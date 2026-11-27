New Radical Games hat offenbar ein bislang unangekündigtes Projekt verloren. Senior Game Designer Darren Evenson teilte am 25. November 2026 über LinkedIn mit, dass die Entwicklung eingestellt worden sei und er erstmals in seiner Karriere nach einer neuen Stelle suche.

Welches Spiel betroffen ist, nannte Evenson nicht. In der Community wird der Abbruch dennoch mit einem möglichen Remaster oder Remake von The Simpsons: Hit & Run verbunden. Eine Beteiligung von New Radical Games an einer solchen Neuauflage war allerdings nie offiziell bestätigt worden.

Unangekündigtes Projekt fällt mehreren Streichungen zum Opfer

Evenson beschrieb das eingestellte Spiel als fantastisches Projekt, an dem ein unglaubliches Team gearbeitet habe. Seine Formulierung deutet zudem darauf hin, dass nicht nur eine einzelne Produktion gestrichen wurde.

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Nicht einmal ein fantastisches Projekt mit einem unglaublichen Team ist vor dem aktuellen Zustand der Branche geschützt.

Der Entwickler sprach von einer ganzen Reihe an Absagen und kritisierte Führungskräfte, die Entscheidungen auf Grundlage von Tabellen treffen würden. Wie viele Beschäftigte betroffen sind und welche Unternehmen oder Auftraggeber hinter den Streichungen stehen, geht aus seiner Mitteilung nicht hervor.

New Radical Games vereint Veteranen von Radical Entertainment und Hothead Games. Das Studio führt seine Geschichte bis zu seiner Gründung im Jahr 2025 zurück und bietet unter anderem komplette Spieleentwicklungen, Kooperationen mit anderen Teams, Portierungen und Remaster klassischer Titel an.

Mit dem ursprünglichen Radical Entertainment sind mehrere bekannte Spiele verbunden:

The Simpsons: Hit & Run

die Prototype-Reihe

Scarface: The World Is Yours

The Incredible Hulk: Ultimate Destruction

Crash Tag Team Racing

Hinweise auf eine Rückkehr nach Springfield

The Simpsons: Hit & Run erschien 2003 für PC, PlayStation 2, GameCube und Xbox. Das Open-World-Spiel kombinierte Missionen, Erkundung und Fahrzeugwechsel mit der Welt der Simpsons und galt vielen Fans als familienfreundliche Alternative zu Grand Theft Auto.

Neue Hoffnung entstand im August 2026. Simpsons-Schöpfer Matt Groening erklärte während eines Panels auf der D23 sinngemäß, dass das Originalspiel wohl in irgendeiner Form zurückkehren werde. Die entsprechende Aussage ist in einer Aufzeichnung des D23-Panels zu sehen. Eine Verbindung zwischen dieser Andeutung und New Radical Games stellte Groening nicht her.

Auch Evensons Wortwahl liefert keinen eindeutigen Hinweis. Seine Anspielung auf Geld und Macht erinnert an Scarface, wurde in ähnlicher Form aber ebenfalls bei den Simpsons parodiert. Das eingestellte Projekt könnte daher ebenso mit Scarface, Prototype, einer anderen bekannten Marke oder einer neuen Idee zusammengehangen haben.

Dass Neuauflagen früherer Konsolengenerationen weiterhin gefragt sind, zeigte zuletzt DreamWorks Shrek 2 Remastered. Die modernisierte Fassung des ursprünglich 2004 veröffentlichten Action-Adventures erschien am 10. November 2026. Der Wunsch nach einer vergleichbaren Rückkehr von The Simpsons: Hit & Run bleibt entsprechend groß, doch die Identität des gestrichenen New-Radical-Projekts bleibt Spekulation.

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