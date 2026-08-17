ARC Raiders knackt 16,3 Millionen Verkäufe – doch Nexon plant bereits den nächsten großen Schub

Mit „ARC Raiders“ landeten die Embark Studios einen der größten Überraschungserfolge der vergangenen Monate. Inzwischen wurde der Extraction-Shooter mehr als 16 Millionen Mal verkauft. Für Nexon ist das allerdings noch lange kein Grund, einen Gang zurückzuschalten. Denn ein riesiges Update und die geplante Expansion nach China sollen für die nächste Wachstumsphase sorgen.

Als „ARC Raiders“ im Oktober 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X|S erschien, war der Konkurrenzdruck enorm. Trotzdem entwickelte sich der Multiplayer-Shooter innerhalb kürzester Zeit zum Millionenhit. Neue Zahlen aus dem aktuellen Geschäftsbericht von Nexon zeigen nun, wie erfolgreich das Spiel weiterhin ist.

Weitere 800.000 Verkäufe für ARC Raiders

Im zweiten Quartal 2026 konnte Nexon weitere 800.000 Exemplare von „ARC Raiders“ verkaufen. Damit steigt die Gesamtzahl seit der Veröffentlichung auf mittlerweile 16,3 Millionen verkaufte Einheiten.

Bereits zum Jahreswechsel hatte sich der Erfolg deutlich abgezeichnet. Ende Dezember 2025 waren mehr als zehn Millionen Exemplare verkauft worden. Im Januar meldete Nexon anschließend 12,4 Millionen Verkäufe und einen neuen Höchstwert von 960.000 gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spielern. Die damaligen Zahlen bestätigte Nexon in einer offiziellen Mitteilung.

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Allein im ersten Quartal 2026 kamen weitere 4,6 Millionen Verkäufe hinzu. Zu diesem Zeitpunkt hatte „ARC Raiders“ bereits die Marke von 15,5 Millionen Exemplaren überschritten, wie aus Nexons Quartalsbericht hervorging.

Dass im folgenden Quartal „nur“ noch 800.000 Verkäufe hinzukamen, dürfte Nexon kaum überraschen. Rund neun Monate nach dem Release normalisiert sich die Verkaufsdynamik eines Spiels üblicherweise deutlich. Trotzdem handelt es sich weiterhin um eine beachtliche Zahl – insbesondere für einen Titel, der in einem vergleichsweise anspruchsvollen Genre unterwegs ist.

Mehr als 470 Millionen Euro Umsatz

Auch finanziell hat sich „ARC Raiders“ für Nexon zu einem Schwergewicht entwickelt. Seit dem Release soll der Shooter einen Umsatz von mehr als 88 Milliarden japanischen Yen erzielt haben. Umgerechnet entspricht das, abhängig vom jeweiligen Wechselkurs, ungefähr 470 bis 480 Millionen Euro.

Dabei dürfte es sich nicht ausschließlich um Einnahmen aus dem Verkauf des Hauptspiels handeln. „ARC Raiders“ setzt zusätzlich auf optionale Ingame-Käufe, kosmetische Inhalte und weitere Live-Service-Angebote. Entsprechend umfasst der Gesamtumsatz vermutlich mehrere Einnahmequellen.

Allein im zweiten Quartal entfielen dem Geschäftsbericht zufolge rund 18,3 Milliarden Yen auf „ARC Raiders“. Das entspricht grob 100 Millionen Euro.

Für Embark Studios ist das ein besonders großer Erfolg. Das schwedische Entwicklerteam, das auch hinter „The Finals“ steckt, konnte sich mit „ARC Raiders“ endgültig als eine der wichtigsten Marken innerhalb des Nexon-Konzerns etablieren.

China soll zum nächsten großen Markt werden

Auf den bisherigen Verkaufszahlen möchte sich Nexon nicht ausruhen. Gemeinsam mit Tencent arbeitet der Publisher an einer speziell für den chinesischen Markt angepassten Version von „ARC Raiders“.

Die Zusammenarbeit ist bereits seit 2024 bekannt. Tencent soll sowohl „ARC Raiders“ als auch „The Finals“ in China veröffentlichen und die Spiele für die dortigen Anforderungen und Vorlieben anpassen. Nexon bestätigte die Partnerschaft mit Tencent offiziell.

Ein erster geschlossener Alpha-Test der chinesischen Version fand im Juli statt. Laut Nexon lag die Zahl der Registrierungen über den internen Erwartungen. Auch das Feedback zu den vorgenommenen Lokalisierungen sei positiv ausgefallen.

Wann die chinesische Version erscheint, wurde bislang nicht bekannt gegeben. Sollte der Start erfolgreich verlaufen, könnte sich China allerdings zu einem der wichtigsten Märkte für „ARC Raiders“ entwickeln – und die weltweiten Spieler- sowie Umsatzzahlen noch einmal deutlich nach oben treiben.

Frozen Trail wird das bislang größte Update

Doch auch die bereits aktive Community soll in den kommenden Monaten neue Gründe bekommen, regelmäßig in die rostige Zukunftswelt des Shooters zurückzukehren. Am 8. Oktober 2026 erscheint mit „Frozen Trail“ das bislang umfangreichste Update für „ARC Raiders“.

Das Herzstück ist eine neue Karte, die Spielerinnen und Spieler in eine verschneite Bergregion führt. Im Vergleich zu bisherigen Schauplätzen soll das Gebiet stärker auf vertikale Erkundung setzen. Höhenunterschiede, verzweigte Wege und neue taktische Positionen könnten Gefechte dadurch spürbar verändern.

Darüber hinaus kündigen die Embark Studios neue ARC-Gegner an. Das Spektrum reicht von kleineren, besonders schnellen Maschinen bis zu riesigen Konstruktionen, die selbst erfahrene Teams vor Probleme stellen sollen.

Eine neue groß angelegte ARC-Operation bildet einen weiteren Schwerpunkt des Updates. Hier sollen vor allem Kommunikation, Vorbereitung und die richtige Aufgabenverteilung im Team entscheidend sein.

Neue Endgame-Inhalte und mehr Möglichkeiten für den eigenen Raider

„Frozen Trail“ soll aber nicht nur eine weitere Karte liefern. Embark Studios plant offenbar auch größere Veränderungen an der langfristigen Charakterentwicklung.

Zu den angekündigten Inhalten gehören:

ein eigener Außenposten,

eine erweiterte Endgame-Progression,

ein überarbeitetes Skill-System,

neue Raider-Decks,

zusätzliche Waffen und Gadgets,

weitere kosmetische Gegenstände,

neue ARC-Gegnertypen,

eine umfangreiche ARC-Operation.

Das Update soll sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Inhalte umfassen. Wie genau diese aufgeteilt werden und welche Bestandteile allen Spielerinnen und Spielern zur Verfügung stehen, dürfte Embark Studios im September ausführlicher erklären.

Für ARC Raiders beginnt jetzt die entscheidende Phase

Die bisherigen Zahlen zeigen, dass „ARC Raiders“ längst mehr als ein kurzfristiger Überraschungserfolg ist. Innerhalb von weniger als einem Jahr wurden 16,3 Millionen Exemplare verkauft. Gleichzeitig erzielte der Shooter einen Umsatz von umgerechnet fast einer halben Milliarde Euro.

Trotzdem beginnt für Embark Studios nun eine entscheidende Phase. Bei einem Live-Service-Spiel reicht ein erfolgreicher Launch auf Dauer nicht aus. Neue Inhalte müssen bestehende Spieler zurückholen, gleichzeitig neue Nutzer ansprechen und das Interesse über mehrere Jahre aufrechterhalten.

„Frozen Trail“ dürfte deshalb mehr als nur ein gewöhnliches Content-Update sein. Zusammen mit dem geplanten Start in China soll die Erweiterung die nächste Wachstumsphase einleiten. Gelingt dieser Plan, könnten die aktuellen 16,3 Millionen Verkäufe tatsächlich nur eine Zwischenstation darstellen.