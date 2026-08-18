Fallout 76 bekommt PS5- und Xbox-Series-Upgrade am 15. September 2026

Fallout 76 erhält am 15. September 2026 das lange erwartete Upgrade für PlayStation 5 und Xbox Series X und S. Bethesda hat den Termin gemeinsam mit den kommenden Herbstinhalten angekündigt und verspricht spürbare technische Verbesserungen auf den aktuellen Konsolen.

Damit endet für Fans zumindest die Ungewissheit über den Veröffentlichungstermin. Das Online-Rollenspiel erschien ursprünglich am 14. November 2018 und läuft bislang über die Abwärtskompatibilität auf der PS5 sowie den aktuellen Xbox-Konsolen.

Technische Verbesserungen für Konsolen

Welche Verbesserungen bringt das PS5-Upgrade? Bethesda bezeichnet die Aktualisierung als Gen-9-Boost. Im Mittelpunkt stehen eine bessere Performance, eine höhere Stabilität und eine gesteigerte visuelle Qualität, konkrete Angaben zu Auflösung oder Bildrate nannte das Studio bislang jedoch nicht.

Von der technischen Überarbeitung sollen nicht nur PlayStation 5 und Xbox Series X und S profitieren. Nach Angaben von Bethesda werden auch die älteren Konsolen Verbesserungen erhalten. Gleichzeitig schafft das Upgrade eine Grundlage, um die einzelnen Plattformen künftig gezielter und unabhängig voneinander zu optimieren.

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Vor der Veröffentlichung ist weiterhin eine Testphase auf Konsolen geplant. Damit sollen Besitzer von Fallout 76 erstmals in die Public-Test-Server-Erfahrung einbezogen werden. Ein genauer Starttermin für diesen Test wurde noch nicht genannt, der Zeitraum dürfte angesichts der geplanten Veröffentlichung im September 2026 aber vergleichsweise kurz ausfallen.

Neue Saison und düstere Herbstinhalte

Welche Inhalte erscheinen am 15. September 2026? Das Konsolen-Upgrade startet gemeinsam mit Saison 26, die den Namen Beware of the Blood Moon trägt. Zusätzlich beginnt mit The Slasher eine neue, über mehrere Herbst-Updates aufgebaute Handlung.

Darin müssen Fans Hinweisen folgen, nicht markierte Gräber untersuchen und gegen fanatische Gegner kämpfen, die sich in Appalachia ausbreiten. Die Geschichte führt schließlich zu einer Konfrontation mit einem mörderischen Nachahmer des Pint-Sized Slasher. Als Belohnungen winken unter anderem ein einzigartiges Powerrüstungsset und die neue Waffe Super Slasher.

Auch das Crafting wird erweitert. Mehr als 80 einzigartige Waffen lassen sich künftig an Werkbänken umfassender anpassen, einschließlich ihrer legendären Modifikationen. Darüber hinaus führt Bethesda sogenannte Legacy-Saisons ein, durch die parallel zur aktuellen Saison ausgewählte frühere Inhalte nachgeholt werden können.

Für Fallout-76-Fans auf der PS5 markiert der 15. September 2026 damit einen wichtigen Termin. Freut ihr euch vor allem auf die technischen Verbesserungen oder interessieren euch die neuen Herbstinhalte mehr? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.