Black Ops 7 bekommt neues Matchmaking ab Season 05 – diese Modi sind dran

Call of Duty dreht am umstrittensten Stellrad der Reihe: dem Matchmaking. Über den offiziellen Call of Duty Account wurde eine größere Überarbeitung für Call of Duty: Black Ops 7 angekündigt, die bereits in Kürze live gehen soll. Gleichzeitig deutet die Kommunikation an, dass ähnliche Ideen später auch bei Call of Duty: Modern Warfare 4 eine Rolle spielen könnten.

Klar ist schon jetzt: Die Änderung soll sich stärker an klassischen Call of Duty-Teilen orientieren. Als direkte Inspirationsquelle nennt das Team dabei die kürzlich erschienenen PlayStation-Ports von Call of Duty: Black Ops und Call of Duty: Black Ops 2, die zuletzt auffallend viel Aufmerksamkeit bekommen haben.

In einem Statement heißt es, man habe im letzten Jahr durch Daten und Community-Feedback viel über Multiplayer-Matchmaking gelernt und sehe in der positiven Resonanz auf die Klassiker Bestätigung, dass viele Elemente der alten Spiele bis heute funktionieren.

Neues Matchmaking für Black Ops 7 ab Season 05

Wann kommt das neue Matchmaking in Black Ops 7? Die Umstellung erfolgt mit dem Season-05-Update, das am 23. Juli 2026 erscheinen soll. Als Uhrzeit wurde 12pm ET genannt, was 18:00 Uhr deutscher Zeit entspricht.

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Welche Modi sind betroffen? Laut Ankündigung wird das neue System für drei Bereiche ausgerollt: Black Ops Classic, Quick Play und Party Game. Wie genau das System im Detail arbeitet, wurde bislang nicht aufgeschlüsselt.

Spannend ist vor allem der gewählte Bezug auf die PS4– und PS5-Versionen von Black Ops und Black Ops 2. Beide Titel sollen laut einem Circana-Bericht in der Woche bis zum 11. Juli 2026 zu den meistgespielten Spielen auf PlayStation gezählt haben, zudem war auch die Call of Duty-Launcher-App weit oben vertreten. Diese Zahlen unterstreichen, dass viele Fans gerade wieder gezielt die klassischen Multiplayer-Erfahrungen suchen.

Rückkehr zum Klassiker-Gefühl oder nur ein neues Label

Worum geht es beim Streit um Matchmaking in Call of Duty? Seit Jahren kritisieren viele Teile der Community insbesondere skillbasiertes Matchmaking und wünschen sich eine Rückkehr zu Systemen, die eher an ältere Serienteile erinnern. Genau in diese Kerbe schlägt die neue Ankündigung, auch wenn sie keine direkte Aussage dazu trifft, ob Skill-based Matchmaking tatsächlich abgeschwächt, entfernt oder nur anders verpackt wird.

Bereits vor dem Launch von Black Ops 7 wurde das Multiplayer-Marketing stark über die neuen Open-Playlists gefahren. Diese sollten als Rückbesinnung auf traditionellere, nicht strikt skillbasierte Matchmaking-Optionen verstanden werden. Wie das neu angekündigte System am Ende mit diesen Open-Playlists zusammenspielt, bleibt jedoch offen.

Immerhin betont Call of Duty explizit, dass die Open-Playlists auch nach dem Season-05-Update in Black Ops 7 verfügbar bleiben. Wer also bewusst diese Optionen nutzt, soll sie weiterhin vorfinden.

Ausblick auf Modern Warfare 4 und Termine für die Beta

Kommt das neue Matchmaking auch in Modern Warfare 4? Offiziell bestätigt ist bislang nur die Änderung für Black Ops 7. Gleichzeitig stellt Call of Duty in den Raum, dass Open-Playlist-Optionen auch in der Modern-Warfare-4-Beta verfügbar sein werden, was die Richtung für das kommende Matchmaking zumindest andeutet.

Wann läuft die Modern-Warfare-4-Beta? Die Beta ist in zwei Phasen geplant. Early Access läuft vom 21. August 2026 bis zum 25. August 2026 für PC, PS5 und Xbox Series. Die zweite Phase ist vom 28. August 2026 bis zum 1. September 2026 angesetzt und soll zusätzlich auch Nintendo Switch 2 einschließen.

Modern Warfare 4 selbst ist aktuell für den 23. Oktober 2026 terminiert und wird von Infinity Ward entwickelt. Ob die in Black Ops 7 getesteten Anpassungen am Ende eins zu eins übernommen werden, dürfte stark davon abhängen, wie die Community auf Season 05 reagiert.

Was wünschst du dir konkret vom neuen Matchmaking in Black Ops 7 und sollte Modern Warfare 4 eher klassisch oder strikt kompetitiv gematcht werden? Schreib es gern in die Kommentare.