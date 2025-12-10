Pokémon Legends: Z-A Update – Mega Dimension DLC mit neuen Abenteuern jetzt live

Mit dem frisch veröffentlichten Update 2.0.0 für Pokémon Legends: Z-A erhält das beliebte Action-Rollenspiel nicht nur technische Verbesserungen, sondern auch den mit Spannung erwarteten Mega Dimension DLC. Wer die Hauptgeschichte des Spiels bereits abgeschlossen hat, kann sich ab sofort in ein völlig neues Abenteuer stürzen – mitsamt neuer Mega-Entwicklungen, alternativer Dimensionen und einem erweiterten Levelsystem.

Neue Inhalte mit Mega Dimension

Was steckt im Mega Dimension DLC? Spieler, die das kostenpflichtige Erweiterungspaket erworben haben, erhalten Zugang zu einer neuen Handlung rund um die sogenannte Hyperspace Lumiose. Dabei handelt es sich um eine alternative Version von Illumina City, die stark von Grautönen dominiert wird und über verzerrte Zonen betreten werden kann. Diese Bereiche bergen nicht nur neue Herausforderungen, sondern auch hochstufige Pokémon-Begegnungen.

Mit Hilfe der neuen Figur Ansha und ihrem Hoopa gelangst du in diese verzerrten Bereiche. Dort lassen sich spezielle Donuts aus Beeren backen, die Einfluss auf die Stärke und Art der Pokémon-Begegnungen nehmen. Auch Mega Baxcalibur und weitere neue Mega-Entwicklungen wie Mega Lucario Z feiern hier ihr Debüt.

Levelgrenze über 100 geknackt

Wie funktioniert das neue Levelsystem? Eine der größten Überraschungen des DLCs ist die Aufhebung der klassischen Levelgrenze. Deine Pokémon können jetzt über Level 100 hinaus aufsteigen. Wie genau das neue System funktioniert, ist noch nicht vollständig bekannt, aber erste Berichte deuten auf eine dynamische Skalierung innerhalb der Mega-Dimensionen hin, abhängig von den gewählten Items und der Aktivität in den verzerrten Zonen.

Diese Erweiterung verändert nicht nur das Endgame von Pokémon Legends: Z-A erheblich, sondern sorgt auch für eine deutlich höhere Langzeitmotivation.

Technische Verbesserungen und Bugfixes

Was bringt das Update 2.0.0? Neben dem neuen Storyinhalt wurden auch „mehrere Fehler behoben“, wie Nintendo offiziell mitteilt – ohne jedoch ins Detail zu gehen. Solche ungenauen Patchnotes sind bei First-Party-Titeln von Nintendo keine Seltenheit und wurden auch bei anderen Spielen wie Donkey Kong Bananza oder Mario Kart World ähnlich gehandhabt.

Ob Performance-Probleme oder Gameplay-Anomalien behoben wurden, lässt sich aktuell nur durch eigene Spielerfahrung feststellen. Dennoch scheint das Spiel mit Version 2.0.0 stabiler zu laufen, berichten erste Nutzer.

Neuerungen im Gameplay und Story-Hintergrund

Warum ist der DLC mehr als nur ein Zusatz? Pokémon Legends: Z-A spielt in einem futuristischen Illumina City, das sich mitten in einem groß angelegten Umbauprojekt befindet. Der DLC erweitert nicht nur die geografische Spielwelt um neue Dimensionen, sondern auch die Handlung um mysteriöse Vorkommnisse rund um wilde Mega-Entwicklungen, die außer Kontrolle geraten.

Die Hauptmotivation des Spiels – vom Rang Z zum Rang A aufzusteigen, um sich einen Wunsch erfüllen zu lassen – wird durch das neue Kapitel narrativ weiter vertieft. Auch das reale Kampfsystem, das auf Positionierung, Ausweichen und gezieltes Timing setzt, wird durch neue Bossmechaniken in der Mega-Dimension weiter ausgereizt.

Mehr Mega-Entwicklungen und Rückkehrer

Welche Pokémon gibt es neu zu entdecken? Mit dem DLC kommen zahlreiche neue Mega-Formen ins Spiel. Besonders diskutiert wird derzeit Mega Palimpalim, das visuelle Elemente seines Vorentwicklungsstadiums Klingplim aufgreift. Auch Mega Lucario Z und Mega Baxcalibur wurden offiziell bestätigt.

Darüber hinaus berichten Dataminer von bis zu 138 zurückkehrenden Pokémon, die über Tauschoptionen auch von Spielern ohne den DLC erhalten werden können. Das erweitert die Pokédex-Vielfalt deutlich und bietet neue Kombinationen für Kämpferteams.

Was kommt als Nächstes?

Wird es noch mehr DLCs geben? Nintendo hält sich aktuell bedeckt, was weitere Inhalte betrifft. Bisher ist Mega Dimension die einzige Erweiterung für Pokémon Legends: Z-A. Betrachtet man jedoch die DLC-Strategie früherer Titel wie Karmesin und Purpur, die mit zwei großen Story-Erweiterungen aufwarteten, ist ein zweiter Inhalt durchaus denkbar.

Bis dahin liefert der Mega Dimension DLC jedoch genug Material, um dich erneut für viele Stunden an die Nintendo Switch oder Switch 2 zu fesseln.

Wie findest du die neuen Inhalte von Pokémon Legends: Z-A? Hast du den Mega Dimension DLC schon ausprobiert? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!