Crimson Desert zu zweit spielen: Modder zeigt ersten Koop-Test mit einem Freund

Gemeinsam durch Crimson Desert ziehen statt allein: An dieser Möglichkeit arbeitet derzeit ein Modder. Der Reddit-Nutzer No-Context2224 hat einen Clip seines ersten Tests mit einem Freund veröffentlicht und erklärt, welche Funktionen bereits laufen.

Das Projekt steckt allerdings noch in einer frühen Phase. Die Koop-Mod ist bislang nicht öffentlich verfügbar.

Bewegungen und Angriffe werden bereits übertragen

Laut Entwickler können beide Spieler die Bewegungen des jeweils anderen sehen. Dazu gehören Laufen, Springen, Gleiten und Klettern. Auch Angriffsanimationen, Fähigkeitseffekte und Ausrüstungswechsel werden übertragen.

Die Verbindung läuft über Steam, ohne dass dafür eine Portfreigabe im Router nötig sein soll. Quests, Beute und Inventare bleiben dagegen getrennt.

Experimentell funktioniert außerdem gemeinsamer Schaden: Trifft ein Spieler einen Gegner in seiner Welt, soll der entsprechende Gegner beim anderen Spieler ebenfalls Schaden erhalten.

Die größte Baustelle ist die gemeinsame Spielwelt

Bislang laufen weiterhin zwei separate Welten. Gegner stehen deshalb nicht zwangsläufig an denselben Positionen. Für gemeinsame Kämpfe ist das eine erhebliche Einschränkung: Beide Spieler müssen schließlich dieselbe Situation erleben können.

Auch Pferde werden noch nicht richtig dargestellt. Der Modder beschreibt, dass sein Freund aus seiner Sicht auf unsichtbaren Reittieren unterwegs ist. Interaktionen mit der Umgebung erscheinen bislang ebenfalls nur bei demjenigen, der sie ausführt.

Wann erscheint die Koop-Mod?

Einen Veröffentlichungstermin nennt No-Context2224 noch nicht. Er will weitere Fortschritte teilen, sobald sich das Projekt verbessert.

Der erste Test macht neugierig, doch für einen gemeinsamen Spieldurchlauf müssen vor allem Gegner und Weltinteraktionen zuverlässig synchronisiert werden. Wer Crimson Desert mit Freunden erleben möchte, sollte die Entwicklung daher im Blick behalten – herunterladen lässt sich die Mod derzeit noch nicht.

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