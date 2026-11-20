In „Angeltour“ begleitet ihr Cal bei einer Übergabe auf dem Wasser. Aus der Bootsfahrt wird eine Rettungsaktion im Sumpf, bevor ihr selbst ein Wasserflugzeug zurück nach Mariana County steuert.

Kapitel: 1 („Just Like Paradise“), zweiter Eintrag der Missionsübersicht.

1 („Just Like Paradise“), zweiter Eintrag der Missionsübersicht. Voraussetzung: Prolog abgeschlossen.

Prolog abgeschlossen. Figur und Begleiter: Ihr spielt Jason; Cal begleitet euch.

Ihr spielt Jason; Cal begleitet euch. Ausgangspunkt: Mariana County.

Mariana County. Danach: Jasons Haus in Key Lento wird zum Ausgangspunkt für weitere Aufträge.

Spoilerhinweis: Die folgenden Schritte beschreiben den Ablauf dieser frühen Storymission.

Angeltour: So schließt ihr die Mission ab

Steuert das Boot in Richtung des angezeigten Flugzeugs. Sobald Cal die abgeworfene Fracht einsammelt, nehmt Tempo heraus und fahrt dicht genug an die Pakete heran. Wer vorbeischießt, kann wenden und erneut langsam ansetzen. Folgt anschließend der rosa Markierung auf der Minikarte in den Sumpf. Nutzt am Ziel das Fernglas, um das Treffen am Steg zu beobachten. Danach steht fest, dass Donnie im Lager festgehalten wird. Legt mit dem Boot an und arbeitet euch zum markierten Gebäude vor. Nutzt Deckung und schaltet Gegner auf eurem Weg aus. Ihr könnt aber auch komplett ohne Auseinandersetzung bis zur Hütte gelangen. Betretet die Hütte und befreit Donnie. Nach der Befreiung müsst ihr euch gezwungenermaßen mit allen Gegnern im Lager auseinandersetzen. Haltet Abstand zu mehreren Gegnern gleichzeitig und nutzt bei Bedarf Heilung, bevor ihr zum Wasserflugzeug lauft. Steigt in die Maschine und fliegt zur Markierung bei Brians Marina. Für die Landung reduziert ihr rechtzeitig die Geschwindigkeit, senkt die Maschine kontrolliert auf die Wasseroberfläche und rollt zum Zielpunkt.

Bildquelle: Rockstar Games

Optionales Geld und typische Stolperstellen

Auf dem Weg zum Flugzeug könnt ihr in einem weiß-roten Trailer zusätzliches Bargeld finden. Dieser Abstecher ist für den Missionsabschluss nicht nötig. Wer nur die Story fortsetzen möchte, folgt direkt der Zielmarkierung.

PlayCentral Community Wann startet ihr mit GTA 6? Umfrage wird geladen … Direkt um Mitternacht 🌙

Morgen nach Feierabend 🎮

Erst am Wochenende 🛋️

Ich warte noch ⏳ Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Falls Cal ein Paket nicht aufnimmt, ist meist die Anfahrt zu schnell. Im Lager hilft es, erst das Ziel zu beobachten und dann Gegner aus Deckung anzugehen. Beim Rückflug ist der Anflug auf die Marina der wichtigste Moment: Lieber früh abbremsen als mit zu viel Tempo auf dem Wasser aufzusetzen.

In der Kapitelübersicht folgt danach „Gear Up“. Weitere Hilfen stehen im Komplettlösungs-Hub.

Öffnet in einem neuen Tab