Monsterest – Pixel-Art-Gasthausmanagement mit Monster-Gästen auf Steam

Wer die gemütlichen Tagesabläufe aus Stardew Valley mit dem Geschäftsmanagement aus Moonlighter verbinden möchte, sollte Monsterest im Blick behalten. Das kommende Pixel-Art-Spiel des Indie-Entwicklers Sile stellt euch an die Spitze eines Gasthauses, das ausschließlich von ungewöhnlichen Monstern besucht wird.

Statt Felder zu bewirtschaften oder einen Laden mit erbeuteter Ausrüstung zu führen, kümmert ihr euch um Zimmer, Mahlzeiten und die individuellen Wünsche eurer Gäste. Gleichzeitig warten außerhalb des Gasthauses zahlreiche Aktivitäten, die an klassische Lebenssimulationen erinnern.

Ein Gasthaus voller Monster

Wie funktioniert Monsterest? Jeden Tag treffen neue Monster mit eigenen Vorlieben und Bedürfnissen ein. Bevor ihr ihnen ein Zimmer zuweisen könnt, müsst ihr passende Unterkünfte vorbereiten, Möbel herstellen und ausreichend Essen auf den Tisch bringen.

Für den Ausbau des Gasthauses werden verschiedene Ressourcen benötigt. Ihr fällt Bäume, fangt Fische, geht auf die Jagd und sammelt Materialien, um neue Einrichtungsgegenstände anzufertigen. Möbel und Dekorationen lassen sich platzieren, anpassen und teilweise sogar neu einfärben.

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Die Zufriedenheit der Gäste wirkt sich direkt auf die Entwicklung des Betriebs aus. Mit einer steigenden Aufenthaltsbewertung erscheinen neue Monsterarten und zusätzliche Möbelrezepte werden freigeschaltet. Dadurch soll sich das Gasthaus Schritt für Schritt von einer einfachen Unterkunft zu einem florierenden Treffpunkt entwickeln.

Freundschaften als wichtiger Teil des Alltags

Welche Rolle spielen die Monster-Gäste? Die Besucher sind nicht nur zahlende Kundschaft, sondern können zu Freunden und später zu hilfreichen Begleitern werden. Mit wachsender Beziehung begleiten sie euch beim Angeln, Jagen, Holzfällen und bei weiteren Aktivitäten in der Spielwelt.

Stärkere Freundschaften sollen zugleich praktische Vorteile bieten. Die Monster können bei der täglichen Arbeit helfen, neue Werkzeuge erhalten und mit unterschiedlichen Outfits ausgestattet werden. Damit verbindet Monsterest die sozialen Elemente von Stardew Valley mit dem Fortschritt eines Management-Spiels.

Auch jenseits des Gasthauses gibt es einiges zu entdecken. Versteckte Schatztruhen, zusätzliche Ressourcen, Kochrezepte und ein Forschungssystem liefern Gründe, den Betrieb regelmäßig zu verlassen. Spaziergänge, gemeinsame Unternehmungen und kleinere Feiern sollen außerdem für Abwechslung im Tagesablauf sorgen.

Steam-Demo und Veröffentlichung

Wann erscheint Monsterest auf Steam? Einen endgültigen Veröffentlichungstermin hat Sile bislang nicht angekündigt. Das Spiel befindet sich weiterhin in Entwicklung und ist für Windows sowie macOS vorgesehen.

Eine kostenlose Demo steht bereits auf Steam bereit und vermittelt einen ersten Eindruck vom Gasthausmanagement. Der Entwickler arbeitet weiterhin an Verbesserungen, neuen Komfortfunktionen und Anpassungen auf Grundlage des bisherigen Feedbacks.

Eine deutsche Übersetzung wird derzeit noch nicht unterstützt. Die Oberfläche und Untertitel sind aktuell auf Englisch, Koreanisch und Japanisch verfügbar. Interessierte können Monsterest bereits auf ihre Steam-Wunschliste setzen und die Demo ausprobieren.

Wie gefällt euch die Mischung aus Stardew Valley, Moonlighter und einem Gasthaus voller Monster? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.