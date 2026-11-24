Baseballkarten der Los Santos Corkers führen euch von Bahnhöfen und Garagen bis in die Küche des Starlet Motel. Besonders Victor Maravilla solltet ihr früh im Spiel aufsuchen.
Die Sammlung umfasst 24 derzeit verzeichnete Karten. Mehrere Spieler sind in Bronze, Gold und Silber oder anderen Farbvarianten vertreten; jede Variante besitzt einen eigenen Fundort.
Die komplette Übersicht über alle 18 Sammlungen findet ihr in unserem großen GTA-6-Sammelkarten-Guide. Dort erklären wir auch, wie ihr die Karten verkauft und welche Sets für Trophäen und 100 Prozent zählen.
Wichtig vor dem Ende von Kapitel 2: Victor Maravilla liegt am Kühlschrank in der Küche des Starlet Motel. Nach dem Kapitel ist der Zugang zur Küche laut vorliegenden Fundortberichten eingeschränkt. Sammelt die Karte deshalb vorsichtshalber vorher ein. Ob sie später endgültig unerreichbar ist, haben wir nicht selbst bestätigt.
Los Santos Corkers: Fundorte auf der interaktiven Karte
Öffnet einen Kartenmarker, um den Fundort genauer anzusehen. Bereits eingesammelte Karten könnt ihr auf der Karte abhaken. Einige Marker zeigen nur den ungefähren Suchbereich; die Fundorttabelle nennt das Gebäude und den Ablageort.
Los Santos Corkers: 24 Karten und Fundorte
Die Karten sind alphabetisch nach Namen sortiert; Farbvarianten stehen direkt beieinander. Klickt auf den Kartennamen, um den jeweiligen Marker zu öffnen.
|Sammelkarte
|Fundort
|Anthony Herndon (Bronze)
|Am Bauernhaus an der US-70 steht eine separate Garage im Scheunenstil. Die Karte liegt auf der Werkbank.
|Anthony Herndon (Gold)
|Sucht in der südlichen Garage des Sunrise Motel am Bayside Drive nach dem Safe.
|Anthony Herndon (Silver)
|Geht hinter den Lost-&-Found-Schalter des Terminals. Die Karte liegt unter einer Mappe auf den Tischen in der Mitte.
|Aoi Watanabe
|Auf dem Dach des Einkaufszentrums mit dem Geschäft Nola steht im Nordwesten ein Turm. Sucht dort nach der Karte.
|Carlos Larios (Bronze)
|Im Park liegt ein Baseballfeld. Sucht am Boden beim westlichen Spielertunnel.
|Carlos Larios (Gold)
|Steigt auf das Dach des gelben Apartmenthauses an der NW 9th Street im östlichen Rockridge. Die Karte liegt unter einem Gartenstuhl.
|Carlos Larios (Silver)
|Im Lagerhaus von U.S. National Mail an der NW 17th Street liegt die Karte auf dem Empfangstresen.
|Franklin Turner (Bronze)
|Durchsucht die Garage am westlichen Ende der nördlichen Häuserreihe. Die Karte liegt auf dem Tresen.
|Franklin Turner (Gold)
|Im Herrenhaus am Coconut Cove Court steht neben der Treppe im Obergeschoss eine Kommode. Dort findet ihr die Karte.
|Franklin Turner (Silver)
|Betretet die Garage des Herrenhauses am Catalan Boulevard und prüft die Arbeitsplatte in der Ecke.
|Jesus De Fuente (Standard)
|Am gelben Apartmenthaus in der Galerina Street findet ihr die Karte am Ende des Balkongeländers im Obergeschoss.
|Jonah Clemmons (Deep Red)
|Unter dem blauen Unterstand an der SW 4th Street steht ein Schachbrett. Sucht im Kartenhalter daneben.
|Jonah Clemmons (Navy Blue)
|Steigt auf das Dach von Sloppy Joe's Steakhouse. Die Karte liegt neben der Zugangstür und einem Klappstuhl.
|Jonah Clemmons (Silver)
|Im Haus am Wasser auf der nördlichen Insel steht im Schlafzimmer ein Tisch an der Wand. Sucht dort nach der Karte.
|Miguel Ayala (Standard)
|Vor der Rangerstation am Fluss im Moreau Pass State Park liegt die Karte auf der steinernen Balustrade.
|Samuel Buono (Deep Red)
|Am nördlichen Bahnhof steht auf dem westlichen Bahnsteig eine Bank im Norden. Prüft diese Bank.
|Samuel Buono (Navy Blue)
|Vor dem Holzhaus an der Seabell Avenue steht eine Verandabank neben einem Gartenzwerg. Dort liegt die Karte.
|Samuel Buono (Silver)
|Klettert auf den Funkmast neben dem Mariana County Sheriff's Office. Oben liegt die Karte auf einem Gerätekasten.
|Si-Woo Choo (Standard)
|Sucht außen am geschlossenen Strandkiosk Sandy Snacks auf dem Mauervorsprung nach der Karte.
|Terrence Jackson (Deep Red)
|Hinter dem rosa Haus östlich der Stadt stehen am Pool zwei Liegen. Die Karte liegt dazwischen.
|Terrence Jackson (Navy Blue)
|Am Bahnhof nahe der Grenze zu Grassrivers liegt die Karte neben einer roten Sporttasche und einer Bank.
|Terrence Jackson (Silver)
|Auf dem Ranchgelände an der Tallaloko Lake Road steht ein Container. Durchsucht den Holzstapel darin.
|Victor Maravilla
|Im Starlet Motel liegt die Karte am Kühlschrank in der Küche. Holt sie vorsichtshalber vor dem Ende von Kapitel 2.
|Xavier Gomez
|Im Personalraum von Hamlet Car Wash an der Vine Street findet ihr die Karte seitlich am Kühlschrank.
Trophäe und 100 Prozent
Für die Trophäe „Don’t Touch My Deck“ müsst ihr drei Kartensets vervollständigen. Für den 100-Prozent-Spielabschluss werden 15 der 18 Sets benötigt. Dieses Set ist eine mögliche Wahl; die kürzeren Delights Dancers umfassen 18 Karten.
Alle weiteren Aufgaben für den vollständigen Spielabschluss findet ihr in unserer interaktiven GTA-6-Checkliste.Öffnet in einem neuen Tab
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