The Sinking City 2 erscheint morgen: Lovecraft-Horror versinkt erneut im Wahnsinn

The Sinking City 2 steht kurz vor der Veröffentlichung. Das ukrainische Studio Frogwares schickt Spieler am 18. August 2026 zurück in eine überflutete Welt voller kosmischer Schrecken – diesmal mit einem deutlich stärkeren Fokus auf Survival-Horror.

Die Straßen von Arkham stehen unter Wasser, Monster lauern in verlassenen Gebäuden und Ressourcen sind knapp. Am 18. August erscheint The Sinking City 2 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Kurz vor dem Start hat Entwickler Frogwares einen neuen Übersichtstrailer veröffentlicht, der die wichtigsten Spielmechaniken des Horror-Abenteuers vorstellt.

Mehr Survival-Horror, weniger Detektivspiel

Während der erste Teil stark von Ermittlungen und umfangreichen Gesprächen geprägt war, rückt der Nachfolger den Überlebenskampf in den Mittelpunkt. Munition und Heilmittel sollen bewusst begrenzt sein. Spieler müssen deshalb entscheiden, wann sie sich einem Gegner stellen und wann ein Rückzug die bessere Wahl ist.

Auch die Erkundung spielt eine wichtige Rolle. Neue Abkürzungen führen zurück in bereits besuchte Gebiete, während optionale Untersuchungen zusätzliche Vorräte, Waffenverbesserungen und sicherere Wege freischalten können. Diese Fälle sind laut Frogwares nicht erforderlich, um die Hauptgeschichte abzuschließen.

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Schauplatz ist das Arkham der 1920er-Jahre. Die Hafenstadt wird von einer übernatürlichen Flut und Kreaturen wie den Deep Ones heimgesucht. Neben überfluteten Straßen können unter anderem ein verlassenes Krankenhaus, ein verwüsteter Fischmarkt und unterirdische Anlagen erkundet werden.

Eine Rettungsmission mit kosmischen Folgen

Im Mittelpunkt der Handlung steht der Okkult-Abenteurer Calvin Rafferty. Nach einem misslungenen Ritual wurde die Seele seiner Geliebten in den Dreamlands eingeschlossen, während unbekannte Mächte ihren Körper entwendeten. Rafferty folgt ihrer Spur bis zur Quelle der Katastrophe und muss sich dabei nicht nur Monstern, sondern auch verbotenen Ritualen und verstörenden Rätseln stellen.

Technisch setzt Frogwares auf die Unreal Engine 5. Das Studio verwendet unter anderem Lumen, Nanite und MetaHuman, um Beleuchtung, Umgebungen und Figuren detaillierter darzustellen.

The Sinking City 2 erscheint am 18. August 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine Demo mit der ersten Spielstunde ist auf Steam verfügbar.