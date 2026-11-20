Nur einen Tag nach der Veröffentlichung von Grand Theft Auto 6 sorgt ein möglicher Verweis auf GTA 5 für Diskussionen. In unmittelbarer Nähe von Jasons Unterschlupf steht ein Segelboot, das Fans bereits aus dem Vorgänger zu kennen glauben.

Grand Theft Auto 6 erschien am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S, wie Rockstar Games angekündigt hatte. Seitdem durchsucht die Community Leonida nach versteckten Details, Easter Eggs und möglichen Verbindungen zu früheren Teilen der Reihe.

Das GPS zeigt die Karte von Los Santos

Bei dem Boot in Jasons Grundstück handelt es sich um eine Marquis. Dasselbe Modell gehörte Michael De Santa in Grand Theft Auto 5 und spielte bereits früh in dessen Geschichte eine wichtige Rolle. Allein die Modellbezeichnung wäre allerdings noch kein eindeutiger Beleg, da die Marquis kein einzigartiges Fahrzeug ist.

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Der entscheidende Hinweis befindet sich am Steuerstand. Ein Nutzer präsentierte auf Reddit eine vergrößerte Aufnahme des Navigationsgeräts. Auf dessen Bildschirm ist offenbar nicht die Karte von Leonida zu sehen, sondern ein Ausschnitt aus Los Santos und damit der Spielwelt von GTA 5.

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Dieser Fund stärkt eine Theorie, die bereits vor dem Release kursierte. Das Boot war in früherem Material zu GTA 6 kurz auf Jasons Grundstück erkennbar, weshalb Fans über eine Verbindung zu Michael spekulierten. Die Darstellung von Los Santos auf dem GPS macht einen bloßen Zufall deutlich unwahrscheinlicher, bestätigt aber nicht zweifelsfrei, dass es sich um exakt dasselbe Boot handelt.

Eine offene Geschichte aus GTA 5

Die Marquis verschwindet in GTA 5 während der Mission Vater und Sohn. Michaels Sohn Jimmy versucht, das Boot zu verkaufen, gerät dabei jedoch an Kriminelle. Michael und Franklin verfolgen das auf einem Lastwagen transportierte Wasserfahrzeug quer durch Los Santos und können Jimmy retten, das Boot selbst bleibt jedoch verschwunden.

Sollte die Marquis aus Jasons Garten tatsächlich Michaels ehemaliges Eigentum sein, hätte Rockstar diese offene Nebengeschichte mehr als ein Jahrzehnt später fortgeführt. Das Boot könnte nach dem Diebstahl verkauft, mehrfach weitergegeben und schließlich von Los Santos nach Leonida transportiert worden sein. Das alte Kartenmaterial im Navigationsgerät würde dann den früheren Standort dokumentieren.

Leonida dürfte noch zahlreiche Geheimnisse verbergen

Schon in den ersten Stunden nach dem Release meldete die Community weitere mögliche Anspielungen auf Filme, Serien und frühere Rockstar-Spiele. Dazu gehören ein Gebäude, das an Dexter Morgans Apartment erinnert, ein Fahrzeug nach dem Vorbild des Mitsubishi Eclipse aus Fast and Furious sowie eine Szene mit Lucia und Jason, die Parallelen zu Pulp Fiction aufweist.

Wie groß die Zahl der versteckten Details tatsächlich ist, dürfte sich erst mit der Zeit zeigen. Angesichts der enormen Spielwelt und der langen Entwicklungszeit von Grand Theft Auto 6 könnte Michaels mutmaßliches Boot lediglich einer der ersten auffälligen Verweise sein, die Fans in Leonida entdecken.

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