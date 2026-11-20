Call of Duty: Modern Warfare 4 hat einen starken Verkaufsstart hingelegt, den Sprung in die zehn umsatzstärksten Spiele des Jahres 2026 in den USA aber vorerst verpasst. Der Shooter führte im Oktober 2026 zwar die monatliche Rangliste an, blieb in der Jahresauswertung bis zum 31. Oktober 2026 jedoch außerhalb der Top 10.

Damit setzt die Marke zumindest eine beeindruckende Serie fort. Laut der Circana-Auswertung war Call of Duty nun 19 Jahre in Folge das umsatzstärkste Spiel seines jeweiligen Debütmonats. Den Anfang dieser Serie machte Call of Duty: World at War im November 2008.

Modern Warfare 4 dominiert den Oktober 2026

Call of Duty: Modern Warfare 4 setzte sich im Oktober vor Gears of War: E-Day und Star Wars: Galactic Racer durch. Die Rangliste basiert auf den US-Umsätzen mit physischen und digitalen Vollversionen. Mobile-Spiele und zusätzliche digitale Inhalte werden dabei nicht berücksichtigt.

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Der von Infinity Ward entwickelte Shooter erschien laut Activision am 23. Oktober 2026 für PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC. Bis zum Ende des Circana-Erfassungszeitraums am 31. Oktober 2026 blieben dem Spiel somit lediglich neun Verkaufstage.

In der Jahresrangliste ergibt sich dadurch ein ungewöhnliches Bild. Während das neue Modern Warfare noch fehlt, hält sich die 2026 veröffentlichte PS4- und PS5-Version von Call of Duty: Black Ops II auf dem sechsten Platz.

Platz Spiel 1 NBA 2K27 2 Resident Evil Requiem 3 007 First Light 4 MLB The Show 26 5 Crimson Desert 6 Call of Duty: Black Ops II 7 Forza Horizon 6 8 Tomodachi Life: Träume dein Leben! 9 Madden NFL 27 10 LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters

Der fehlende Game Pass verändert den Verkaufsstart

Ein direkter Vergleich mit Call of Duty: Black Ops 7 ist nur eingeschränkt möglich. Der Vorgänger erschien 2025 zum Start im Game Pass Ultimate und PC Game Pass. Modern Warfare 4 wird dagegen als eigenständiger Kauf angeboten und soll laut der offiziellen Ankündigung erst während der Feiertagssaison 2027 in den Game Pass aufgenommen werden.

Abonnenten müssen sich deshalb zwischen einem separaten Kauf und einer langen Wartezeit entscheiden. Die Circana-Rangliste zeigt allerdings ausschließlich die erzielten Umsätze und liefert keine Angaben dazu, wie viele Interessenten aufgrund der veränderten Game-Pass-Strategie zunächst verzichten.

November bringt Season 1 und starke Konkurrenz

Der November 2026 wird erstmals einen vollständigen Verkaufsmonat für Modern Warfare 4 abbilden. Zusätzlich startete am 6. November 2026 die Season 1 mit neuen Mehrspieler-Karten, Modi und dem neuen DMZ-Gebiet X01 Black Site.

Gleichzeitig ist die Konkurrenz im Weihnachtsgeschäft erheblich gewachsen. Rockstar Games veröffentlichte Grand Theft Auto VI am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S. Die nächste Jahresauswertung wird daher zeigen, ob Modern Warfare 4 noch in die US-Top-10 aufsteigen kann oder vom größten Marktstart des Jahres zusätzlich ausgebremst wird.

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