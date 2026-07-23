LEGO zeigt Donkey-Kong-Arcade-Set – Vorbestellung läuft, Release im August 2026

LEGO hat ein neues Donkey-Kong-Set offiziell enthüllt und die Vorbestellungen sind ab sofort gestartet. Im Fokus steht diesmal nicht nur ein allgemeines Crossover im Super-Mario-Kosmos, sondern eine klare Verbeugung vor dem Ursprung der Reihe: der klassischen Donkey-Kong-Arcade-Ära.

Passend dazu erscheint das Set am 1. August 2026 und dürfte bei Sammlern und Nintendo-Fans schnell auf der Wunschliste landen. Gerade weil viele Nintendo-LEGO-Sets in naher Zukunft aus dem Programm gehen, ist das Timing für Neueinsteiger und Komplettsammler besonders spannend.

Das steckt im Donkey-Kong-Arcade-Set

Was ist das Besondere an dem neuen LEGO Donkey Kong Arcade Set? Der Aufbau orientiert sich optisch an den alten Donkey-Kong-Arcade-Automaten: Donkey Kong wirft Fässer, Jumpman klettert über Leitern nach oben, und Lady wartet als Ziel der Rettungsaktion. Die Figuren sind dabei bewusst im Look klassischer 2D-Pixel-Silhouetten umgesetzt, wie man sie aus den frühen Spielen kennt.

Das Highlight: Es bleibt nicht nur bei einer Vitrine. Das Set bietet laut Ankündigung auch echte Interaktionsmöglichkeiten, sodass man das Arcade-Feeling nachbauen kann, inklusive Steuerungselementen, die an ein Mini-Spielprinzip erinnern.

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Set-Nummer: 72051

72051 Teileanzahl: 1.371 Teile

1.371 Teile Release: 1. August 2026

1. August 2026 Vorbestellung: ab sofort möglich

© The LEGO Group

Interaktive Funktionen und Spielidee

Wie funktioniert die Spielmechanik im Set? LEGO setzt beim Donkey-Kong-Arcade-Set auf einen spielbaren Ansatz: Über Bedienelemente wie einen Hebel für die Fassfreigabe auf der linken Seite sowie Tasten zum Ausweichen und Springen soll das Gefühl entstehen, tatsächlich eine Runde Donkey Kong nachzustellen.

Mitgeliefert werden 21 Fässer, die im Aufbau eine zentrale Rolle spielen. Die Idee: Du bewegst Jumpman per Joystick und nutzt den Sprung-Button, um den Fässern auszuweichen, während Donkey Kong seine Klassiker-Attacke abfeuert. Genau diese Kombination macht das Set zu einer ziemlich offensichtlichen Liebeserklärung an den Arcade-Klassiker, der in den USA am 31. Juli 1981 veröffentlicht wurde und in Japan bereits am 9. Juli 1981.

Vorbestellung, Limits und Nintendo-LEGO-Ausblick

Wie streng ist die Vorbestellung limitiert? Pro Einkauf sind maximal drei Exemplare des Sets erlaubt. Das dürfte vor allem für Fans relevant sein, die bei begehrten Sammlerstücken kein Risiko eingehen wollen und möglichst früh bestellen möchten.

Der Release fällt außerdem in eine große Nintendo-LEGO-Welle rund um den 1. August 2026. Neben neuen Super-Mario-Sets stehen auch weitere Nintendo-Themen im Raum, darunter neue Pokémon-LEGO-Sets sowie zusätzliche Veröffentlichungen zu Mario Kart und Animal Crossing. Unterm Strich wirkt es so, als würde die Nintendo-Kooperation bei LEGO gerade erst richtig hochfahren, statt auf Sparflamme zu laufen.

Wie gefällt dir das Donkey-Kong-Arcade-Set und würdest du es eher als Sammlerstück ins Regal stellen oder wirklich als interaktives Modell nutzen? Schreib es gerne in die Kommentare.