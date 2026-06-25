GTA 6 ohne Disc – Händler streichen Vorbestellungen wegen Code in der Box

Grand Theft Auto 6 wird zwar weiterhin in physischen Boxen im Handel stehen, doch der Inhalt sorgt jetzt schon für eine handfeste Kontroverse: In der Verpackung steckt kein Datenträger, sondern lediglich ein Download-Code. Damit ist der Release im Kern eine Digital-only-Veröffentlichung, auch wenn viele Fans beim Kauf im Laden erst einmal etwas Handfestes erwarten würden.

Die Folge lässt nicht lange auf sich warten: Mehrere Händler, die sich besonders stark auf Sammler und klassische Retail-Veröffentlichungen fokussieren, ziehen die Reißleine und streichen GTA 6 komplett aus ihrem Vorbestellprogramm. Die Begründung fällt deutlich aus, richtet sich aber nicht gegen Rockstar oder das Spiel selbst, sondern gegen das Prinzip Code in der Box.

Warum Händler GTA 6 aus dem Sortiment nehmen

Warum ist ein Code in der Box für Sammlerläden ein Problem? Für spezialisierte Shops lebt das Geschäft davon, dass Kundschaft echte Datenträger kauft, sammelt, weiterverkauft oder archiviert. Eine Box ohne Disc wird dort nicht als physische Version verstanden, sondern als digitale Lizenz mit Umweg über eine Verpackung.

Einer der prominentesten Fälle ist VGP aus Kanada. Der Händler ist in der Sammler-Szene unter anderem dafür bekannt, seltene physische Spiele regelmäßig nachzulegen und Details wie unterschiedliche Modul-Revisionen bei Nintendo-Titeln zu dokumentieren. Entsprechend konsequent ist die Linie beim Thema Datenträger.

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Seit fast 40 Jahren unterstützt VGP physische Medien und den Wert von Spielebesitz. Deshalb führen wir grundsätzlich keine Konsolenprodukte, die nur einen digitalen Download-Code enthalten.

Gleichzeitig betont VGP, dass diese Entscheidung nichts mit der Qualität von GTA 6 zu tun habe und man Rockstar grundsätzlich sehr respektiere. Sollte später eine echte Disc-Version erscheinen, würde man diese nach eigener Aussage gern ins Sortiment aufnehmen.

Weitere Shops schließen sich an

Welche weiteren Retailer reagieren auf die GTA-6-Box ohne Disc? Neben VGP hat auch der US-Shop Loot Box Gaming öffentlich erklärt, GTA 6 nicht unterstützen zu wollen. Die Argumentation ist ähnlich: Man sehe sich dem Erhalt von Games als Medium verpflichtet und wolle nichts verkaufen, das den Käufern für ihr Geld keine klassische physische Ausgabe biete.

Wir werden den Release von GTA 6 nicht unterstützen. Wir haben aus Liebe zu Games und zur Bewahrung dieses Mediums gestartet. Wenn ein Produkt die Menschen nicht respektiert, die dafür ihr hart verdientes Geld zahlen, sollten wir es unseren Kunden nicht anbieten.

Auch wenn diese Aussagen aus dem Ausland stammen, ist das Thema längst bei uns angekommen. Gerade in Deutschland ist der Markt für Box-Versionen im Elektronikhandel und bei Sammlern weiterhin relevant, weshalb die Diskussion um Besitz, Weiterverkauf und Archivierung jetzt wieder richtig Fahrt aufnimmt.

Was das für den Release und den Markt bedeuten könnte

Welche Auswirkungen hat der Disc-Verzicht auf die Verkäufe von GTA 6? Marktanalyst Mat Piscatella rechnet nicht mit spürbaren Einbrüchen. Als Kontext nennt er Zahlen aus 2026: In den USA hätten bislang 30 Spiele mindestens 1.000 Einheiten als Code-in-Box-Version verkauft. Insgesamt seien dort bisher 146 Videospiele mit solchen Code-in-Box-SKUs erschienen.

Unterm Strich wirkt es so, als würde Rockstar mit GTA 6 einen Trend konsequent weiterdrehen: Die Packung bleibt als Produkt im Regal, der eigentliche Besitz hängt jedoch an einem Code und damit an einer digitalen Infrastruktur. Für viele dürfte das bequem sein, für Sammler und Fans von Disc-Versionen ist es dagegen ein spürbarer Einschnitt.

Wie siehst du das: Ist eine Box mit Download-Code für dich eine akzeptable Alternative, oder würdest du GTA 6 ohne Disc lieber gar nicht physisch kaufen? Schreib es gern in die Kommentare.