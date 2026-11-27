Rockstar Games hat bei GTA 6 bewusst auf besonders brutale Nahkampfwaffen wie Kettensägen und Katanas verzichtet. Dahinter steckten weder technische Schwierigkeiten noch fehlende Entwicklungsressourcen, sondern eine kreative Entscheidung zugunsten der realistischeren Ausrichtung des Open-World-Spiels.

Nach Ansicht von GTA-6-Produzent Rob Nelson hätte die moderne Grafik die Wirkung solcher Waffen erheblich verstärkt. Gleichzeitig passten sie nicht zu Jason und Lucia, deren Geschichte und Charakterisierung klare Grenzen für die spielerischen Möglichkeiten setzen sollten.

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Moderne Grafik verändert die Gewaltdarstellung

In einem am 26. November 2026 veröffentlichten Originalinterview erklärte Nelson, dass Rockstar die Kettensäge nicht wegen des Entwicklungsaufwands gestrichen habe. Bei der hohen visuellen Detailstufe von GTA 6 wäre ihr Einsatz jedoch deutlich drastischer ausgefallen als in älteren Serienteilen.

Was die Kettensäge betrifft, wäre sie bei dieser Auflösung und mit diesen Figuren wohl zu viel für dieses Spiel gewesen. Das war keine Frage der Ressourcen.

Kettensägen sind in Leonida zwar als Bestandteile der Umgebung zu entdecken, können von Jason und Lucia aber nicht aufgenommen oder als Waffen eingesetzt werden. Rockstar musste damit eine Grenze zwischen einer glaubwürdigen Spielwelt und der vollständigen Interaktion mit sämtlichen sichtbaren Gegenständen ziehen.

Die Entscheidung zeigt, wie stark sich die Wirkung bekannter GTA-Elemente durch moderne Technik verändert. Was in früheren Teilen noch überzeichnet oder beinahe cartoonhaft wirkte, würde mit detaillierten Animationen, realistischen Figurenmodellen und einer glaubwürdigeren Spielwelt wesentlich drastischer ausfallen.

Jason und Lucia bestimmen den spielerischen Rahmen

Für Rockstar war außerdem entscheidend, welche Handlungen zu den beiden Hauptfiguren passen. Selbst bei einer besonders chaotischen Spielweise sah das Team keinen überzeugenden Grund dafür, warum Jason oder Lucia plötzlich mit einer Kettensäge durch Vice City ziehen sollten.

Diese Überlegung betraf nicht nur das Waffenarsenal. Auch vollständig spielbare Freizeitbeschäftigungen wie Tennis, Volleyball, Darts und Golf wurden laut Nelson verworfen oder eingeschränkt. Rockstar prüfte bei solchen Inhalten, ob sie die Geschichte, die Charaktere oder das Lebensgefühl von Leonida sinnvoll unterstützen.

Der Ansatz spiegelt sich ebenfalls im Kriminalprofil-System wider. Dieses soll freie Entscheidungen nicht verhindern, sondern zusätzliche Reaktionen und Konsequenzen innerhalb der Spielwelt ermöglichen. GTA 6 erlaubt damit weiterhin kriminelles Chaos, richtet seine Systeme aber stärker an der Handlung und den Persönlichkeiten von Jason und Lucia aus als frühere Serienteile.

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