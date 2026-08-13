Lenovo verschenkt Before Your Eyes auf Steam – so läuft das Giveaway ab

Am 2. September 2026 wartet auf Steam-Fans ein besonders spannendes Gratisangebot. Über die Legion Gaming Community von Lenovo soll das emotionale Indie-Abenteuer Before Your Eyes kostenlos erhältlich sein. Die Aktion läuft allerdings nur, solange der begrenzte Vorrat an Steam-Keys reicht.

Before Your Eyes genießt einen hervorragenden Ruf. 98 Prozent von mehr als 15.000 englischsprachigen Steam-Rezensionen fallen positiv aus, womit das Spiel die Einstufung äußerst positiv erreicht. Eine ausdrückliche Bestätigung der Aktion für Deutschland steht bislang aus.

Bereits am 19. August 2026 soll Lenovo außerdem Telltale’s The Walking Dead Season 1 verteilen. Auch bei diesem Giveaway gilt, dass die verfügbaren Schlüssel schnell vergriffen sein könnten.

So funktioniert das Lenovo-Giveaway

Wie lässt sich Before Your Eyes kostenlos sichern? Interessierte benötigen zunächst ein Konto bei der Legion Gaming Community. Zusätzlich ist eine Anmeldung beim Key-Partner Gamesplanet erforderlich, über den der Gutschein eingelöst und anschließend der Steam-Key bereitgestellt wird.

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Am 2. September 2026 müssen Teilnehmer die entsprechende Eventseite aufrufen und sich in die digitale Warteschlange einreihen. Wer bis zur Ausgabe eines Keys gelangt, hat anschließend zehn Minuten Zeit, den Gutschein zu beanspruchen. Eine vorherige Anmeldung bei allen beteiligten Diensten kann daher entscheidende Minuten sparen.

Ein Konto bei der Legion Gaming Community erstellen

Bei Gamesplanet anmelden

Ein bereits aktiviertes und nicht eingeschränktes Steam-Konto verbinden

Die Eventseite vorab als Lesezeichen speichern

Am 2. September 2026 die Warteschlange aufrufen

Den Key-Gutschein innerhalb von zehn Minuten beanspruchen

Den Gutschein bei Gamesplanet einlösen

Den erhaltenen Produktschlüssel bei Steam aktivieren

Eine klassische Aktionsfrist gibt es offenbar nicht. Stattdessen endet die Verteilung, sobald Lenovo sämtliche verfügbaren Keys ausgegeben hat. Wer das Abenteuer kostenlos mitnehmen möchte, sollte deshalb direkt zum Start bereitstehen.

Ein emotionales Abenteuer mit ungewöhnlicher Steuerung

Warum ist Before Your Eyes so besonders? Das von GoodbyeWorld Games entwickelte Abenteuer erzählt die Geschichte einer verstorbenen Seele, die von einem geheimnisvollen Fährmann durch wichtige Erinnerungen ihres Lebens geführt wird. Dabei stehen Kindheit, Familie, Liebe, Ehrgeiz, Verlust und Reue im Mittelpunkt.

Das außergewöhnliche Element ist die Steuerung per Blinzeln. Eine Webcam erkennt die Augenbewegungen und lässt die Handlung voranschreiten, sobald der Nutzer blinzelt. Dadurch können Erinnerungen verschwinden, bevor jedes Detail betrachtet wurde, was der Geschichte zusätzliche emotionale Kraft verleiht.

Trotz der vergleichsweise kurzen Spielzeit von nur wenigen Stunden hat Before Your Eyes bei vielen Fans einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Gelobt werden vor allem die einfühlsame Geschichte, die Musik, der visuelle Stil und die enge Verbindung zwischen Handlung und Blinzelmechanik. Deutsche Menüs und Untertitel werden ebenfalls unterstützt.

Werdet ihr versuchen, euch am 2. September 2026 einen kostenlosen Steam-Key für Before Your Eyes zu sichern? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.