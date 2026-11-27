Pearl Abyss arbeitet weiterhin mit Hochdruck an Verbesserungen für Crimson Desert. Das neueste Update überarbeitet das Bau- und Einrichtungssystem grundlegend, bringt zusätzliche Komfortfunktionen und beseitigt zahlreiche Fehler.

Mit dem am 26. November 2026 veröffentlichten Update 2.06.00 setzt Pearl Abyss die kontinuierliche Weiterentwicklung von „Crimson Desert“ fort. Nachdem die Ende Oktober erschienene Erweiterung Charting the Unknown unter anderem den Hausbau, die Verwaltung eigener Betriebe und die Erkundung der Meere ausgebaut hatte, nehmen sich die Entwickler nun gezielt verschiedener Spielmechaniken an.

Der Patch steht mittlerweile für PS5, Xbox Series X/S, Steam und den Epic Games Store bereit. Lediglich die Veröffentlichung im Mac App Store befindet sich laut den offiziellen Patchnotes noch in Vorbereitung.

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Mehr Freiheiten beim Bauen und Einrichten

Die wohl wichtigste Neuerung betrifft den Umgang mit Möbeln und Dekorationsobjekten. Sobald ein Einrichtungsgegenstand einmal registriert wurde, lässt er sich gegen Camp-Mittel mehrfach platzieren, ohne dass Spieler weitere Exemplare erwerben müssen. Das gilt auch für seltene Objekte, die bislang nur einmal aufgestellt werden konnten.

Bereits platzierte Möbel werden automatisch registriert. Wer zuvor mehrere Exemplare desselben Gegenstands erworben und aufgestellt hat, erhält eine entsprechende Rückerstattung. Nicht aufgestellte Möbel können darüber hinaus verkauft werden.

Auch der eigentliche Baumodus profitiert von Verbesserungen. Eine neue Funktion erleichtert das Anlegen und Entfernen großflächiger Wege, während Tapeten gezielter auf einzelne Bereiche angewendet werden können. Mit einer Holztoilette und einem Vorratslager stehen zudem weitere Einrichtungsgegenstände zur Verfügung.

Pearl Abyss überarbeitet Wirtschaftssystem

Parallel dazu verändern die Entwickler die Balance der Verwaltungseinrichtungen. Die Anforderungen für das Erreichen höherer Einrichtungsstufen wurden verzehnfacht, während die Verwaltungswerte vieler Objekte entsprechend angehoben wurden. Dadurch können sich die täglichen Betriebskosten und Einrichtungsstufen bestehender Anlagen verändern, ohne dass Spieler bauliche Anpassungen vorgenommen haben.

Abseits des Housing-Systems verbessert Pearl Abyss die Lagerverwaltung, passt die Schwierigkeit der Angriffsmuster des vergrößerten Titans an und ergänzt eine separate Schärfeoption bei aktivierter Frame-Generierung. Zahlreiche Fehler im Zusammenhang mit der Seefahrt, Charakterdarstellung, Ausrüstung und Spielwelt wurden ebenfalls behoben.

Game Awards 2026: Fehlende Nominierungen sorgen für Unverständnis

Während Pearl Abyss sein ambitioniertes Open World-Abenteuer konsequent weiterentwickelt, bleibt die Kontroverse um die diesjährigen Game Awards ein Thema. „Crimson Desert“ wurde lediglich in der Kategorie „Best Community Support“ nominiert.

In wichtigen Kategorien wie „Game of the Year“, „Best Action/Adventure“ und „Best Role-Playing Game“ ging der Titel hingegen leer aus. John „Bucky“ Buckley, Publishing- und Kommunikationschef des „Palworld“-Studios Pocketpair, bezeichnete die Entscheidung öffentlich als „eine furchtbare Schande“.

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Bemerkenswert ist der Kontrast zu anderen Preisverleihungen: Bei den Golden Joystick Awards wurde „Crimson Desert“ bereits als bestes PC-Spiel ausgezeichnet, bei den Korea Game Awards räumte das Game sogar acht Preise einschließlich des Hauptpreises ab. Darüber hinaus wirbt Pearl Abyss aktuell um Nominierungen bei den Steam Awards 2026, deren Nominierungsphase noch bis zum 30. November läuft.

Ob sich das Engagement der Entwickler bei den Game Awards auszahlt, wird die Preisverleihung am 10. Dezember zeigen. Angesichts der regelmäßigen Updates dürfte ausgerechnet die Kategorie „Best Community Support“ eine der größten Stärken des Spiels widerspiegeln.

Wie findet ihr „Crimson Desert“ und die kontinuierlichen Verbesserungen? Hat das Spiel auch eurer Meinung nach mehr Anerkennung verdient? Hinterlasst eure Meinung gern in den Kommentaren.

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