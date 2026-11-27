Grand Theft Auto 6 sorgt nicht nur bei Fans für Begeisterung. Auch erfahrene Entwickler zeigen sich von Rockstars Open-World-Epos beeindruckt. Nun hat sich Emil Pagliarulo von Bethesda Game Studios der wachsenden Lobeshymne angeschlossen und das Spiel als pure Zauberei bezeichnet.

Pagliarulo arbeitet seit Jahrzehnten in der Branche und war bei Bethesda unter anderem als Senior Designer an Skyrim sowie als leitender Designer und Autor an Fallout 3 und Fallout 4 beteiligt. In einem Beitrag auf X vom 24. November 2026 erklärte er, dass die überschwänglichen Reaktionen anderer Entwickler aus seiner Sicht vollkommen gerechtfertigt seien.

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Das ist absolut wahr. Es ist pure Zauberei.

Bethesda-Veteran sieht in GTA 6 den Höhepunkt der Branche

In seinem Beitrag verwies Pagliarulo auf seine 27 Jahre als Spieleentwickler und insgesamt 30 Jahre in der Branche. Die Behauptung, GTA 6 bilde den bisherigen Höhepunkt des Mediums und könne womöglich nie übertroffen werden, hält er keineswegs für überzogen.

Diese Einschätzung besitzt vor allem wegen seiner eigenen Erfahrung Gewicht. Laut einem offiziellen Entwicklerporträt von Bethesda übernahm Pagliarulo auch die Designleitung von Starfield. Er kennt somit die Herausforderungen, die mit der Entwicklung umfangreicher Rollenspiele und offener Welten verbunden sind.

Rockstar selbst erklärte vor dem Release, GTA 6 sei von Grund auf für die aktuelle Konsolengeneration entwickelt worden. Das Studio zielte auf 30 Bilder pro Sekunde und wollte PS5 sowie Xbox Series X|S technisch bis an ihre Grenzen bringen, ohne bei der Dichte und visuellen Qualität der Welt Abstriche zu machen. Seit dem 19. November 2026 ist das Spiel laut Rockstar Games weltweit für beide Konsolenfamilien erhältlich.

Entwickler von Cyberpunk 2 und Naughty Dog stimmen ein

Pagliarulo ist mit seiner Begeisterung nicht allein. Igor Sarzyński, Creative Director von Cyberpunk 2, bezeichnete GTA 6 in einem Bluesky-Beitrag als möglicherweise größte künstlerische Leistung der Geschichte. Besonders hob er den Umfang, die Dichte, die Kohärenz und die durchdachte Gestaltung hervor.

Es ist schlicht ein technologisches und kreatives Wunder.

Sarzyński scherzte anschließend, Cyberpunk 2 werde angesichts dieser Leistung eingestellt und er werde stattdessen Herbstlaub zusammenkehren. In einer weiteren Einordnung betonte er jedoch, dass CD Projekt Red an einem eigenständigen Erlebnis mit einer anderen Ausrichtung arbeite.

Auch Michael Barclay, World Design Director bei Naughty Dog, griff zu einem ungewöhnlichen Vergleich. Nach 19 Jahren in der Spieleentwicklung wirke GTA 6 auf ihn wie ein Bugatti Veyron auf ein nervöses Kind aus dem viktorianischen Zeitalter. In einem weiteren Beitrag lobte er insbesondere Rockstars überwiegend dynamische Umgebungsbeleuchtung, die seiner Ansicht nach mit vorgerenderten Beleuchtungslösungen mithalten könne.

Die Reaktionen zeigen, dass GTA 6 innerhalb der Branche nicht allein wegen seiner Grafik Aufmerksamkeit erhält. Entwickler heben vor allem das Zusammenspiel aus glaubwürdiger Welt, hoher NPC-Dichte, dynamischer Technik und kohärentem Design hervor. Für Pagliarulo ist das Ergebnis so außergewöhnlich, dass selbst jahrzehntelange Entwicklungserfahrung nur noch eine Erklärung zulässt: pure Zauberei.

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