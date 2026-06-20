Steam-Deal – Zwei psychologische Horror-Spiele im Bundle für 2 Euro

Steam-Nutzer mit Hang zu psychologischem Horror können gerade ein echtes Kurztrip-Doppelpack abgreifen: Die beiden Indie-Spiele The Black Within und The Green Light sind im Paket für nur 2 Euro zu haben. Das Angebot ist zeitlich begrenzt und richtet sich vor allem an alle, die Lust auf dichte Atmosphäre und Silent-Hill-ähnliche Stories haben, ohne dafür ein langes Rollenspiel starten zu müssen.

Spannend ist der Zeitpunkt: Obwohl der große Sommer-Rabatt auf Steam traditionell noch viele Angebote nachlegt, sind einige Entwickler offenbar schon vor dem Startschuss in den Sale-Modus gegangen. Für Genre-Fans kommt das wie gerufen, denn 2026 ist Horror ohnehin stark unterwegs, von großen Releases bis zu kleinen Geheimtipps, die im Store schnell untergehen.

Wichtig dabei: Die beiden Titel sind auf Steam nicht einzeln reduziert. Du bekommst den 2-Euro-Preis nur, wenn du das Bundle kaufst, in dem beide Games zusammengefasst sind.

Das steckt hinter dem 2-Euro-Bundle auf Steam

Wie bekommst du beide Horror-Spiele für 2 Euro? Auf Steam läuft der Deal über die Complete Collection von Entwickler Waleedzo, die aktuell mit 80 Prozent Rabatt angeboten wird. Dadurch landen The Black Within und The Green Light gemeinsam bei 2 Euro, statt regulär bei umgerechnet rund 10 Euro. Einzeln gilt der Rabatt auf Steam nicht, das Bundle ist also Pflicht, wenn du beide Titel zu diesem Preis mitnehmen willst.

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Wer lieber ohne Steam-Bindung spielt, findet die beiden Spiele laut Angebot auch als DRM-freie Alternativen auf Itch.io oder GOG. Dort müssen sie nicht zwingend als Bundle gekauft werden. Bei GOG gelten zudem unterschiedliche Enddaten: The Green Light ist nur bis zum 24. Juni 2026 reduziert, während The Black Within noch bis zum 9. Juli 2026 zum Deal-Preis gelistet ist.

Damit du die wichtigsten Eckdaten auf einen Blick hast, hier eine kurze Übersicht.

Spiel Genre Durchschnittliche Spielzeit Steam-Bewertung Deal-Hinweis The Black Within First-Person, psychologischer Horror, Singleplayer ca. 70 Minuten Sehr positiv Auf Steam nur im Bundle reduziert; auf GOG reduziert bis 9. Juli 2026 The Green Light Psychologischer Horror, Story-Fokus ca. 60 Minuten Größtenteils positiv Auf Steam nur im Bundle reduziert; auf GOG reduziert bis 24. Juni 2026

Zwei kurze Trips in die psychologische Abwärtsspirale

Worum geht es in The Black Within? Der erste Titel des Entwicklers erschien 2024 und setzt auf psychologischen Horror aus der Ego-Perspektive. Die Handlung spielt im Jahr 2007: Du übernimmst die Rolle der gescheiterten Musikerin Laila Rose, die für Geld sprichwörtlich einen Pakt mit dem Teufel eingeht. Laut Beschreibung ist das Spiel bewusst kompakt designt und in ungefähr 70 Minuten durchspielbar, ideal also für einen Abend, an dem du eher eine intensive Stimmung als ein 50-Stunden-Abenteuer suchst.

In den Rezensionen wird vor allem die Atmosphäre und die Erzählweise gelobt. Das passt auch zum Kern des Spiels: weniger Action, mehr Druck im Kopf, mit unangenehmen Bildern und einer Story, die nachwirkt, statt dich mit Dauer-Schockeffekten zuzuschütten.

Worum geht es in The Green Light? Der Nachfolger schlägt einen ähnlichen Ton an, setzt aber auf ein anderes Szenario: Ein Protagonist, der vom stumpfen Arbeitsalltag und seinem festgefahrenen Leben genug hat, bekommt über das Radio ein Angebot, das nach Ausweg klingt. Der Haken: Er soll zu einem abgelegenen Leuchtturm fahren. Auch hier bleibt es überschaubar, auf GOG wird die Spielzeit mit etwa einer Stunde angegeben.

Auf Steam kommt der Titel auf eine größtenteils positive Wertung. Gemeinsam werden beide Spiele oft als kleine, storylastige Horror-Erlebnisse beschrieben, bei denen gequälte Figuren im Mittelpunkt stehen und das Grauen eher aus dem Inneren kommt als aus Monsterparaden. Gerade als Appetithappen vor größeren Releases oder als Überbrückung bis zum Steam Summer Sale wirken die zwei Kurzspiele wie gemacht.

Wie stehst du zu solchen kompakten Horror-Games, die man an einem Abend komplett durchziehen kann? Schreib es gern in die Kommentare: Greifst du beim 2-Euro-Bundle zu oder wartest du auf die nächsten großen Horror-Releases?