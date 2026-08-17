Kaum jemand kennt diesen Amazon-Prime-Vorteil: Über 80 Spiele ohne Aufpreis zocken – Amazon Luna erklärt

Amazon Prime verbinden die meisten wahrscheinlich mit kostenlosem Versand, Prime Video oder vielleicht noch Amazon Music. Dass in der Mitgliedschaft inzwischen aber auch ein ziemlich umfangreicher Cloud-Gaming-Dienst steckt, dürfte vielen Abonnenten überhaupt nicht bewusst sein.

Uns ging es jedenfalls genauso. Wer eine aktive Prime-Mitgliedschaft besitzt, kann über Amazon Luna aktuell mehr als 80 Spiele ohne zusätzliche Kosten streamen. Darunter befinden sich keineswegs nur unbekannte Indie-Titel. Auch große Spiele wie Indiana Jones und der Große Kreis, Hogwarts Legacy, EA Sports FC 26, Alan Wake 2, Death Stranding Director’s Cut und Control Ultimate Edition gehören derzeit zum Angebot.

Zusätzlich können Prime-Mitglieder jeden Monat mehrere PC-Spiele dauerhaft für ihr Konto beanspruchen. Amazon stellt auf der Luna-Seite also gleich zwei verschiedene Spieleangebote bereit – erklärt den Unterschied allerdings nicht unbedingt auf den ersten Blick.

Wir erklären euch in diesem Artikel deshalb, was Amazon Luna eigentlich ist, welche Spiele ihr mit Prime streamen könnt und welche Titel ihr nach der Aktivierung dauerhaft behalten dürft.

Hinweis: Der Luna-Katalog kann jederzeit verändert werden. Alle Angaben und aufgelisteten Spiele entsprechen dem Stand vom 17. August 2026.

Amazon Luna ist bereits in Prime enthalten

Amazon Luna ist ein Cloud-Gaming-Dienst. Die Spiele werden dabei nicht auf eurem eigenen PC, Fernseher oder Smartphone berechnet, sondern auf den Servern von Amazon ausgeführt. Lediglich das Bild wird über das Internet auf euer Gerät übertragen, während eure Eingaben an das Rechenzentrum zurückgeschickt werden.

Das Prinzip kennt man beispielsweise von Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now oder inzwischen eingestellten Angeboten wie Google Stadia.

Der große Vorteil: Ihr benötigt weder einen leistungsstarken Gaming-PC noch eine aktuelle Konsole. Selbst grafisch anspruchsvollere Spiele können auf vergleichsweise schwacher Hardware laufen, solange die Internetverbindung schnell und stabil genug ist.

Amazon bietet verschiedene Luna-Stufen an. Für Prime-Mitglieder ist vor allem Luna Standard interessant, denn dieser Tarif ist bereits ohne Aufpreis in der regulären Prime-Mitgliedschaft enthalten. Amazon spricht von einer ständig aktualisierten Bibliothek mit inzwischen mehr als 80 Spielen.

Daneben gibt es mit Luna Premium noch ein zusätzliches kostenpflichtiges Abonnement. Dieses kostet 9,99 Euro monatlich und erweitert die Auswahl um weitere Titel. Prime-Mitglieder erhalten deshalb nicht automatisch jedes auf Luna verfügbare Spiel, wohl aber den vollständigen Standard-Katalog. Amazon Luna ist bereits seit 2023 offiziell in Deutschland verfügbar.

„Games einlösen“ und „Jetzt spielen“: Das ist der wichtige Unterschied

Auf der Luna-Seite befinden sich zwei Bereiche, die leicht miteinander verwechselt werden können: „Games einlösen“ und „Jetzt spielen“.

Dahinter stecken zwei grundverschiedene Modelle.

Diese PC-Spiele dürft ihr behalten

Unter „Games einlösen“ stehen die klassischen monatlichen Prime-Gaming-Geschenke. Diese Spiele müssen während des jeweiligen Aktionszeitraums aktiviert werden.

Abhängig vom Titel erfolgt die Einlösung über:

GOG

Epic Games Store

Amazon Games App

Legacy Games oder einen weiteren Partner

Teilweise muss dazu das jeweilige externe Konto mit Amazon verbunden oder ein bereitgestellter Produktschlüssel beim entsprechenden Anbieter eingelöst werden.

Nach erfolgreicher Aktivierung gehört die PC-Lizenz zum jeweiligen Konto. Die Spiele können dort heruntergeladen und auch dann weiter verwendet werden, wenn die Prime-Mitgliedschaft später beendet wird.

Das Modell ähnelt damit eher den wöchentlichen Gratis-Spielen des Epic Games Store als PS Plus Extra oder dem Xbox Game Pass: Wer rechtzeitig zugreift, darf den Titel behalten.

Diese Cloud-Spiele bleiben nicht dauerhaft in eurer Bibliothek

Der Bereich „Jetzt spielen“ zeigt hingegen den aktuellen Luna-Standard-Katalog. Die dort aufgeführten Spiele werden direkt über die Cloud gestreamt und nicht dauerhaft mit eurem Konto verknüpft.

Hier gelten ähnliche Regeln wie bei PS Plus Extra oder dem Xbox Game Pass:

Ihr benötigt eine aktive Prime-Mitgliedschaft.

Das gewünschte Spiel muss in Luna Standard enthalten sein.

Verlässt der Titel den Katalog, endet der Zugriff.

Durch das Starten des Spiels entsteht kein dauerhafter Besitzanspruch.

Ein Download auf den eigenen Rechner ist nicht vorgesehen.

Diese PC-Spiele gibt es im August 2026

Amazon verteilt die dauerhaft einlösbaren PC-Spiele über mehrere Termine im Monat. Ein Teil des August-Angebots ist bereits verfügbar, weitere Titel folgen am 20. und 27. August.

Seit dem 6. August

Right and Down – GOG

Hiveswap Friendsim – GOG

Seit dem 13. August

Pyramids and Aliens: Escape Room – GOG

Airship: Kingdoms Adrift – Epic Games Store

Steelrising – Epic Games Store

Ab dem 20. August

Royal Romances: Forbidden Magic

Spray Paint Simulator – Amazon Games App

Ab dem 27. August

Havendock – Amazon Games App

Clash: Artifacts of Chaos – Epic Games Store

Das bekannteste Spiel in der aktuellen Auswahl dürfte Steelrising sein. Das Action-Rollenspiel stammt vom französischen Studio Spiders und versetzt euch in eine alternative Version der Französischen Revolution, in der mechanische Soldaten die Bevölkerung von Paris terrorisieren.

Die auf der Luna-Seite angezeigte Einlöseauswahl kann größer ausfallen als diese August-Liste. Dort erscheinen zusätzlich Spiele aus vorherigen Aktionen, deren Aktivierungszeitraum noch nicht abgelaufen ist. Entscheidend ist deshalb immer das bei jedem Titel angegebene Ablaufdatum.

Diese Spiele kommen im August neu zu Luna Standard

Zusätzlich zu den dauerhaft einlösbaren PC-Spielen erweitert Amazon im August seinen Cloud-Katalog.

Bereits verfügbar sind:

Batman: Caped Crusader – Chronicles

Bluey: The Videogame

Disney/Pixar Brave: The Video Game

Disney/Pixar WALL-E

Im weiteren Verlauf des Monats sollen außerdem zwei umfangreiche Ubisoft-Spiele hinzukommen:

Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed Valhalla

Mirage führt euch in das Bagdad des neunten Jahrhunderts und fällt deutlich kompakter aus als die jüngsten Serienteile. Valhalla bietet dagegen ein wesentlich umfangreicheres Wikinger-Abenteuer, das problemlos mehr als 100 Stunden beschäftigen kann.

Beide Spiele werden dem Luna-Standard-Katalog hinzugefügt. Sie können somit gestreamt, aber nicht dauerhaft als kostenlose PC-Lizenz beansprucht werden. Ein genaues Datum hat Amazon bislang lediglich mit „im Laufe des Monats“ angegeben. Das August-Update nennt sämtliche neuen Luna-Standard-Spiele.

Die aktuelle Luna-Standard-Bibliothek mit Prime

Auf der deutschen Luna-Seite werden derzeit rund 90 über Prime spielbare Cloud-Titel angezeigt. Darunter befinden sich große Einzelspieler-Abenteuer, Rennspiele, familienfreundliche Produktionen und zahlreiche Partyspiele.

Die größten Spiele im Angebot

Alan Wake 2

Alan Wake Remastered

Alien: Isolation

Control Ultimate Edition

Death Stranding Director’s Cut

EA Sports FC 26

Fallout 4: Game of the Year Edition

Hogwarts Legacy

Indiana Jones und der Große Kreis

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Tomb Raider: Game of the Year Edition

Action, Abenteuer und Rennspiele

Arcade Paradise

Batman: Caped Crusader – Chronicles

Centipede: Recharged

Fortnite Battle Royale

Fortnite OG

Fortnite: Rette die Welt

Goat Simulator 3

Hot Wheels Unleashed

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

LEGO Indiana Jones: The Original Adventures

RIDE 4

RiMS Racing

Rocket Racing

Sonic Mania Plus

Trepang2

Ultrakill

WRC Generations Fully Loaded Edition

Koop-, Party- und Multiplayer-Spiele

Angry Birds Flock Party

Are You Smarter Than a 5th Grader

Big Helmet Heroes

Bonkies

Bullship

Cluedo

Courtroom Chaos – Starring Arnold Schwarzenegger

Courtroom Chaos – Starring Snoop Dogg

Draw & Guess

Exploding Kittens 2

Fakin’ It All Night Long

Fibbage XL

Flappy Golf Party

Golf With Your Friends

House of Golf 2

Human: Fall Flat

Just Shapes & Beats

Letter Trek

Lovers in a Dangerous Spacetime

Masters of the Universe: Legends Unite

One Hand Clapping

Overcooked

Quiplash 2 InterLASHional

Scattergories Weekly

Ship of Fools

Spacelines from the Far Out

Stunt Kite Party

Tabu – Das offizielle Partyspiel

The Jackbox Party Pack 8

The Game of Life 2

Ticket to Ride

Tricky Towers

Ultimate Chicken Horse

Worms W.M.D.

Familien- und Gelegenheitsspiele

Bee Simulator

Bluey: Das Videospiel

Disney/Pixar Brave: The Video Game

Disney/Pixar WALL-E

Dunk Dunk

Garfield Kart 2: All You Can Drift

Monster Truck Championship – Rebel Hunter Edition

Snow Bros. Wonderland

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

The Last Show

The Smurfs: Village Party

Wobbly Life

Youtubers Life

Weitere Spiele im Luna-Standard-Katalog

Fortnite

Fortnite Brick Life

Fortnite Festival

LEGO Fortnite Odyssey

Inversus

Lara Croft and the Temple of Osiris

Tetris Effect: Connected Party Edition

Time on Frog Island

Tumblestone

Valfaris

Wer wird Millionär?

Da sich die Bibliothek regelmäßig verändert, sollte diese Liste als Momentaufnahme verstanden werden. Spiele können den Dienst verlassen oder aus Luna Standard in das kostenpflichtige Premium-Angebot wechseln.

Was ist GameNight?

Ein eigener Bereich innerhalb von Luna hört auf den Namen GameNight. Dabei handelt es sich überwiegend um leicht zugängliche lokale Mehrspieler-Titel, die für gemeinsame Abende vor dem Fernseher gedacht sind.

Das Besondere: Bei vielen GameNight-Spielen wird kein klassischer Controller benötigt. Stattdessen scannt jeder Teilnehmer einen QR-Code und verwendet anschließend das eigene Smartphone zur Steuerung.

Dazu gehören Spiele wie:

Cluedo

Tabu

Ticket to Ride

Exploding Kittens 2

Angry Birds Flock Party

Draw & Guess

verschiedene Jackbox-Spiele

Courtroom Chaos

Amazon spricht von mehr als 25 GameNight-Titeln. Die Anzahl unterstützter Teilnehmer unterscheidet sich je nach Spiel.

Welche Geräte unterstützen Amazon Luna?

Für Amazon Luna wird keine Konsole benötigt. Der Dienst läuft auf verschiedenen Geräten:

Windows-PCs

Macs

iPhones und iPads

Android-Geräten

Fire Tablets

Fire TV

ausgewählten Samsung-Smart-TVs

ausgewählten LG-Smart-TVs

unterstützten Webbrowsern

Für klassische Spiele wird ein kompatibler Controller oder teilweise Maus und Tastatur benötigt. Neben Amazons eigenem Luna Controller funktionieren auch verschiedene andere Bluetooth- beziehungsweise USB-Controller.

© Amazon

Bei den GameNight-Spielen kann das Smartphone als Eingabegerät dienen.

Amazon empfiehlt für ein gutes Spielerlebnis eine Internetgeschwindigkeit von mindestens 10 Mbit/s. Wichtiger als die reine Downloadrate ist allerdings eine stabile Verbindung mit möglichst geringer Verzögerung. Wer über WLAN spielt, sollte nach Möglichkeit das 5-GHz-Band verwenden oder das Wiedergabegerät per Netzwerkkabel anschließen.

Muss ich die Spiele herunterladen?

Nein. Die Titel aus Luna Standard werden vollständig über die Cloud gestreamt. Nach der Anmeldung könnt ihr ein unterstütztes Spiel auswählen und praktisch sofort starten.

Das spart Speicherplatz und Wartezeit, bringt aber auch Nachteile mit sich:

Ohne Internetverbindung kann nicht gespielt werden.

Bildqualität und Eingabeverzögerung hängen von der Verbindung ab.

Kompressionsartefakte können in dunklen oder schnellen Szenen sichtbar werden.

Die Spiele gehören euch nicht.

Verlässt ein Titel den Katalog, endet der Zugriff.

Die monatlich einlösbaren PC-Spiele sind davon ausgenommen. Diese werden beim jeweiligen Anbieter aktiviert, heruntergeladen und anschließend lokal ausgeführt.

Was passiert, wenn Prime gekündigt wird?

Nach dem Ende der Prime-Mitgliedschaft verliert ihr den Zugang zu Luna Standard. Die über „Jetzt spielen“ angebotenen Cloud-Spiele lassen sich anschließend nicht mehr starten.

Bereits ordnungsgemäß eingelöste PC-Spiele bleiben dagegen beim jeweiligen Store-Konto. Ein zuvor bei GOG oder im Epic Games Store aktivierter Titel kann somit auch nach der Prime-Kündigung heruntergeladen und gespielt werden.

Kurz gesagt:

Luna-Standard-Spiele: nur mit aktivem Prime-Abo und nur solange im Katalog

nur mit aktivem Prime-Abo und nur solange im Katalog Eingelöste PC-Spiele: nach erfolgreicher Aktivierung dauerhaft behalten

Lohnt sich Amazon Luna für Prime-Mitglieder?

Wer Amazon Prime ohnehin besitzt, sollte Luna zumindest einmal ausprobieren. Zusätzliche Kosten entstehen für den Standard-Katalog nicht und mit Indiana Jones, Hogwarts Legacy, Alan Wake 2 oder Death Stranding befinden sich einige überraschend große Produktionen in der Bibliothek.

Luna ersetzt nicht automatisch eine PS5, Xbox oder einen Gaming-PC. Die Bildqualität eines Cloud-Streams erreicht unter normalen Bedingungen nicht immer eine lokal berechnete Darstellung. Auch schnelle Actionspiele können empfindlich auf eine instabile Verbindung reagieren.

Als Zusatzangebot ist Luna aber ausgesprochen interessant. Auf einem kompatiblen Fernseher, Laptop oder Fire TV lässt sich ohne Installation direkt losspielen. Gerade für Gelegenheitsspieler oder Haushalte ohne aktuelle Konsole könnte der Dienst damit einen erheblichen Mehrwert bieten.

Das größte Problem dürfte derzeit nicht die Spieleauswahl, sondern die Sichtbarkeit sein: Viele Prime-Mitglieder wissen vermutlich überhaupt nicht, dass ihnen ein Cloud-Gaming-Katalog mit mehr als 80 Spielen zur Verfügung steht.