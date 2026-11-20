Ammu-Nation verkauft in GTA 6 nicht nur neue Waffen. Die Filialen erlauben euch auch, vorhandene Modelle zu modifizieren und zu verwalten. Unsere eigenen PS5-Aufnahmen zeigen, wie die Shopansicht aufgebaut ist, welche Werte ihr vor dem Kauf vergleichen könnt und wo die derzeitigen Grenzen der belegten Informationen liegen.

Was ihr bei Ammu-Nation erledigen könnt

Ein Spielhinweis an der Filiale „Chuck’s Tackle & Shot“ nennt drei Funktionen: Waffen kaufen, modifizieren und verwalten. Auf dem Gebäude ist außerdem ein Ammu-Nation-Schild zu sehen. Ein genauer Kartenpunkt lässt sich aus dieser Außenaufnahme allein nicht ableiten; die bestätigten Standorte ergänzen wir erst mit überprüften Positionsbelegen.

Eine eigene PS5-Aufnahme der Filiale Chuck’s Tackle & Shot mit Ammu-Nation-Angebot.

Waffen kaufen und Preise vergleichen

Die Shopansicht ist nach Waffenarten gegliedert. Bei den Kurzwaffen fanden wir Pistolen und Revolver, bei den Langwaffen unter anderem Schrotflinten und Gewehre. Das ausgewählte Modell erscheint groß in der Mitte. Links steht der aktuelle Preis, rechts folgen die Werte und unten die Kauf- oder Zurück-Aktion.

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Unsere Aufnahme zeigt die Girardi ES9 für 700 Dollar. Die Fortune & Son Moreland 850 kostete in derselben Spielsitzung 350 Dollar statt der durchgestrichenen 700 Dollar. Der reduzierte Preis war mit einem Rabatt-Symbol versehen. Prüft im eigenen Spielstand den tatsächlich angebotenen Preis: Die Bilder beweisen weder einen dauerhaften Rabatt noch ein einheitliches Angebot für alle Spieler.

Die Moreland 850 kostet in dieser Spielsitzung dank Rabatt 350 statt 700 Dollar.

Warum einige Waffen gesperrt sind

Nicht jedes sichtbare Modell ließ sich in unserem Spielstand sofort kaufen. Bei mehreren Einträgen standen ein Schloss und „Nicht verfügbar“. Welche Storymission, Aktivität oder andere Voraussetzung jeweils nötig ist, wurde dort nicht erklärt. Wir nennen deshalb für diese Modelle noch keine pauschalen Freischaltbedingungen.

Schaden, Treffgenauigkeit, Handling und Reichweite

Die vier Balken rechts im Shop helfen beim Vergleich innerhalb einer Waffenklasse. Die ES9 zeigte 4,2 Schaden, 5,2 Treffgenauigkeit, 8,4 Handling und 4,4 Reichweite. Bei der Moreland 850 standen 7,5, 4,2, 5,6 und 2,5. Die Werte gelten für die im jeweiligen Bild ausgewählte Ausstattung; bereits ein anderer Aufsatz kann sie verändern.

Die Balken verraten nicht automatisch, wie schnell eine Waffe schießt oder wie viel Schaden sie in einer Sekunde verursacht. Für eine Kaufentscheidung sind daher neben den Zahlen auch Waffentyp, Magazingröße und euer Spielstil relevant.

Girardi ES9 im GTA-6-Shop: Angezeigt werden 700 Dollar sowie Schaden, Treffgenauigkeit, Handling und Reichweite.

Aufsätze und Modifikationen

Nach Auswahl von „Modifizieren“ zeigt die Moreland 850 einen Reiter „Komponenten“. Dort sind elf Gruppen vorgesehen. In unserer Aufnahme stehen unter anderem Läufe, Vordergriffe, Vorderschäfte, offene und optische Visierungen, Lampen, Magazine, Mündungen und Schalldämpfer, Pistolengriffe, Montagen und Schäfte. Nicht jede Gruppe muss bei jeder Waffe dieselben Teile enthalten.

Ein Beispiel für den Zielkonflikt: In der Vorschau des Visiers „Stiff Tip, Mikro“ steigt die Treffgenauigkeit der Moreland 850 um 0,2, während das Handling um 0,2 sinkt. Der sichtbare Preis beträgt in dieser Sitzung 65 statt 130 Dollar. Erst die Vorschau prüfen, dann kaufen: Unsere Aufnahme zeigt keinen abgeschlossenen Kauf.

Das Komponentenmenü der Moreland 850 führt unter anderem Magazine, Lampen und Mündungen auf.

Die Vorschau eines Visiers: mehr Treffgenauigkeit, etwas weniger Handling.

Magazine und Munition

Im Shop gibt es Munition in Mengenpaketen. In der Waffenansicht zeigt das Spiel zugleich die Magazinkapazität: Bei der Girardi ES9 waren es 15 Patronen, bei der Moreland 850 fünf. Die sichtbare Zahl für mitgeführte Munition ist etwas anderes als die Magazingröße. Ein größeres Magazin kann als Komponente angeboten werden, seine konkrete Wirkung und Verfügbarkeit hängen aber vom Modell ab.

Achtet im Kaufmenü auf den passenden Munitionstyp. Eine beobachtete Packung mit 50 Schuss Pistolenmunition war in unserer Sitzung als „Nicht verfügbar“ markiert. Das erklärt noch nicht, wann sie freigeschaltet wird.

Farben, Designs und besondere Varianten

Neben „Komponenten“ gibt es den Reiter „Design“. Die Auswahl selbst haben wir noch nicht geöffnet; konkrete Farben, Muster, Kosten und Freischaltungen können wir deshalb derzeit nicht seriös auflisten. Separat zeigt der Waffenschrank eine ES9 „Duval-Signatur“, die im Bild als Teil der Ultimate Edition gekennzeichnet ist. Sie ist eine eigene angezeigte Variante, keine belegte Aussage über alle Designoptionen.

Im Waffenschrank erscheint die ES9 Duval-Signatur als Variante der Girardi ES9.

Ammu-Nation-Standorte finden

Das Spiel spricht ausdrücklich von Filialen „in ganz Leonida“. Die Aufnahme von Chuck’s Tackle & Shot belegt eine davon, aber keinen exakten Punkt auf der Karte. Für die Suche nach Orten könnt ihr die interaktive GTA-6-Karte öffnen. Übernehmt Marker nur dann als genauen Shopstandort, wenn der Kartenpunkt entsprechend belegt ist.

Einen Überblick über die beobachteten Waffenarten bietet unser GTA-6-Waffenguide. Dort lassen sich die derzeitigen GTADB-Waffenkarten durchsuchen; Shoppreise und neue PS5-Funde werden unabhängig davon redaktionell eingeordnet.

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