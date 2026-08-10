Black Ops 7 Season 5 – Matchmaking sorgt für Frust durch Ping und Wartezeit

Mit Season 5 sollte Call of Duty: Black Ops 7 frischen Wind in den Mehrspieler-Modus bringen. Stattdessen sorgt ausgerechnet das überarbeitete Matchmaking für wachsenden Frust innerhalb der Community. Kritisiert werden besonders längere Wartezeiten, schlechtere Verbindungen und auffällig anspruchsvolle Lobbys.

Das neue System wurde am 22. Juli 2026 für Black Ops Classic, Quick Play und Party Games angekündigt. Es orientiert sich laut Activision an den früheren Systemen aus Call of Duty: Black Ops und Black Ops 2, scheint die erhoffte klassische Mehrspieler-Erfahrung für viele Fans bislang jedoch nicht zu liefern.

Neue Matchmaking-Idee sorgt für Frust

Wie funktioniert das klassische Matchmaking in Black Ops 7? Das mit Season 5 eingeführte Modell soll eine intelligentere Teamzusammenstellung, abwechslungsreichere Partien und bessere Bedingungen für Gruppen mit unterschiedlichen Erfahrungsstufen bieten. Die bereits bekannten Open-Playlists bleiben zwar verfügbar, doch Quick Play und weitere Bereiche setzen nun auf die neue Variante.

Vor dem Release von Call of Duty: Black Ops 7 am 14. November 2025 hatte Activision besonders mit den Open-Playlists geworben. In diesen sollte das individuelle Können bei der Gegnersuche deutlich weniger berücksichtigt werden. Das war für viele Fans attraktiv, die sich seit Jahren über strenges Skill-based Matchmaking und dessen oftmals anstrengende Lobbys beschweren.

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Nach den Änderungen durch Season 5 entsteht jedoch der gegenteilige Eindruck. Einige Mitglieder der Community berichten davon, dass die Suche länger dauert und häufiger Partien mit hohem Ping zustande kommen. Auch die Zusammenstellung der Teams soll unausgeglichener wirken, während viele Begegnungen von besonders starken Gruppen und konsequent eingesetzten Meta-Waffen geprägt sind.

Deutliche Kritik von Xclusive Ace

Warum steht das neue System so stark in der Kritik? Der bekannte Call of Duty-Content-Creator Xclusive Ace schilderte kurz nach dem Season-5-Update mehrere Probleme. Unter anderem dauere die Bewertung verfügbarer Nutzer zu lange, wodurch Teilnehmer die Lobby bereits verlassen würden, bevor eine Partie beginnen kann.

Am 9. August 2026 legte Xclusive Ace mit einer noch deutlicheren Reaktion nach. Eine von ihm gespielte Quick-Play-Partie sei von sehr starken Gegnern und Meta-Ausrüstungen bestimmt worden. Für Fehler oder den Einsatz weniger effektiver Waffen habe es praktisch keinen Spielraum gegeben.

Ich kann nicht glauben, wie mein liebstes modernes Call of Duty durch das Season-5-Update praktisch über Nacht zu einer so schlechten Erfahrung geworden ist.

Damit trifft der Content-Creator offenbar einen Nerv. In der Community wird insbesondere bemängelt, dass Black Ops 7 vor dem Update eine angenehmere Alternative zum stark kompetitiven Matchmaking früherer Serienteile geboten habe. Season 5 soll diese Stärke aus Sicht vieler Fans innerhalb kürzester Zeit zunichtegemacht haben.

Community fordert eine erneute Anpassung

Welche Probleme melden Fans seit dem Update? In sozialen Netzwerken und im Black Ops 7-Subreddit häufen sich Berichte über Wartezeiten von mehreren Minuten. In Regionen mit einer kleineren aktiven Community sollen teilweise sogar internationale Lobbys mit spürbar schlechterer Verbindung gefunden werden.

Weitere Kritik betrifft die Zusammensetzung der Matches. Solo-Nutzer treffen nach eigenen Angaben häufiger auf eingespielte Gruppen, während die eigenen Teams früh auseinanderbrechen oder zahlreiche Mitglieder eine laufende Partie verlassen. Dadurch entstehen einseitige Begegnungen, die kaum noch an die abwechslungsreiche Erfahrung erinnern, die Activision mit dem klassischen Matchmaking versprochen hatte.

Allerdings teilen nicht alle Fans diese Einschätzung. Einige vermuten, dass besonders gute Nutzer nun seltener gegen deutlich schwächere Gegner antreten und die Matches deshalb subjektiv härter wirken. Andere sehen die Ursache eher in einer schrumpfenden aktiven Community, durch die eine ausgeglichene und gleichzeitig schnelle Gegnersuche schwieriger wird.

Eine weitere Anpassung wurde bislang nicht angekündigt. Angesichts der zunehmenden Beschwerden dürfte das Matchmaking dennoch ein wichtiges Thema für kommende Updates von Call of Duty: Black Ops 7 bleiben.

Wie erlebt ihr das Matchmaking seit Season 5? Sind eure Partien ebenfalls anstrengender und die Wartezeiten länger geworden? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.