Black Flag Resynced – Director prüft Mirage-Challenges als Missions-Replay

Assassin’s Creed Black Flag Resynced könnte in Zukunft um eine beliebte Mechanik aus Assassin’s Creed Mirage erweitert werden. Der Director des Remakes, Richard Knight, hat angedeutet, dass ein Feature in Betracht gezogen wird, das gezielte Mission-Wiederholungen mit zusätzlichen Einschränkungen und neuen Herausforderungen ermöglicht.

Damit würde Black Flag Resynced nicht nur mehr Langzeitmotivation bekommen, sondern auch eine Lücke schließen, die einige Fans seit Release bemängeln: Im Remake fehlt die klassische Missionswiederholung, wie sie viele aus früheren Teilen kennen.

Hinweis auf neues Challenge-System

Welche Mirage-Funktion könnte in Black Flag Resynced landen? Gemeint sind die Animus-Sequenzen aus Assassin’s Creed Mirage, ein nachträglich hinzugefügter Herausforderungsmodus. Dort lassen sich ausgewählte Inhalte erneut spielen, allerdings unter festgelegten Bedingungen, die den Schwierigkeitsgrad spürbar anziehen.

In einem Gespräch mit dem YouTuber JorRaptor erklärte Knight, dass er grundsätzlich Interesse daran hat, ein ähnliches System auch für Black Flag Resynced umzusetzen. Der Knackpunkt: Die Technik dahinter sei nicht einfach per Knopfdruck übertragbar, weil das Feature im modernen Anvil nicht standardmäßig vorhanden ist.

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Wir haben uns das ziemlich genau angesehen. Ich kann nichts versprechen, nur weil es in Mirage existiert. Im modernen Anvil ist das nicht drin, es ist also neue Technik. Es gibt eine Lösung, wir verstehen grob, wie es funktioniert, aber es braucht Zeit zu klären, ob wir es bauen können und wie lange das dauern würde.

Warum das Update für die Community spannend wäre

Warum würde Black Flag Resynced davon besonders profitieren? Weil das Remake die ursprüngliche Option zur Missionswiederholung gestrichen hat. Ein Animus-Sequenzen-ähnlicher Modus wäre damit nicht nur ein Bonus, sondern könnte für viele erst die gewünschte Möglichkeit zurückbringen, Lieblingsmissionen erneut anzugehen.

Der Reiz läge dabei weniger im simplen Replay, sondern im Twist: Durch Einschränkungen und spezielle Regeln entstehen neue Runs, andere Herangehensweisen und im besten Fall ein zusätzlicher Grund, den Piraten-Alltag auch nach dem Durchspielen weiter auszukosten. Gerade in einem Spiel, das stark über Setpieces, Infiltration und ikonische Story-Momente funktioniert, kann ein Challenge-Modus deutlich mehr sein als nur eine Wiederholung.

Möglich wären dabei ähnliche Ansätze wie in Mirage, etwa härtere Vorgaben beim Vorgehen, limitierte Ressourcen oder bestimmte Bedingungen, die euch zu kreativeren Lösungen zwingen. Konkrete Details zu den möglichen Regeln für Black Flag Resynced wurden bislang aber nicht genannt.

Release-Rahmen und Ausblick

Wann könnte ein solches Feature erscheinen? Einen Termin gibt es aktuell nicht. Knight spricht eher von einer Option für einen späteren Zeitpunkt, die erst noch technisch sauber umgesetzt werden müsste. Klar ist nur: Die Idee ist auf dem Tisch, und das Team scheint sich bereits intensiver damit beschäftigt zu haben.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist am 9. Juli 2026 erschienen und setzt als Remake auf moderne Technik, ohne das Grundgerüst des Fanlieblings zu verlieren. Ein zusätzlicher Modus nach dem Vorbild von Mirage würde gut ins Post-Launch-Profil passen, vor allem, wenn Ubisoft damit die fehlende Replay-Funktion auf eine zeitgemäße Art kompensiert.

Würdet ihr Animus-Sequenzen in Assassin’s Creed Black Flag Resynced feiern, oder reicht euch ein klassischer Missions-Replay ohne Zusatzregeln? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.