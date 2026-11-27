Wer GTA 6 möglichst vollständig erleben möchte, sollte sich nicht ausschließlich auf die Hauptmissionen konzentrieren. Gerade in den ersten Kapiteln erwarten euch zahlreiche optionale Aufträge, einzigartige Gegenstände und kleinere Begegnungen, die euch im späteren Spielverlauf nicht mehr zur Verfügung stehen.

Da ihr abgeschlossene Story-Missionen derzeit nicht erneut spielen könnt, hilft im schlimmsten Fall nur das Laden eines älteren Spielstands. Es lohnt sich deshalb, regelmäßig manuell zu speichern und vor größeren Story-Missionen noch einmal die Umgebung zu erkunden. Falls ihr Cheats für GTA 6 ausprobiert, ladet danach für eure Sammlung einen regulären Spielstand: In der Cheat-Sitzung lässt sich Fortschritt nicht sichern.

In diesem Guide zeigen wir euch, welche Inhalte ihr in den einzelnen Kapiteln verpassen könnt, welche Gegenstände ihr unbedingt mitnehmen solltet und wann es Zeit ist, einen zusätzlichen Speicherstand anzulegen.

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Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

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Spoiler-Warnung: Wir nennen in diesem Guide Missionsnamen, einzelne Belohnungen und Kapitelwechsel. Größere Wendungen der Handlung verraten wir euch hingegen nicht.

Direkt zu Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3, Kapitel 4, Kapitel 5 und Trophäen und 100 Prozent.

Kapitel 1: Diese Inhalte solltet ihr vor dem Verlassen von Jasons Haus erledigen

Bereits im ersten Kapitel von GTA 6 gibt es einiges zu verpassen. Besonders Jasons Haus in Key Lento solltet ihr gründlich erkunden, bevor euch die Geschichte an andere Orte in Leonida führt.

Legt spätestens vor der Mission „Neujustierung“ (Recalibration) einen separaten Speicherstand an. Mit der darauffolgenden Mission „Touristenfalle“ (Tourist Trap) nähert sich das erste Kapitel seinem Ende.

Einige optionale Aktivitäten stehen euch allerdings schon deutlich früher nicht mehr zur Verfügung.

Erledigt persönliche Aufgaben vor Lucias Rückkehr

Noch bevor Lucia aus dem Gefängnis zurückkehrt, könnt ihr mit Jason verschiedene Vorbereitungen treffen. Dazu gehören einige kleinere Erledigungen, die ihr abseits der eigentlichen Hauptmissionen absolvieren könnt.

Nach der Mission „Feng Shui“ bieten sich unter anderem folgende Möglichkeiten:

Lebensmittel besorgen und abliefern

Blumen kaufen

Einen Friseur besuchen

Kleidung für Lucia besorgen

Eine Halskette kaufen

Schaut außerdem bei Andy vorbei und prüft, welche Kleidungsstücke ihr dort für Lucia erhalten könnt.

Wer möglichst viele gemeinsame Momente zwischen Jason und Lucia erleben möchte, sollte diese Erledigungen nicht auf die lange Bank schieben. Nehmt euch dafür Zeit, bevor ihr mit „Heimkehr“ (Coming Home) Lucias Rückkehr einleitet.

Helft Shirley bei ihren beiden Nebenmissionen

In der Nähe von Jasons Haus lebt Shirley, die im ersten Kapitel gleich zwei kleinere Aufträge für euch bereithält.

Nachdem ihr die Missionen „Gear Up“, „Lab Fees“, „Just a Scratch“ und „Unerwünschte Aufmerksamkeit“ (Unwanted Attention) abgeschlossen habt, kann euch Shirley zu sich rufen.

Bei ihrem ersten Auftrag, „Get Shirley’s Rum“, sollt ihr eine Flasche Rum aus dem Laden Three Sheets Liquor besorgen. Als Belohnung verbessert ihr unter anderem euren Fokus und euer Kriminellenprofil.

Ungefähr einen Spieltag später steht mit „Steal the Scooter“ der nächste Auftrag an. Dieses Mal sollt ihr einen Roller stehlen, der Peggy gehört und sich auf der anderen Seite des Wassers befindet. Bringt das Fahrzeug anschließend zu Shirleys Haus.

Beide Nebenmissionen verschwinden mit der Mission „Touristenfalle“. Wartet also nicht bis unmittelbar vor dem Kapitelwechsel, da zwischen den beiden Aufträgen etwas Zeit vergehen muss.

Nehmt Macizos Zigarrenkiste mit

Während der Mission „Rohre verlegen“ (Pipework) treibt ihr unter anderem Mandys Miete ein. Im Verlauf des Auftrags wirft Macizo eine Zigarrenkiste auf die Straße.

Bevor ihr euch wieder auf den Weg macht, solltet ihr die Kiste unbedingt einsammeln. Es handelt sich um einen kleinen, leicht zu übersehenden Gegenstand, den ihr während der Mission direkt mitnehmen könnt.

Meditiert gemeinsam mit Lucia

Nach der Mission „Boden der Tatsachen“ (Down to Earth) kann euch Lucia auf dem Balkon von Jasons Haus die Meditation näherbringen.

Wenn ihr sie dort antrefft, sprecht sie an und nehmt ihr Angebot an. Die gemeinsame Meditation ist eine der kleineren Szenen zwischen den beiden Hauptfiguren, die ihr im späteren Spielverlauf in dieser Form nicht mehr erleben könnt.

Für die entsprechende Trophäe oder die 100 Prozent müsst ihr diesen Moment allerdings nicht zwingend mitnehmen. Solltet ihr die Einführung bei Jasons Haus verpassen, bekommt ihr später eine weitere Gelegenheit, das Meditieren zu erlernen.

Findet die verlorenen Drogen

Nach „Down to Earth“ könnt ihr telefonisch den optionalen Auftrag „Find the Lost Drugs“ erhalten.

Dabei müsst ihr vier markierte Gebiete absuchen und die verlorenen Drogen wiederbeschaffen. Anschließend könnt ihr die Ware bei Brian oder Donnie zu Geld machen.

Da euch Donnie nach der Mission „Swamped“ nicht mehr als Abnehmer zur Verfügung steht, solltet ihr den Auftrag möglichst vorher abschließen und die eingesammelte Ware verkaufen.

Nehmt Lucias Anruf für „Clock Out“ entgegen

Nach der Mission „Day Release“ kann euch Lucia am darauffolgenden Spieltag anrufen und um Hilfe bitten.

Nehmt ihren Auftrag an und begebt euch vor 16 Uhr zum Key Lento Community Center.

Da euch für diese Mission nur ein begrenztes Zeitfenster zur Verfügung steht, solltet ihr andere Aktivitäten unterbrechen, sobald sich Lucia bei euch meldet.

Sichert euch Donnies einzigartigen Revolver

Während der Mission „Don Gone“ habt ihr die Gelegenheit, eine besondere Waffe für eure Sammlung zu erhalten.

Kontrolliert dafür den Kofferraum von Donnies Wagen. Dort befindet sich sein einzigartiger H&L .38-Revolver.

Nehmt die Waffe unbedingt mit, bevor das Fahrzeug im weiteren Verlauf der Mission zerstört wird. Wer den Kofferraum übersieht, verpasst damit die Gelegenheit, diesen besonderen Revolver an dieser Stelle einzusammeln.

Wenn ihr außerdem möglichst viele Kleidungsstücke sammeln möchtet, solltet ihr Donnies Wohnwagen gründlich durchsuchen. Dort soll sich auch seine Aviator-Sonnenbrille befinden.

Weitere optionale Begegnungen und Gegenstände in Kapitel 1

Haltet während des ersten Kapitels außerdem nach folgenden Gelegenheiten Ausschau:

Cals Treffen im Rusty Anchor und der Auftrag „Ring the Bell!“

T-Shirt und Kappe des Rusty Anchor

Lucias Sonnenbrille während „Day Release“

Ein möglicher zusätzlicher Geldfund während „Angeltour“ (Gone Fishing)

Ob und unter welchen Bedingungen ihr diese Gegenstände später noch erhalten könnt, ist bislang nicht abschließend geklärt. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte die entsprechenden Schauplätze gründlich absuchen und vor den Missionen einen separaten Spielstand anlegen.

Sammelt die fünf Bücher und Zeitschriften bei Jasons Haus

In und um Jasons Haus in Key Lento befinden sich insgesamt fünf verschiedene Bücher und Zeitschriften, die ihr für eure Sammlung mitnehmen könnt.

Da ihr im späteren Spielverlauf nicht mehr wie gewohnt auf das Haus zugreifen könnt, solltet ihr sämtliche Exemplare bereits in Kapitel 1 einsammeln.

Über die verlinkten Titel gelangt ihr direkt zu den entsprechenden Markierungen auf unserer interaktiven GTA-6-Karte. Die Marker zeigen euch die ungefähre Position auf dem Grundstück. Innerhalb des Hauses könnt ihr euch an den Beschreibungen in der Tabelle orientieren.

Solltet ihr eines der Exemplare verpassen, ist damit nicht zwangsläufig die gesamte Sammlung verloren. Einige Bücher und Zeitschriften lassen sich auch an anderen Orten in Leonida finden.

Bringt euer Bargeld vor dem Kapitelwechsel in Sicherheit

Bevor ihr das erste Kapitel abschließt, solltet ihr noch einen Blick auf eure Finanzen werfen.

Beim Übergang in das zweite Kapitel könnt ihr euer mitgeführtes Bargeld verlieren. Es empfiehlt sich deshalb, überschüssiges Geld rechtzeitig auf euer BuckMe-Konto einzuzahlen oder für Anschaffungen auszugeben, die ihr ohnehin geplant habt.

Als finanzielle Reserve für „Family Savings“ könnt ihr euch beispielsweise 5.000 Dollar zurücklegen. Dabei handelt es sich um eine Empfehlung und nicht um einen zwingend erforderlichen Betrag.

Erledigt eure letzten Besuche bei Jasons Haus und die Einzahlungen möglichst schon vor „Neujustierung“. Legt anschließend einen weiteren Speicherstand vor „Touristenfalle“ an.

Checkliste für Kapitel 1

Bevor ihr das erste Kapitel abschließt, solltet ihr folgende Dinge erledigt haben:

Persönliche Erledigungen vor Lucias Rückkehr abschließen.

Beide Nebenmissionen für Shirley spielen.

Macizos Zigarrenkiste einsammeln.

Gemeinsam mit Lucia bei Jasons Haus meditieren.

Die verlorenen Drogen finden und verkaufen.

Lucias Anruf für „Clock Out“ entgegennehmen.

Donnies einzigartigen Revolver aus dem Kofferraum holen.

Die fünf Bücher und Zeitschriften bei Jasons Haus einsammeln.

Bargeld einzahlen oder sinnvoll ausgeben.

Separate Spielstände vor „Neujustierung“ und „Touristenfalle“ anlegen.

Kapitel 2: Diese Gegenstände könnt ihr im Starlet Motel verpassen

Auch im zweiten Kapitel gibt es einen Schauplatz, den ihr vor eurem nächsten Umzug gründlich erkunden solltet: das Starlet Motel.

Mit der Mission „Checking Out“ verabschiedet ihr euch von eurer bisherigen Unterkunft. Der Auftrag beginnt im Badezimmer eures Motelzimmers, nachdem ihr die übrigen erforderlichen Hauptmissionen abgeschlossen und die benötigten 15.000 Dollar zusammengetragen habt.

Bevor ihr die Mission startet, solltet ihr euch noch einmal in Ruhe im Motel umsehen.

Sammelt Victor Maravilla und Vicki

Im Starlet Motel könnt ihr unter anderem zwei Sammelkarten finden:

Victor Maravilla wurde auf dem Kühlschrank in der Küche des Motels gefunden. Für diese Karte ist inzwischen außerdem ein weiterer Fundort auf dem Baseballfeld im Westen von Ambrosia bekannt. Dort wurde sie auf einer Bank im Dugout entdeckt.

Unsere Karte zeigt euch bereits diesen alternativen Fundort an.

Ob die Karte dort in jedem Spielstand erscheint, ist bislang nicht abschließend geklärt. Wir empfehlen euch deshalb, die Gelegenheit im Starlet Motel zu nutzen, solange ihr noch Zugang zur Unterkunft habt.

Bei den Sammelkarten in GTA 6 gibt es mittlerweile Hinweise darauf, dass einzelne Karten an unterschiedlichen Positionen auftauchen können. Ein später nicht mehr zugänglicher Fundort bedeutet also nicht unbedingt, dass euch die entsprechende Karte für immer fehlt.

Durchsucht die Räume des Starlet Motels

Neben den Sammelkarten solltet ihr auch nach Büchern, Zeitschriften und anderen Gegenständen Ausschau halten.

Nehmt euch insbesondere Zeit für euer Zimmer, das Badezimmer und das Büro des Motels. Einige der dort befindlichen Sammelgegenstände können möglicherweise auch an anderen Orten gefunden werden. Dennoch ist es einfacher, sie direkt mitzunehmen, als später erneut danach suchen zu müssen.

Checkliste für Kapitel 2

Sämtliche zugänglichen Räume des Starlet Motels durchsuchen.

Victor Maravilla und Vicki nach Möglichkeit einsammeln.

Bücher und Zeitschriften mitnehmen.

Einen separaten Speicherstand vor „Checking Out“ anlegen.

Kapitel 3: Verpasst nicht Yagos Rennen und die Gegenstände in den Bayside Apartments

Im dritten Kapitel erwarten euch weitere optionale Aktivitäten und einmalige Gelegenheiten. Besonders aufmerksam solltet ihr sein, wenn ihr euch für die Straßenrennen in GTA 6 interessiert.

Nehmt am Rennen gegen Yago teil

Nachdem ihr die Aufträge „Join a Street Race“ und „Bumper to Bumper“ abgeschlossen habt, meldet sich Yago nach einigen Spieltagen bei Jason.

Achtet anschließend auf das Stundenglas-Symbol bei der Rennmission in Salton. Dieses weist darauf hin, dass euch der Auftrag nur für begrenzte Zeit zur Verfügung steht.

Fahrt zum Treffpunkt, sprecht Santiago an und wählt das Rennen „Freeway Run“ aus.

Für den ersten Platz könnt ihr euch eine Belohnung von 3.800 Dollar sichern. Wer möglichst viele Straßenrennen erleben möchte, sollte Yagos Einladung deshalb nicht ignorieren.

Sammelt die Bücher in den Bayside Apartments

Auch in den Bayside Apartments befinden sich zwei Publikationen, die ihr für eure Sammlung mitnehmen solltet:

Die Markierungen auf unserer Karte führen euch zu den ungefähren Positionen der Apartments.

Sammelt beide Exemplare ein, solange ihr noch Zugang zu eurer Unterkunft habt. So erspart ihr euch gegebenenfalls die spätere Suche nach weiteren Kopien in Leonida.

Sichert euch die Crowex-Octaine-Uhr

Während der Mission „Dubious Provenance“ könnt ihr eine Entscheidung treffen, die sich auf eure Belohnung auswirkt.

Wenn ihr Halifax die Statue überlasst, könnt ihr als Gegenleistung eine Crowex-Octaine-Uhr erhalten.

Wer möglichst viele besondere Accessoires für Jason und Lucia sammeln möchte, sollte diese Möglichkeit im Hinterkopf behalten. Legt vor der Mission am besten einen eigenen Speicherstand an, falls ihr euch auch die andere Entscheidung ansehen möchtet.

Weitere besondere Gegenstände und Aktivitäten in Kapitel 3

In diesem Kapitel gibt es noch einige weitere Gelegenheiten, die für Sammler interessant sein können. Dazu gehören unter anderem:

Die optionale Mission „No Paws Clause“

Montys besondere 1992-Pistole

Boobies rote Tasche

Vanessas pinker Growler

Der Zugang zur Garage von La Perle

Die genauen Voraussetzungen und die spätere Verfügbarkeit dieser Inhalte sind teilweise noch nicht abschließend geklärt.

Wenn ihr euch möglichst viele Optionen offenhalten möchtet, empfiehlt sich spätestens vor „The Cartel Heist“ ein zusätzlicher Speicherstand.

Checkliste für Kapitel 3

Auf Yagos Nachricht warten und das zeitlich begrenzte Rennen absolvieren.

Passion B.C. und Two Pricks in the Bush einsammeln.

Die gewünschte Belohnung in „Dubious Provenance“ auswählen.

Nach besonderen Waffen, Fahrzeugen und weiteren optionalen Gegenständen Ausschau halten.

Vor „The Cartel Heist“ separat speichern.

Kapitel 4: Diese zeitlich begrenzten Aufträge solltet ihr nicht ignorieren

Im vierten Kapitel gibt es zwei optionale Aufträge, bei denen ihr besonders auf eingehende Nachrichten achten solltet. Einer davon bietet euch außerdem die Wahl zwischen einer hohen Geldbelohnung und einem besonderen Fahrzeug.

Holt Shayna aus dem Gefängnis ab

Nach der Mission „Lawyer Up“ kann Lucia in der Nähe von Hamlet eine Nachricht von Shayna erhalten.

Der dazugehörige Auftrag „This is a Free Call From…“ steht euch nur für begrenzte Zeit zur Verfügung. Fahrt deshalb möglichst direkt zum Gefängnis und holt Shayna dort ab.

Im weiteren Verlauf der Mission könnt ihr verschiedene Gegenstände und je nach Ausgang zusätzliche Ware mitnehmen. Unter bestimmten Voraussetzungen lässt sich dabei ein Gesamtwert von rund 6.500 Dollar erreichen.

Dieser Betrag ist allerdings kein fester Missionslohn, sondern hängt von eurem Vorgehen und den eingesammelten Gegenständen ab.

Entscheidet, was mit Felipe geschehen soll

Nach der Mission „Party Hard“ meldet sich Andrea bei euch und bittet euch darum, Felipe ausfindig zu machen.

Der Auftrag trägt den Namen „Bad Driver!“ und führt euch nach Millport. Dort müsst ihr eine Entscheidung treffen, die bestimmt, welche Belohnung ihr erhaltet.

Ihr tötet Felipe: Andrea zahlt euch 20.000 Dollar.

Andrea zahlt euch 20.000 Dollar. Ihr verschont Felipe: Ihr könnt später den Auftrag „Collect Felipe’s Gift“ erhalten und euch sein Fahrzeug sichern.

Wer besondere Fahrzeuge sammelt, dürfte sich eher für die zweite Möglichkeit interessieren. Falls ihr dringend Geld benötigt, ist Andreas Belohnung dagegen durchaus verlockend.

Wichtig ist, dass ihr euch innerhalb desselben Missionsverlaufs nicht beide Belohnungen sichern könnt. Legt deshalb vor der Entscheidung einen separaten Speicherstand an.

Der Auftrag verschwindet nach der Mission „Power Play“. Wartet also nicht bis zum eigentlichen Ende des vierten Kapitels.

Checkliste für Kapitel 4

Auf Shaynas Nachricht achten und sie aus dem Gefängnis abholen.

Andreas Auftrag nach „Party Hard“ annehmen.

„Bad Driver!“ vor „Power Play“ abschließen.

Vor der Entscheidung über Felipes Schicksal separat speichern.

Vor „Sunset“ einen weiteren Speicherstand anlegen.

Kapitel 5: Was solltet ihr vor dem Finale von GTA 6 erledigen?

Im fünften Kapitel nähert sich die Geschichte von Jason und Lucia ihrem Ende.

Wenn ihr die Handlung zum ersten Mal erlebt, empfehlen wir euch, vor den letzten Hauptmissionen einen eigenen Spielstand anzulegen. Auf diese Weise könnt ihr später noch einmal zu einem früheren Zeitpunkt zurückkehren, falls ihr andere Entscheidungen treffen oder weitere Dialoge erleben möchtet.

Bislang sind für diesen letzten Abschnitt keine einzigartigen Gegenstände bekannt, deren Verlust euch nachweislich daran hindert, eure Sammlung zu vervollständigen oder sämtliche Trophäen freizuschalten.

Nach dem Abspann könnt ihr Leonida weiterhin frei erkunden und euch zahlreichen Aktivitäten widmen, die ihr während der Hauptgeschichte ausgelassen habt.

Bereits abgeschlossene Story-Missionen lassen sich allerdings nicht direkt wiederholen. Wer bestimmte Szenen noch einmal erleben möchte, ist deshalb weiterhin auf ältere Spielstände angewiesen.

Kann man in GTA 6 die 100 Prozent oder die Platin-Trophäe verpassen?

Die gute Nachricht für alle Trophäenjäger: Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es in GTA 6 keine dauerhaft verpassbaren Trophäen. Auch die spielinternen 100 Prozent könnt ihr noch nach Abschluss der Hauptgeschichte erreichen.

Das gilt beispielsweise für die gemeinsame Meditation mit Lucia bei Jasons Haus im ersten Kapitel. Zwar könnt ihr diese konkrete Szene verpassen, für die entsprechende Trophäe ist sie jedoch nicht zwingend erforderlich.

Wenn ihr die Einführung auslasst, bekommt ihr später eine weitere Gelegenheit, das Meditieren zu erlernen. Für die 100 Prozent müsst ihr zudem lediglich 15 der insgesamt 18 Meditationen absolvieren.

Ihr braucht also nicht jeden einzelnen optionalen Auftrag abzuschließen, jedes besondere Kleidungsstück einzusammeln oder sämtliche einmaligen Begegnungen zu erleben, um GTA 6 auf 100 Prozent zu bringen.

Wer allerdings wirklich alles aus dem Spiel herausholen möchte, sollte sich insbesondere in den ersten Kapiteln ausreichend Zeit nehmen. Gerade die kleinen Begegnungen und optionalen Momente zwischen Jason und Lucia machen einen großen Teil des Charmes von GTA 6 aus.

Weitere Hilfestellungen für eure Reise durch Leonida findet ihr in unserer GTA-6-Komplettlösung, unserer Übersicht aller Story-Missionen und auf unserer interaktiven GTA-6-Karte.

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