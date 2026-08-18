Fallout 4-Update hebt BA2-Limit stark an, Bethesda warnt Mod-Nutzer

Bethesda hat am 18. August 2026 ein neues Update für Fallout 4 veröffentlicht und zugleich eine offizielle Warnung an Fans mit umfangreichen Mod-Sammlungen ausgesprochen. Da der Patch tiefgreifende Verbesserungen am Creations-System und am Creation Kit vornimmt, könnten installierte Creations, Mods und deren Ladereihenfolge betroffen sein.

Vor der Installation empfiehlt Bethesda deshalb, einen aktuellen Spielstand zu laden oder die bestehende Ladereihenfolge manuell über das Creations-Menü auf Bethesda.net zu sichern. Anschließend soll sich die komplette Creations-Liste bei Bedarf erneut herunterladen und in der archivierten Reihenfolge wiederherstellen lassen.

Wichtige Vorbereitung vor der Installation

Wie lässt sich die eigene Mod-Sammlung schützen? Wer Fallout 4 mit Creations oder Mods spielt, sollte das Spiel vor dem Update starten und die aktuelle Ladereihenfolge archivieren. Besonders wichtig ist dieser Schritt bei umfangreichen Konfigurationen, deren Einrichtung und Prüfung viel Zeit beansprucht hat.

Bethesda macht nicht geltend, dass zwangsläufig jede Mod beschädigt wird. Durch Änderungen am Creations-System können jedoch Inkompatibilitäten entstehen oder Inhalte müssen erneut heruntergeladen werden. Ein aktueller Spielstand und eine gesicherte Ladereihenfolge reduzieren das Risiko, eine funktionierende Zusammenstellung neu aufbauen zu müssen.

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Ein vergleichbares Update für Skyrim befindet sich laut Bethesda ebenfalls in Arbeit. Weitere Informationen dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Mehr Freiheiten für Creations und große Mod-Sammlungen

Welche neuen Funktionen bringt das Fallout 4-Update? Die größte Änderung betrifft das Limit für BA2-Archive. Dieses steigt von 256 auf 1024, wodurch Fallout 4 deutlich größere Mod-Sammlungen verwalten kann, ohne so schnell an die bisherige technische Grenze zu stoßen.

Auch Konsolen profitieren von dem Patch. PlayStation-Creations dürfen nun Archive und zusätzliche Dateiformate verwenden. Auf Xbox können Entwickler Creations mit einer Größe von bis zu 2 GB hochladen.

Die vollständigen neuen und überarbeiteten Funktionen lauten:

Das Limit für BA2-Archive wurde von 256 auf 1024 erhöht.

Lokalisierte Zeichenketten für die Benutzeroberfläche und plattformspezifische Begriffe wurden korrigiert.

Das Creation Kit unterstützt nun Archive für PlayStation.

PlayStation-Creations dürfen die Dateiformate .nif, .dds, .bink, .cdx, .csg, .wav und .fuz mit eingebetteten .wav-Dateien verwenden.

Bink-Dateien können über einen Browser für zusätzliche Dateien zu Creation-Uploads hinzugefügt werden.

Eine Exportfunktion für Lokalisierungen wurde ergänzt.

Für Xbox lassen sich jetzt Creations mit einer Größe von bis zu 2 GB hochladen.

Die Funktion zum Suchen und Ersetzen wurde an Starfield angeglichen.

Zum Suchen und Ersetzen wurden Schaltflächen für die Auswahl eines Formulars im Objektfenster und zum Öffnen des Formulareditors ergänzt.

Die erweiterte PlayStation-Unterstützung ist besonders bedeutend, da dort bislang stärkere technische Einschränkungen für externe Assets bestanden. Dadurch erhalten Mod-Autoren künftig mehr Möglichkeiten bei Texturen, Modellen, Videos, Sounds und weiteren Bestandteilen ihrer Creations.

Alle Absturzbehebungen und Fehlerkorrekturen

Welche technischen Probleme beseitigt der Patch? Neben den neuen Modding-Funktionen widmet sich Bethesda mehreren Abstürzen. Dazu gehört ein Fehler beim Öffnen der virtuellen Tastatur auf dem Steam Deck sowie ein Problem mit gestreamten Audiodateien.

Auch die Microsoft-Store-Version erhält eine wichtige Korrektur. Fallout 4 soll nicht mehr abstürzen, wenn nach der Wiederherstellung der Internetverbindung das Creations-Menü geöffnet wird.

Die vollständigen Absturzbehebungen umfassen:

Ein Absturz beim Öffnen der virtuellen Tastatur auf dem Steam Deck wurde behoben.

Ein häufig auftretender Absturz durch einen Fehler beim Audio-Streaming wurde behoben.

Ein Absturz der Microsoft-Store-Version beim Öffnen des Creations-Menüs nach der Wiederherstellung der Internetverbindung wurde behoben.

Darüber hinaus nimmt Bethesda mehrere allgemeine Anpassungen am Spiel und am Creation Kit vor:

Das Verlassen der Suche beim Anzeigen einer bestimmten Creation führt nun korrekt zur Detailseite dieser Creation zurück.

Kategorielisten im Creations-Menü sollen Ergebnisse zuverlässiger in der vorgesehenen Reihenfolge anzeigen.

Fehlermeldungen des Bethesda.net-Dienstes enthalten nun Fehlercodes, die dem Kundendienst bei der Untersuchung eines Problems mitgeteilt werden können.

Beim Archivieren eines Plugins werden bereits vorhandene Assets, die in einer neuen Form verwendet werden, nicht mehr dupliziert.

Nach Änderungen an Materialien oder Höhenkarten wird Gras wieder korrekt generiert.

Beim Start von LipGen über die Kommandozeile oder ein Startargument werden .lip-Dateien wieder ordnungsgemäß erstellt.

Die Mitwirkendenliste von Fallout 4 wurde aktualisiert.

Für Fallout 4 ist das Update ein weiterer Ausbau des Creations-Systems, das seit der Anniversary Edition einen größeren Stellenwert einnimmt. Während Fallout 76 regelmäßig neue offizielle Inhalte erhält, sorgen Projekte wie Fallout London und Fallout Cascadia dafür, dass auch das Einzelspieler-Abenteuer weiterhin um neue Regionen und Erfahrungen erweitert wird.

Was haltet ihr von den Verbesserungen für Creations und dem deutlich erhöhten BA2-Limit? Schreibt uns eure Meinung und eure bisherigen Erfahrungen mit dem Update in die Kommentare.