sucht, solltet ihr das bei eurer Kaufentscheidung berücksichtigen. Die RGB-Beleuchtung lässt sich über Logitechs G-Hub-Software individuell konfigurieren.

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HyperX Cloud III S Wireless: Kabelloses Gaming ohne ständiges Aufladen

Mit dem HyperX Cloud III S Wireless könnt ihr schließlich auch das Kabel eures Gaming-Headsets vom Schreibtisch verbannen. Das Headset unterstützt sowohl eine kabellose 2,4-GHz-Verbindung als auch Bluetooth. Damit lässt es sich neben dem Gaming auch für andere Zwecke einsetzen, etwa zum Musikhören am Smartphone.

Besonders interessant ist die lange Akkulaufzeit: HyperX nennt bis zu 120 Stunden bei 2,4-GHz-Funk unter den angegebenen Testbedingungen. Der tatsächliche Wert hängt von der Nutzung ab. Gepolsterte Ohrmuscheln und ein abnehmbares Mikrofon runden die Ausstattung ab.

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Wie lange läuft der Black Friday bei Amazon?

Auch wenn der eigentliche Black Friday auf den heutigen 27. November fällt, läuft die Black-Friday-Woche bei Amazon noch bis einschließlich Cyber Monday am 30. November.

Weitere interessante Angebote für Gamer und Technikbegeisterte findet ihr in unserer großen Black-Friday-Übersicht auf PlayCentral.

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