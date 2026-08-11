Steam erstattet Battlefield 6 nach 470 Stunden – Modus-Streichung als Grund

Eine außergewöhnliche Rückerstattung sorgt derzeit in der Battlefield-Community für Aufsehen. Ein Steam-Nutzer berichtet, den vollständigen Kaufpreis für die Phantom Edition von Battlefield 6 zurückerhalten zu haben, obwohl auf seinem Konto bereits rund 470 Spielstunden verzeichnet waren.

Der Fall ist besonders bemerkenswert, weil er deutlich außerhalb der üblichen Steam-Bedingungen liegt. Regulär können Spiele innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf zurückgegeben werden, sofern sie weniger als zwei Stunden genutzt wurden. Valve behält sich allerdings vor, Anträge außerhalb dieser Grenzen individuell zu prüfen.

Entfernte Spielmodi als Rückgabegrund

Warum wurde die Rückerstattung genehmigt? Auslöser war nach Angaben des Nutzers die Entfernung mehrerer Spielmodi aus Battlefield 6. Im Zuge der Änderungen vom 4. August 2026 verschwanden unter anderem Rush, King of the Hill und Squad-Deathmatch aus den regulär verfügbaren Playlists.

Besonders schwer wog für den Betroffenen das vorläufige Aus von Rush. In diesem Modus habe er mit Abstand den größten Teil seiner Spielzeit verbracht. Rush gehört seit Battlefield: Bad Company aus dem Jahr 2008 zu den bekanntesten Bestandteilen der Shooter-Reihe und war auch einer der acht Mehrspielermodi, mit denen Battlefield 6 am 10. Oktober 2025 erschien.

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Bereits während der offenen Beta im August 2025 hatte Rush für Diskussionen gesorgt. Damals fiel unter anderem der lange Timer zum Zerstören der M-COM-Stationen auf, der die verteidigende Seite begünstigte. Bis zur Veröffentlichung wurden die größten Balance-Probleme überarbeitet, wodurch sich der Modus erneut als fester Bestandteil des Multiplayer-Angebots etablierte.

Der Steam-Nutzer kontaktierte nach der Entfernung den Support und verwies auf die offiziellen Informationen zu den Playlist-Änderungen. Nach seiner Darstellung stimmte ein Support-Mitarbeiter der Argumentation zu und genehmigte am 7. August 2026 die vollständige Erstattung der am Veröffentlichungstag gekauften Phantom Edition.

Ein ungewöhnlicher Einzelfall bei Steam

Welche Bedeutung hat der Fall für andere Steam-Kunden? Eine generelle Rückgabemöglichkeit nach Hunderten von Spielstunden lässt sich daraus nicht ableiten. Valve erklärt in den eigenen Richtlinien lediglich, dass auch Anträge außerhalb der regulären Fristen eingereicht und anschließend individuell geprüft werden können.

Der Nutzer dürfte zudem eine ungewöhnlich lange und unauffällige Kundenhistorie vorweisen können. Nach eigenen Angaben verwendet er Steam seit 22 Jahren, besitzt rund 2.500 Spiele und hatte zuvor lediglich eine einzige Rückerstattung beantragt. Diese Angaben könnten bei der individuellen Entscheidung eine Rolle gespielt haben.

In der Community stieß die Meldung zunächst auf große Skepsis. Als Reaktion veröffentlichte der Betroffene einen Screenshot seiner Kaufhistorie, auf dem die Rückerstattung von Battlefield 6 am 7. August 2026 zu sehen sein soll. Andere Nutzer berichteten hingegen, dass vergleichbare Anträge bereits abgelehnt worden seien.

Kritik an der Playlist-Strategie

Weshalb entfernt Battlefield Studios beliebte Modi? Mit der Verkleinerung des Playlist-Angebots soll die aktive Community stärker auf die meistgespielten Bereiche verteilt werden. Dadurch sollen Matches zuverlässiger gefüllt, die Qualität des Matchmakings verbessert und Wartezeiten verkürzt werden.

Battlefield Studios hat zugleich eingeräumt, dass einige der betroffenen Modi trotz geringerer Aktivität zu den Favoriten der Community zählen. Das Team prüft deshalb Möglichkeiten, solche Inhalte künftig wieder über Matchmaking, verifizierte Portal-Modi oder einen erweiterten Server-Browser zugänglich zu machen.

Für Fans von Rush bleibt die Situation dennoch unbefriedigend. Der erfolgreiche Rückgabeantrag zeigt zumindest, dass tiefgreifende Änderungen an einem bereits gekauften Multiplayer-Spiel in Ausnahmefällen auch lange nach dem Release berücksichtigt werden können.

Wie bewertet ihr die Rückerstattung nach 470 Stunden und die Entfernung von Rush, King of the Hill sowie Squad-Deathmatch? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.