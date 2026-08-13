The Walking Dead Staffel 1 gratis auf Steam – so läuft der Key-Drop ab

Steam-Nutzer können sich am Mittwoch, dem 19. August 2026, eines der gefeiertsten Story-Adventures aller Zeiten kostenlos sichern. Lenovo Legion Gaming verteilt eine begrenzte Anzahl an Steam-Keys für die erste Staffel von The Walking Dead: A Telltale Game Series.

Wer einen Code ergattert und erfolgreich bei Steam aktiviert, darf das 2012 veröffentlichte Abenteuer dauerhaft behalten. Allerdings gilt das Angebot nur, solange der Vorrat reicht. Sobald alle Keys vergeben wurden, endet die Aktion.

Der Ablauf des kostenlosen Steam-Drops

Wann startet die kostenlose Steam-Aktion? Der Key-Drop beginnt am 19. August 2026 voraussichtlich um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Interessierte sollten sich bereits einige Minuten früher einloggen, da mit einer langen Warteschlange zu rechnen ist.

Die Ausgabe erfolgt nicht direkt über den Steam-Shop, sondern über die Legion Gaming Community von Lenovo. Nach dem erfolgreichen Durchlaufen der Warteschlange bleiben zehn Minuten Zeit, um den persönlichen Key-Gutschein anzufordern.

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Für die Teilnahme sind mehrere Schritte erforderlich:

Ein Konto bei der Legion Gaming Community erstellen oder sich mit einem vorhandenen Zugang anmelden. Die Event-Seite des Key-Drops aufrufen und der digitalen Warteschlange beitreten. Ein nicht eingeschränktes Steam-Konto verbinden und verifizieren. Dafür müssen zuvor mindestens 5 Euro über Steam ausgegeben oder dem Steam-Guthaben hinzugefügt worden sein. Innerhalb des zehnminütigen Zeitfensters den Key-Gutschein anfordern. Bei Gamesplanet anmelden und den Gutschein über Lenovos Partner einlösen. Den erhaltenen Steam-Key anschließend bei Steam aktivieren.

Da nur eine begrenzte Zahl an Codes bereitsteht, garantiert selbst ein Platz in der Warteschlange noch keinen erfolgreichen Abschluss. Ob der Drop ohne Einschränkungen für Teilnehmer aus Deutschland geöffnet wird, ist bislang nicht ausdrücklich bestätigt.

Ein moderner Klassiker mit harten Entscheidungen

Warum gilt The Walking Dead als Meisterwerk? Die erste Staffel des Telltale-Adventures erzählt eine emotionale Geschichte rund um Lee Everett und die junge Clementine. Lee ist ein verurteilter Straftäter, der während einer Zombie-Apokalypse plötzlich die Verantwortung für das Überleben des Mädchens übernimmt.

Statt schneller Action stehen Dialoge, Beziehungen und folgenschwere Entscheidungen im Mittelpunkt. Zahlreiche Situationen zwingen euch dazu, innerhalb kurzer Zeit zwischen mehreren unangenehmen Möglichkeiten zu wählen. Einige dieser Entscheidungen beschäftigen Fans selbst rund 14 Jahre nach der Veröffentlichung noch immer.

Die erste Staffel bildete den Auftakt zu mehreren Fortsetzungen, in denen Clementines weiterer Lebensweg verfolgt wird. Wer bisher keinen Kontakt mit den erzählerischen Spielen von Telltale hatte, erhält damit zugleich einen passenden Einstieg vor kommenden Titeln wie The Wolf Among Us Remastered und The Wolf Among Us 2.

Der nächste Gratis-Titel steht bereits fest

Welches kostenlose Spiel folgt im September 2026? Lenovo hat bereits einen weiteren Key-Drop für den 2. September 2026 angekündigt. Dann soll das ungewöhnliche Adventure Before Your Eyes kostenlos angeboten werden.

In Before Your Eyes steuern Nutzer die Handlung unter anderem mit echten Augenbewegungen und ihrem Blinzeln. Damit verfolgt das First-Person-Adventure einen besonders ungewöhnlichen Ansatz für eine emotionale Geschichte. Auch bei dieser Aktion dürfte die Anzahl der verfügbaren Keys begrenzt sein.

Werdet ihr am 19. August 2026 versuchen, euch The Walking Dead kostenlos für Steam zu sichern, oder befindet sich das Story-Abenteuer längst in eurer Bibliothek? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.