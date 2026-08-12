Palworld Update 1.0.3 – Wasserkonstruktionen früher, viele Bugfixes für PS5, Xbox

Pocketpair hat am 12. August 2026 das Update 1.0.3 für Palworld veröffentlicht. Der Patch setzt nach dem umfangreichen Start von Version 1.0 vor allem bei der Zugänglichkeit wichtiger Inhalte an und kümmert sich zusätzlich um zahlreiche technische Probleme.

Zu den größten Neuerungen zählen ein deutlich früher verfügbarer Bausatz für Konstruktionen auf dem Wasser, günstigere Jetragon-Technologien und Verbesserungen rund um das Heilige Wasser des Weltenbaums. Außerdem wurden die Rohölproduktion, das Verhalten der Pals, der Basenbau und die Stabilität auf PS5 sowie Xbox überarbeitet.

Früherer Zugang zu wichtigen Technologien

Welche Inhalte werden mit Palworld 1.0.3 leichter zugänglich? Besonders deutlich fällt die Anpassung beim Bausatz für Wasserkonstruktionen aus. Statt Stufe 66 wird die Technologie bereits auf Stufe 23 freigeschaltet, während die Kosten von vier auf einen Punkt für antike Technologie sinken.

Zusätzlich hat Pocketpair die benötigten Materialien und den Arbeitsaufwand reduziert. Dadurch können Fans wesentlich früher mit Bauprojekten auf dem Wasser beginnen und müssen nicht mehr bis weit in das Endgame warten.

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Mehrere Technologien rund um Jetragon werden nun auf Stufe 70 statt auf Stufe 79 freigeschaltet.

Die Materialkosten für die zum Reiten von Jetragon benötigte Pal-Ausrüstung wurden reduziert.

Der Bausatz für Wasserkonstruktionen wird auf Stufe 23 statt auf Stufe 66 freigeschaltet.

Die Kosten des Bausatzes sinken von vier auf einen Punkt für antike Technologie.

Materialbedarf und Arbeitsaufwand für die Herstellung des Bausatzes wurden angepasst.

Die Wirkungsdauer des Heiligen Wassers des Weltenbaums wurde verlängert.

Das Gewicht des Heiligen Wassers wurde von 1 auf 0,1 reduziert.

Das Heilige Wasser gehört nun zu den Belohnungen von Weltenbaum-Expeditionen, beim Angeln am Weltenbaum und am großen Fischteich.

Pals im Gebiet des Weltenbaums hinterlassen größere Mengen des Heiligen Wassers.

An der Teafant-Quelle kann ebenfalls mehr Heiliges Wasser erhalten werden.

Der Arbeitsaufwand für die Herstellung der antiken Rüstungsserien wurde angepasst.

Bäume liefern nun die doppelte Menge an Fasern.

Auch die Rohölwirtschaft in den eigenen Basen soll weniger Ressourcen und Zeit verschlingen. Die Änderungen betreffen sowohl die Herstellung der Anlagen als auch deren Produktionsgeschwindigkeit.

Die Baukosten des Rohölförderers, des Hochdruck-Rohölförderers und des großen Stromgenerators wurden reduziert.

Die Produktionsgeschwindigkeit des Rohölförderers und des Hochdruck-Rohölförderers wurde erhöht.

Die Basenmission zum Bau eines Rohölförderers kann nun ebenfalls mit einem Hochdruck-Rohölförderer abgeschlossen werden.

Die neue Server-Einstellung bAllowEnemyCampSpawnNearBaseCamp erlaubt es, die Unterdrückung feindlicher Lager in der Nähe eigener Basen zu deaktivieren.

Verbesserungen bei Grafik und Sound

Welche Präsentationsprobleme behebt das neue Palworld-Update? Pocketpair hat die Darstellung verschiedener Umgebungen und Objekte überarbeitet. Grenzen in bestimmten Gebieten sollen aus größerer Entfernung besser erkennbar sein, während ausgewählte Dungeon-Objekte nun eine höhere Darstellungsqualität besitzen.

Das Heilige Wasser des Weltenbaums erhält zudem einen eigenen Soundeffekt. Weitere Korrekturen kümmern sich um fehlerhafte Wassergeräusche, zu weit hörbare Musik von Kampfhubschraubern und unpassende Schrittgeräusche auf Möbeln oder Einrichtungen.

Die Grenzdarstellung in bestimmten Gebieten wurde auf größere Entfernung besser sichtbar gemacht.

Die Darstellungsqualität einiger Objekte in Dungeons wurde verbessert.

Beim Einsatz des Heiligen Wassers des Weltenbaums wird nun ein Soundeffekt abgespielt.

Neben diesen kleineren Präsentationsanpassungen enthält Version 1.0.3 eine umfangreiche Sammlung an Fehlerbehebungen. Sie reicht von Abstürzen auf Konsolen bis zu blockierten Missionen, Problemen im Koop-Modus und Fehlern beim Platzieren von Bauteilen.

Alle wichtigen Fehlerbehebungen aus Update 1.0.3

Welche Fehler wurden mit Patch 1.0.3 beseitigt? Auf PS5 wurde ein Absturz behoben, der unter bestimmten Umständen beim Öffnen der globalen Palbox auftreten konnte, wenn die Kindersicherung des verwendeten Kontos aktiviert war. Xbox One und Xbox One S sollen außerdem nicht mehr abstürzen, wenn sich die Spielfigur bestimmten Feldbossen im Weltenbaum-Gebiet nähert.

Auch dedizierte Server und Koop-Partien profitieren von mehreren Korrekturen. Pocketpair hat unter anderem unbeabsichtigte Schnellreisen während Turmboss-Kämpfen, ruckelnde Zwischensequenzen und Pals behoben, die auf dem Bildschirm anderer Teilnehmer stark vibrierten.

Ein möglicher PS5-Absturz beim Öffnen der globalen Palbox mit aktivierter Kindersicherung wurde behoben.

Ein Absturz auf Xbox One und Xbox One S in der Nähe bestimmter Feldbosse im Weltenbaum-Gebiet wurde behoben.

und Xbox One S in der Nähe bestimmter Feldbosse im Weltenbaum-Gebiet wurde behoben. Auf PS5 und Xbox verschwindet der Cursor nicht mehr, wenn auf der Weltauswahl der Hinweis erscheint, dass einige Welteinstellungen zu hoch für das System sind.

Die Mission in Sunreach kann nun fortgesetzt werden, wenn die Barriere bereits vor der Annahme der Hauptmission entfernt wurde.

Eine fehlerhafte Beleuchtung nach Zwischensequenzen oder dem Ende einer Koop-Partie wurde korrigiert.

Ruckler in bestimmten Szenen der Zwischensequenz beim Betreten des Weltenbaums wurden reduziert.

Auf dedizierten Servern wird während Turmboss-Kämpfen keine unbeabsichtigte Schnellreise mehr ausgelöst.

Pals erscheinen auf den Bildschirmen von Clients nicht mehr so, als würden sie schnell vibrieren.

Beschworene Pals stellen den Kampf nicht mehr unerwartet ein.

Beschworene Pals hören nicht mehr grundlos auf, bei Arbeiten in der Basis zu helfen.

Die Effektdarstellung der Partnerfähigkeiten von Orserk und bestimmten anderen Pals wird im Mehrspielermodus wieder korrekt aktualisiert.

Alpha-Surfent produziert auf einer Ranch nun wie vorgesehen Leder.

Mehrere Schlachten gegen Raid-Bosse können nicht mehr aufgrund eines Fehlers stecken bleiben.

Der sichtbare Welleneffekt und der tatsächliche Schadensbereich bestimmter Angriffe von Panthalus stimmen nun überein.

Die Platzierungserkennung von Treppen und schrägen Dächern entspricht nun besser ihrer tatsächlichen Form.

Treppen lassen sich wieder korrekt an den Seiten von Fundamenten und Dächern platzieren.

Die Belohnungseinstellungen für den normalen Kampf gegen den Moon Lord und die Ultra-Version des Raid-Bosses wurden aktualisiert.

Eine Möglichkeit zur Verdoppelung von Gegenständen durch bestimmte Aktionen wurde entfernt.

Beim Aktivieren der Partnerfähigkeit von Katress kann durch einen Sphärenwechsel während des Reitens keine andere Sphärenart mehr erhalten werden.

Der Effekt des Heiligen Wassers wird auf einem gerittenen Pal wieder korrekt dargestellt.

Die Aura des Heiligen Wassers erscheint nach dem Ende des Effekts nicht mehr dauerhaft erneut, wenn man auf einem Pal zu Bäumen im Weltenbaum-Gebiet reitet.

Eine unbeabsichtigte Belohnung bei der Wüstenexpedition wurde entfernt.

Die Dunkel-Fähigkeitsfrucht Psycho-Gravitation erscheint nun in der Gegenstandssuche.

Die fehlende Einstellung für das Schussintervall von Sphärenwerfern wurde ergänzt.

Auflösungseinstellungen werden im Vollbildmodus wieder korrekt übernommen.

Nach einem Wechsel des Fenstermodus mit F11 oder Alt und Eingabetaste kehrt Palworld beim Laden nicht mehr unbeabsichtigt in den Vollbildmodus zurück.

Der gesamte Bildschirm wird beim Zielen nicht mehr unscharf, wenn gleichzeitig bestimmte Effekte dargestellt werden.

Der Wasser-Soundeffekt an der Teafant-Quelle wird wieder zuverlässig abgespielt.

Auf dedizierten Servern ist die Musik von Kampfhubschraubern anderer Personen nicht mehr aus großer Entfernung zu hören.

Die Reichweite der Kampfhubschrauber-Musik wurde angepasst, damit sie bei gesuchten Charakteren korrekt abgespielt wird.

Beim Laufen auf Möbeln oder Einrichtungen werden keine unpassenden Schrittgeräusche mehr wiedergegeben.

Nach einer geänderten Tastenbelegung für den Befehl zum Angriff auf einen Gegner stellt die Option zum Zurücksetzen wieder die Standardbelegung her.

Einstellungen werden beim Umgang mit dem Bestätigungsdialog und Warnungen vor doppelten Tastenbelegungen nicht mehr unbeabsichtigt übernommen.

Nach einer Schnellreise zu einer Basis vor der Küste verbleibt keine strandähnliche Darstellung mehr auf der Wasseroberfläche.

Update 1.0.3 erfindet Palworld zwar nicht neu, verbessert aber zahlreiche Systeme, die seit der Veröffentlichung von Version 1.0 besonders intensiv genutzt werden. Vor allem der frühere Zugang zu Wasserkonstruktionen, die günstigere Jetragon-Ausrüstung und die schnellere Rohölproduktion dürften sich im normalen Spielverlauf deutlich bemerkbar machen.

Welche Änderung aus Palworld 1.0.3 ist für euch am wichtigsten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.